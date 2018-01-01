Суп из человеческого мяса

Алексей Андреев 2007 Просмотров: 96 Комментарии: 0 -2 Вчера, 20:42 by

Была пятница. Я как обычно был в школе. После русского мы пошли в столовку. Сели за стол, и нам дали суп. Но мне дали какую-то бумажку. Я прочитал её. Там было написано: "МЕНЮ ЖЕРТВ". Внизу поползли имена учеников всего нашего класса. Представьте себе: ВЕСЬ КЛАСС! И мне показалось, что я увидел собственное имя. Мороз пробежал по моей спине. Имена закончились, и в самом низу стало написано; "ЭТО ЗАВТРАШНИЕ ЖЕРТВЫ. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА." Я прочитал это, и "меню жертв" испарилось в пепел. Он развеялся. Ребята не заметили,что произошло. Я посмотрел на суп, на вид это был обыкновенный борщ. Но по запаху я смог различить, что бульон- это кровь! Мясо было человеческое, вместе с ним- кожа. Также плавали маленькие остатки костей. Овощи были протухшие. Как только ребята съели все тарелки, у них разболелись животы. Их увезли в больницу. Чтобы не погибнуть от отравления, я решил вылить эту гадость к чёртовой матери. Короч, взял тарелку, и выплеснул эту бурду под стол. Я пошёл к выходу. Но тут мне на пути попался главный повар, сам весь зелёный, сердитый такой, и ничего не подозревая, он спросил у меня злобным голосом:–АНДРЕЕВ, ТЫ СЪЕЛ ТОТ СУП, КОТОРЫЙ МЫ ТЕБЕ ДАЛИ?– эээ, Да-да-да, конечно! Можете даже не сомневаться!- отвечаю я.Я сбежал на урок. Я был очень удивлён, откуда он знает мою фамилию. На следующий день я в местных новостях узнал, что в нашей школе погибло 18 человек! Утром они скончались в больнице в результате тяжёлого отравления.Выжило крайне мало, только 8. К счастью, среди выживших оказался я. С тех пор я избегаю есть в столовой.

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