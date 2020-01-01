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Дурдом

Жуткие истории

Случай на похоронах

Жуткие истории

Всякое по жизни встречалось, но вот на похоронах такое первый раз в жизни перенес. Хоронили моего студийца, друга, десятиклассника, утонувшего в ночь на пасху. Пол поселка провожало Ильюшу в последний путь, парнишка слова плохого за свою короткую жизнь ни кому не сказал. И вот подходит к нам, к студийцам его тетка и просит-Ребята разойдитесь от могилы на 40 шагов в стороны и спрячьтесь, а когда все уйдут тихо подойдите к могиле и послушайте плачет Ильюша или нет. Озноб по всему враз ставшему мокрым телу, а куда деваться сделали, как к могиле шли, ни кто из нас не вспомнит, ноги просто не шли, подошли, послушали,тишина, постояли утерли слезы и пошли на горячий стол, там тетка подошла спросила, ответили что не плакал. Ну говорит значит встретили его там хорошо! Вот что, от куда все это берется? В нашей жизни нет ничего просто так!

Жуть

Жуткие истории

Отец рассказывал во время войны пацаном был, пошел как то картошку на зерно обменять в Яранск. ходил ,ходил по рынку и тут на его картошку тетка позарилась давай говорит пацан я у тебя картошку возьму только вот зерно дома у меня. ты говорит с братом сходи он тебе отсыпет зерна. Детина подошел роста небывалого сажень в плечах, пошли. пришли за высоким забором домина стоит. собаки две огромные на привязи. зашли в сени детина открыл лаз в подполье и говорит ну что спускайся сам нагребай зерна, а во что нагребать и слова не сказал. страшно тут стало отцу, бросил картошку свою и как выбрался из двора не помнил, бежал долго от этого дома. во время войны много людей пропадало , отец решил что его на пирожки пустить хотели, да бог отвел.

После войны в город Киселевск семья приехала она ребеночка ждала а муж на шахте каким то начальником был. домик купили засыпной недорого. (засыпной это когда две стены из досок и промеж них земля засыпана, да были и такие, у самих баня такая была, отца уж нет лет пятнадцать как нет,а она все стоит)ну так вот жить бы и жить да тут начал супруг замечать что жена днем спит , в лице изменилась, нервная стала, сам то он больше в ночную смену работал. ну она его и просит останься мол на ночь дома, подменился на работе, остался. Спать ложится а жена сидит вяжет за столом, он лег в постель вроде приуснул, тут перед ним видится женщина в белом и просит его_встань помоги мне! вскочил супруг с постели а жена как вязала так и вяжет в углу комнаты. что говорит такое было? она ему и рассказывает, что это, каждую ночь то женщина, то ребенок маленький плачет, то толпой по комнате ходят и все плачут да помощи просят. Дали им в бараке комнатушку, переселились все хорошо стало, а дом тот долго стоял. Потом разваливаться стал бульдозер подогнали да снесли его целиком, и вот тут то когда нож задел землю и открылось неимоверное количество черепов и костей, и детских и взрослых и подростковых не один десяток. Следователи решили что во время войны людей в доме убивали мясо в дело пускали, а кости в подполье прятали. вот так!.

Зловещие мертвецы по вятски

Жуткие истории

Есть в Яранском районе село Ууртма от него в километре деревня Клочки расположенна по обе стороны от глубокого пруда, до пруда овраг был и дорога через него проходила. на противоположном берегу в крайнем доме бабка поселилась ну и жила себе тихо и мирно как вдруг стали происходить невероятные вещи. Ночью подполье открывается выходят двое что то лопочут на непонятном языке и бабку с печи за ноги стаскивают (а еще говорят что нечистая сила, русской печи боится потому как кирпич там крест образует). ну вот стала та соседскую девченку ночевать к себе звать, что мол старая скучно одной ночами долгими. Так девченка когда это увидала быстро домой убежала среди ночи, узнали в деревне и всплыло у кого то что предки слышали будто тут на этом месте в овраге то двух купцов татарских лихие люди убили ну и при копали тут же. А уж когда деревня выстроилась избу на их могилке то и поставили, тихо было а что уж их пробудило одним им поведано. Ездили родственники бабульки в Казань с землицей из под дома, что то там в мечете с ней сделали . привезли обратно в подполье высыпали и бумажку какую то на татарском закопали, как не странно угомонились убиенные. Вот и верь не верь во всю потустороннюю силушку.

Автор - Рассказы Алексея Полевщикова.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:38
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 18:59 by Вятка МистическаяПросмотров: 39Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кировская область жуть нечистая сила явления умерших Неупокоенные души детский плач похороны кладбище мистика необьяснимое

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