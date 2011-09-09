Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кот мяукал так, словно плакал...

Здравствуйте! В августе исполнилось два года, как не стало Саши, друга моего мужа. После работы мы заехали к его родителям, помянули, а потом отправились на кладбище. И там встретили необыкновенно красивое существо.

Буквально за два дня до нашего приезда село, на кладбище которого похоронен Саша, пережило страшную трагедию. Недалеко от пешеходного перехода лесовоз сбил насмерть маленькую девочку. И как раз в день памяти друга мужа состоялись её похороны.
Приехали на кладбище, выходим из машины и вдруг видим – навстречу бежит кот и громко мяукает. Кот очень красивый! Светлая шёрстка и огромные, просто бесподобные голубые глаза. Честное слово, я таких шикарных животных никогда в жизни не видела.
Когда мы с мужем направились к Саше на могилу, кот последовал за нами. Постояли немного. А этот красавец-мурлыка всё около нас крутился. И всё так же громко мяукал. Я решила, что кот просто голодный, но, как назло, ничего съедобного у нас с собой не было, кроме конфет и пряников. Разломила от отчаяния пряник, предложила коту, а тот даже не посмотрел на угощение. Всё мяукал с надрывом, будто плакал. И поведение животного казалось странным: то отбежит от нас, то снова вернётся.
Муж предложил: «Давай, раз уж мы всё равно сюда пришли, найдём могилу той малышки? Надо бы её тоже помянуть». Пошли искать могилку девочки, кот сразу побежал за нами. И всё время мяукал, пронзительно так, словно кричал.

Мы обошли почти всё кладбище. Оказалось, могила девочки находится совсем недалеко от Сашиной. И тут случилось нечто странное. Кот бежал за нами всю дорогу и без конца истошно кричал, но когда подлетел к могиле малышки, сразу затих. Со стороны это выглядело даже жутко. Как будто кот встречал нас, чтобы показать именно это место. А когда мы пошли не туда, громко заплакал.
Немного постояли около свежего захоронения, потом отправились назад к машине. По дороге оба молчали, на душе было тяжело. Девочке-то всего шесть лет. Умерла бедняжка сразу, наверное, даже испугаться не успела.

Подошли к машине, смотрим – кот тоже здесь крутится. Взглянул на нас и, понурив голову, удалился в сторону могилы девочки. «Наверное, она была маленькой хозяйкой кота, – предположил муж. – И животное всё понимает».
Ехали домой в полном молчании. Муж потом дня два хмурый ходил. Он вообще детей обожает, а уж от маленьких девочек просто млеет. Он ведь дочку очень хотел, а Господь сына дал.

На девятый день после смерти девочки рано утром мы снова оказались в том селе – проезжали мимо места, где сбили ребёнка. И глазам своим не поверили: на пешеходном переходе, где погибла девочка, лежал наш знакомый кладбищенский кот, задавленный насмерть.

Может, конечно, всё это пустые совпадения, и я просто вижу мистику там, где её нет. Но всё-таки странно: кот прожил без девочки ровно девять дней.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:22
Вчера, 18:22 by БулякаПросмотров: 1 176Комментарии: 15
+24

Ключевые слова: Авария девочка смерть кладбище кот

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Вчера, 18:33
+10
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 344
А забрать кота сразу к себе ума не хватило ?
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:36
+7
Группа: Посетители
Репутация: (198|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 800
У меня осадок от данной истории остался. Да лучше бы завывающие призраки…
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:23
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (817|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 832
Цитата: Волжская О.В.
А забрать кота сразу к себе ума не хватило ?
Плюс.

Тоже об этом подумала. Не факт, что его именно на девятый день сбили, очень грустная история.
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: conjure one
Вчера, 19:41
+4
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3683|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 731
Кот был другом этой девочки, возможно, лучшим. Иначе он бы так не рвался на её могилу. Бывают такие печальные истории, свидетелем, по крайней мере, одной из них я был лично. Поэтому плюс.+++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: Баба Клава
Вчера, 22:22
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2404|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 926
Цитата: Волжская О.В.
А забрать кота сразу к себе ума не хватило ?

Так боязно его забрать то было наверно людям. С кладбища говорят вообще ничего домой тащить нельзя. Да и вдруг это никакой не кот а какое-нибудь его привидение?Перегрызет горло ночью и кирдык, поминай как звали.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#6 написал: Волжская О.В.
Вчера, 23:23
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 344
Цитата: Tigger power
Цитата: Волжская О.В.
А забрать кота сразу к себе ума не хватило ?
Плюс.

Тоже об этом подумала. Не факт, что его именно на девятый день сбили, очень грустная история.

Кота надо было забрать,он-коридор между двумя мирами.
Ведь не просто так ходил. И будет ходить,пока 9 жизней не кончатся.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: Космонасть
Вчера, 23:38
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (95|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 468
У меня аллергия на кошачью шерсть, но незнаю,хватило ли бы мне духу оставить это маленькое горюющее существо...
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#8 написал: Cottonmouth
Сегодня, 01:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: (75|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 700
От истории этой скверно на душе. У нас было кое-что подобное. Когда папу убивали, кошка металась и орала . Он вообще кошек любил, из-за кота его и убили . После похорон кошка надрывно плакала а потом решила свести счеты с жизнью . Через дня три после похорон набежала туча черная, град начался. Мама думала что кошка дома, оказалось что нет. А град пошёл очень крупный . Мама бегала искала свою Марусеньку, звала. А потом увидела что сидит она на столбе забора съёжившись, и град по ней лупит. На зов кошка не отзывалась, вообще как-будто хозяйку не слышала. Мама залезли на забор, стащила кошку со столба и ринулась в дом. Маруська была в таком состоянии как-будто она уже умерла, не реагировала ни на что. Мама долго возвращала кошку к жизни- разговаривала с ней как с человеком. Со временем кошечка ожила, стала есть и даже мышь поймала(охота это её любимое занятие). На сороковой день Маруся выглядела счастливой и вела себя так же , когда хозяин приходил домой.
Зарегистрирован: 17.04.2013
  
#9 написал: семишна
Сегодня, 05:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 105
А у нас бабулин кот и сейчас живет , а собака умерла , очень сильно тосковала . +
Зарегистрирован: 26.07.2015
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:12
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2404|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 926
Ну понеслась! Опять жалостливые истории про котиков. Щас бабуля опять будет плакать. Кончайте уже ентот терроризм.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (198|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 800
Цитата: Баба Клава
Ну понеслась! Опять жалостливые истории про котиков. Щас бабуля опять будет плакать. Кончайте уже ентот терроризм.

А мне, в этом деле, в первую очередь ,вовсе не котика жалко
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#12 написал: Talisha
Сегодня, 10:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (1130|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 387
Иногда дух погибших в животное переселяется вот как раз на 9 дней. Может, это девочка была в коте, а не кот её. Думаю, будь у неё кот, родители бы о нем позаботились бы, забрали бы. А забирать себе чужого кота - странно и не нужно, если он сам не идет к человеку.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#13 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (444|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 792
recourse sad sob ............
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#14 написал: Лесная ведьма
Сегодня, 14:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Жалко и девочку, и котика...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#15 написал: ана аю
Сегодня, 15:03
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1158|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 196
Тоскливая какая-то история. Знаю, что собаки под колёса специально бросаются, а про кота первый раз читаю. +
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.