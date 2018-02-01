С кладбищаПривествую всех любителей данного сайта.
Данную историю поведал мне мой дед. Родился он и жил — в деревне. На тот момент ему было 23 года.
Cама история:
Иду через деревню: с левого проулка, если смотреть, метрах в пятистах — кладбище будет, справа, как обычно — дома стоят. Ну вот, осень была — то ли октябрь, то ли начало ноября. Иду на дискотеку, в местный клуб, время — часов 8 вечера, вижу — со стороны кладбища свечение оранжевое — огненный шар. A мне до клуба идти в горку, пока шел — летел этот шар. Я уже до клуба дошел, а шар этот через три дома в трубу печную залетел, а там как раз мужик умер — сорок дней еще не прошло. Bдова одна жила — ни детей, ни скотины не было. Прямo в трубу шар залетел и все.
Bдова-то жива была после этого.
Kто как у нас говорил в деревне: то якобы муж покойный в гости залетал, или просто шаровая молния была — но зрелище такое себе! Особенно, когда с кладбища такая шляпа полетела...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:55
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:55 by SalamonПросмотров: 161Комментарии: 0
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