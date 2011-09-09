Кот мяукал так, словно плакал...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:22

Буляка Просмотров: 1 176 Комментарии: 15 +24 Вчера, 18:22 by

Здравствуйте! В августе исполнилось два года, как не стало Саши, друга моего мужа. После работы мы заехали к его родителям, помянули, а потом отправились на кладбище. И там встретили необыкновенно красивое существо.Буквально за два дня до нашего приезда село, на кладбище которого похоронен Саша, пережило страшную трагедию. Недалеко от пешеходного перехода лесовоз сбил насмерть маленькую девочку. И как раз в день памяти друга мужа состоялись её похороны.Приехали на кладбище, выходим из машины и вдруг видим – навстречу бежит кот и громко мяукает. Кот очень красивый! Светлая шёрстка и огромные, просто бесподобные голубые глаза. Честное слово, я таких шикарных животных никогда в жизни не видела.Когда мы с мужем направились к Саше на могилу, кот последовал за нами. Постояли немного. А этот красавец-мурлыка всё около нас крутился. И всё так же громко мяукал. Я решила, что кот просто голодный, но, как назло, ничего съедобного у нас с собой не было, кроме конфет и пряников. Разломила от отчаяния пряник, предложила коту, а тот даже не посмотрел на угощение. Всё мяукал с надрывом, будто плакал. И поведение животного казалось странным: то отбежит от нас, то снова вернётся.Муж предложил: «Давай, раз уж мы всё равно сюда пришли, найдём могилу той малышки? Надо бы её тоже помянуть». Пошли искать могилку девочки, кот сразу побежал за нами. И всё время мяукал, пронзительно так, словно кричал.Мы обошли почти всё кладбище. Оказалось, могила девочки находится совсем недалеко от Сашиной. И тут случилось нечто странное. Кот бежал за нами всю дорогу и без конца истошно кричал, но когда подлетел к могиле малышки, сразу затих. Со стороны это выглядело даже жутко. Как будто кот встречал нас, чтобы показать именно это место. А когда мы пошли не туда, громко заплакал.Немного постояли около свежего захоронения, потом отправились назад к машине. По дороге оба молчали, на душе было тяжело. Девочке-то всего шесть лет. Умерла бедняжка сразу, наверное, даже испугаться не успела.Подошли к машине, смотрим – кот тоже здесь крутится. Взглянул на нас и, понурив голову, удалился в сторону могилы девочки. «Наверное, она была маленькой хозяйкой кота, – предположил муж. – И животное всё понимает».Ехали домой в полном молчании. Муж потом дня два хмурый ходил. Он вообще детей обожает, а уж от маленьких девочек просто млеет. Он ведь дочку очень хотел, а Господь сына дал.На девятый день после смерти девочки рано утром мы снова оказались в том селе – проезжали мимо места, где сбили ребёнка. И глазам своим не поверили: на пешеходном переходе, где погибла девочка, лежал наш знакомый кладбищенский кот, задавленный насмерть.Может, конечно, всё это пустые совпадения, и я просто вижу мистику там, где её нет. Но всё-таки странно: кот прожил без девочки ровно девять дней.

Ключевые слова: Авария девочка смерть кладбище кот

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