Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призрак на кладбище

Моя тетя Валя приехала к моей маме в деревню. Автобус ехал до соседнего села, а остальной путь ей нужно было пройти через кладбище.

Тетка подошла к воротам кладбища и услышала, как ее кто-то окликнул. Она обернулась и увидела позади себя старенькую женщину. Она попросила у Валентины разрешения пойти с ней, поскольку им было по пути. Тетка согласилась.

Идут они, беседуют, а старуха начала расспрашивать к кому Валентина приехала. Тетушка моя рассказала, что приехала, чтобы дом оформить. А женщина ей сказала, что дом ей не к чему, поскольку она умрет вскоре и сразу же испарилась в воздухе.

Валентина рванула с кладбища, она не помнила, как добежала до деревни. Прибежала она к моей матери и все ей рассказала. Мать моя пояснила, что это была Ефросинья, она жила в деревне и повесилась неделю назад.

Все кончилось очень плохо. Моя тетка умерла через три недели в возрасте сорока пяти лет.

Призрак на кладбище


Автор неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 478Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Тетка кладбище старуха наследство Ефросинья смерть

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Автор молодец новая история о жмуриках, жутковато..... Как в анекдоте :идут два мужика по кладбище, один говорит мертвецов боюсь жить, а второй отвечает чего нас бояться)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
#2 написал: daytaler
Сегодня, 10:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Если бы она умерла в возрасте 450 лет, то все равно написали:Все кончилось очень плохо.
Человек постоянно забывает, что тело обречено на смерть.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (247|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 578
Ёшкин кот! Такие признаки пошли! Всю правду в лоб! Хоть стой, хоть падай! anguished
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#4 написал: Nlo
Сегодня, 17:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 510
Весело и кратко! Автор молодец wink
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.