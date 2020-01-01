Как меня чуть не убила эзотерика в первую мою попытку

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:00

Причина: Изменен раздел.

dolina Просмотров: 118 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:00 by

Было это в самом начале моего пути в эзотерику, даже скажу так, я только знакомился с миром непознанного. Ну и как правило попёрся на форумы спрашивать советы бывалых 😊 Мне, естественно, подсказали, показали и дали инструктаж. Я такой наивный решил сразу в омут с головой, не вдаваясь в подробности, что и как работает, начал испытывать на себе. На тот момент, мой опыт в магии был на нуле, я много скепсиса проявлял к этому всему. Ни о каком развитие энергетики, мерах предосторожности и речи не шло.Вот я выбрал вечер, все подготовил, начал ритуал. Подробности не буду приводить, а то найдутся те, кто побежит гуглить и искать на заднюю чакру приключения 😊 Нарисовал символ на полу, свечи, всё как положено, читаю текст, ложусь в этот символ, и в теории должен был быть выход, как меня уверяли, выход в Астрал. Да вроде поначалу и вибрация по телу пошла и гул появился. Я уже лежу в предвкушение и тут за секунду до, шестое чувство проснулось, что-то не понравилось ему. Тогда я ещё на интуицию особо внимание не обращал.В общем, после предчувствия, следом меня начинают душить. Ощущения как от широкого ошейника, который сжимал всё горло. Боль тупая и постепенно усиливалась. Естественно у меня началась паника, я Астрал себе по другому представлял 😊 Всё усугублялось полным оцепенением, не мог двигаться и дышать. Умирать явно не хотелось в тот момент. Не знаю сколько это продолжалось, там время по другому текло, как по мне, так вечность прошла. Я уже начал проваливать куда-то в полуотключенном состоянии, в голове была только одна мысль: “Не хочу умирать! Надо выбираться!”.Сознательно я не смог выбраться, умений ноль, паника на максимуме. Спасли инстинкты, наверно, либо те, кто пришли, передумали меня за собой тащить. Но меня выплюнуло из этого состояния. Сижу на пятой точке, в этом долбаном символе, свечи горят, темень в квартире, шея огнем горит. Страха уже не было, было очевидно, всё что могло произойти, только что произошло. Мне потом ещё неделю об этом всём напоминала шея, которая была красного цвета, будто у меня аллергия.Это я со временем понял, что выход был явно не в Астрал, а те, кто мне предложили этот способ, толи сами ничего не знали, толи специально. Но с тёмными я познакомился. В этом всём, меня по сей день смешит картина, которая могла случиться. Я проводил весь ритуал в квартире, в которой месяц назад закончился ремонт, она была полностью готова к въезду, за исключением мебели, её не было вовсе. Теперь представьте такую картину, я лежу мертвый в позе Ленина в мавзолеи, вокруг меня символ, свечи потухшие, не единой мебели и свежий ремонт. При этом всем, никто даже не знал о моём увлечение, представьте как мои близкие себе головы ломали в попытках объяснить произошедшие. Даже полиция, думаю, оценила эпичность такого абсурдного суицида 😊ПСС: Желаю вам в жизнь только приятных приключений. Лайк и комментарий обязательно. Счастливо.Автор: Черный кот.

Ключевые слова: Ритуал символ практика астрал

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