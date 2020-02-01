Анчутка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49

Причина: Изменен раздел.

belitskayane Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:49 by

Каждое лето меня отправляли к бабушке в деревню отдохнуть,набраться сил и здоровья. Мама надеялась,что чистый воздух,свежее молоко и ванночки с чистотелом избавят меня от диатеза. От этой болезни я мучилась с грудного возраста. Для тех,кто не знает,это кожная болезнь,поражает кожу на сгибах суставов,страшный зуд и коросты по всему телу. Мне было лет 7,когда произошла эта история. Я была спокойным,самостоятельным ребенком и занимала свой досуг сама. В заброшенном уголке сада,среди кустов смородины был мой кукольный импровизированный домик. Целый день я играла с куклами и была предоставлена сама себе. Было скучновато без подружек. Поэтому я обрадовалась ,когда познакомилась с Ниной,моей сверстницей. С ней было играть веселее,и я даже стала выходить на улицу,на окраину деревни. Единственно,что меня удивляло,что увидев Нину, другие ребята с ней не общались,а старались переходить на другую сторону улицы,а один раз в нашу сторону прилетел камень. Нина обьясн ила мне,что они с бабушкой переехали недавно,живут бедно и их не приняли в деревне. Мой дед держал кроликов,и я показала их своей новой подружке. Мы вытащили из клетки маленького крольчонка,гладили его мягкую шерстку,он забавно водил ушами,и все время норовил сбежать. И тут Нина проговорилась,что у них с бабушкой тоже есть забавная скотинка-анчутка. Он такой весёлый и любит ее смешить. Так как я не знала ,что это за животное анчутка,то напросилась к подружке в гости,посмотреть это чудо природы. Но Нина вдруг испугалась,так как бабушка не разрешает ей рассказывать и показывать его, объяснив это тем, что животное редкое и может убежать. Якобы черный петух снёс яйцо,и бабушка под мышкой в теплом месте выносила анчутку и он вылупился из яйца.Что ещё больше вызвало мое любопытство. Я уговаривала подружку,но закончилось это тем,что мы рассорились и разбежались по домам. При этом я ультимативно потребовала показать животину,иначе нашей дружбе конец. Только через три дня Нина пришла,она была очень грустная,ведь нарушает строгий запрет и ей может хорошенько влететь за это. Сказала,что бабули нет дома и мы можем посмотреть анчутку. Дом моей подружки был на краю деревни,маленький покосившийся домишко состоял из одной комнаты и сеней. Там на столе лежало огромное сито,сверху на ячейки была накинута белая рогожка с неизвестными символами. Под этим ситом был анчутка. Когда глаза привыкли к полумраку сеней,Нина откинула рогожку,и я увидела маленького чертёнка,прямо такого,как их описывают. Он был ростом где-то около 10 см,покрыт черной жесткой шестью,розовое брюшко,маленькие рожки, топотучие копытца. Мордочка чуть чуть вытянутая,нос пяточком,глазки темные. Небольшой хвост с кисточкой. Чертёнок был как ртуть,он без конца кривлялся,скакал,вертелся,его хвост был все время в движении. От него было не оторвать глаз. Я почему-то не испугалась,было весело смотреть на его кривляния . Тут нас бабуля Нинина и застукала. Нинку поджопником бабуля отправила в комнату, накинула на сито рогожку. Села на стул и стала меня внимательно рассматривать. Я заплакала,просила не наказывать Нину, ведь только из за моего любопытства страдает моя бедная подружка. Бабуля улыбнулась,и предложила мне соглашение:я ничего ни кому не рассказываю про зверька,а она меня лечит от диатеза. На том и порешили. Она надела круглый металлический диск с какими-то символами на свою шею,он прикрывал солнечное сплетение,взяла старинный нож и стала что-то бормотать,периодически как бы отсекая воздух в местах моих ран.Мне показалось,что я верчусь вместе со стулом. Захотелось спать,напала зевота. Проснулась я от звука металла,она ножом ударяла себя в металлический диск. Я приходила ещё 2 раза. Уже на 3 раз спать не хотелось,мои раны начали затягиваться и к сентябрю кожа очистилась и я уехала домой в город. Дружба с Ниной сошла на нет,а на следующий год,я узнала,что они уехали из деревни.

Ключевые слова: Подруга ведьма чертенок авторская история

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