Призрак на кладбище

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 478 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 09:00 by

Моя тетя Валя приехала к моей маме в деревню. Автобус ехал до соседнего села, а остальной путь ей нужно было пройти через кладбище.Тетка подошла к воротам кладбища и услышала, как ее кто-то окликнул. Она обернулась и увидела позади себя старенькую женщину. Она попросила у Валентины разрешения пойти с ней, поскольку им было по пути. Тетка согласилась.Идут они, беседуют, а старуха начала расспрашивать к кому Валентина приехала. Тетушка моя рассказала, что приехала, чтобы дом оформить. А женщина ей сказала, что дом ей не к чему, поскольку она умрет вскоре и сразу же испарилась в воздухе.Валентина рванула с кладбища, она не помнила, как добежала до деревни. Прибежала она к моей матери и все ей рассказала. Мать моя пояснила, что это была Ефросинья, она жила в деревне и повесилась неделю назад.Все кончилось очень плохо. Моя тетка умерла через три недели в возрасте сорока пяти лет.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Тетка кладбище старуха наследство Ефросинья смерть

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