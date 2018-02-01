С кладбища

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:55

Причина: Авторская стилистика сохранена

Salamon Просмотров: 161 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:55 by

Привествую всех любителей данного сайта.Данную историю поведал мне мой дед. Родился он и жил — в деревне. На тот момент ему было 23 года.Cама история:

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