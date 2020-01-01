Шалость

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:10

Причина: Изменен раздел.

Kiriusha Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:10 by

Однажды поехал я в гости к своему брату, днём мы начали разговаривать про вызовы духов(естественно я не верил в эту чушь, но теперь верю). Мы начали пробовать что-то делать, но к нам никто не приходил и ничего не получалось. Мы нашли вызов посерьёзнее, дождались темноты(время на тот момент было около 2 ночи). Для вызова нужны были коробка, кукла, свечи, волосы(мы взяли с парика), нож и соль в качестве защиты. В середине комнаты мы поставили это всё, как было написано в интернете, проговорили слова и ушли в другую комнату. Мы сидели там около 15 минут, ничего не происходило, я как всегда вёл себя не очень боясь этого всего, постоянно шутил. Брат был очень пугливый и сидел на кровати ждал чего-то. Проходит 20 минут и мы слышим отчётливые шаги по паркету(в доме были только мы в 2, родные приехать не могли так как они были в гостях у друзей и вернулись только под утро). Брат очень сильно испугался и начал говорить чтобы я включал камеру и снимал, вдруг что произойдёт. Я стоял возле двери, которая вела в ту комнату, где была сама кукла и другие предметы. Я думал, что пришли родственники и не особо боялся, в отличии от брата. Потом мы подождали ещё, и в дверь, кто-то резко ударил, как будто рекбист с разгона врезался. Вот тогда я уже начал сомневаться, что паронормальное не существует. Брат боялся выходить, но вышел я и ударил ногой по коробке, на которой была кукла, всё разбросал. Брат начал говорить, что вызов надо было закончить и отозвать духа, но я забил на это и устроил беспорядок. Затем мы всё это убрали и вроде начали потихоньку отходить. Мы вышли на улицу и начали играть в футбол(в 3 ночи). Мячик улете в кусты, я пошёл его доставать и вижу, что из за угла дома на меня смотрит чёрное лицо(было темно, но то, что на меня смотрело было гораздо чернее темноты и отчётливо было видно), это была большая фигура, ростом больше двух метров, рук не было, ног тоже, сплошное тело и страшное, чёрное лицо. Увидев это, я быстро побежал домой и брат вместе со мной. Дома он начала спрашивать, почему я так быстро побежал в дом, я начал рассказывать то, что я увидел и он был шокирован, потом мы посмотрели фотки того духа, которого мы вызывали и его голова была в точности похожа на ту, которую я увидел. Мы не спали всю ночь, затем я уехал к себе домой. Брат звонит мне через пару дней и говорит, что его родители постоянно видят в доме чёрный силуэт, что предметы двигаются сами и они были напуганы и брат тоже. Семья моего брата(он двоюродный) продала этот дом и купила новый, из за наших шалостей. История действительно произошла со мной в реальности, всё сказанное чистая правда, а право ваше, верить в это или нет.

Ключевые слова: Вызов духов игра реальная история авторская история

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