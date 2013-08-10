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Истории из жизни

Борщ

Мы с моей женой Таней жили в хрущевской двушке, копили деньги на жизнь, радовались всему на свете. В общем, обычная жизнь молодоженов, какими мы были. Наша жизнь была веселой и счастливой. У Тани хоть и были малые странности, но я не придавал этому значения.

Единственное, что меня занимало, так это то, что женушка моя никогда не ела вареного мяса, которое постоянно оставалось после приготовления супного бульона. Я же был любителем этого «деликатеса» и частенько радовался, что всё мясо достается мне. И один раз то, что я обращал на это внимание, спасло мне жизнь.

Я сидел на диване, смотрел телевизор и ждал Таню с работы. У меня тогда был выходной, так что не думайте, что мы держимся на хрупких женских плечах. В такие дни она обычно просит меня поставить вариться бульон пораньше, чтобы потом было меньше мороки. Но в тот день все было иначе.

Танька влетела в квартиру, поздоровалась, поцеловала меня и почти мигом полетела на кухню готовить борщ, таща тяжелые сумки с капустой и свеклой, будто это были пакеты, набитые пухом. Странно, что я не заметил раньше, но в тот день она была немного выше обычного, а это приметить было легко, ибо к своим 25 годам она доросла всего до 150 см. Я подумал, что Таня была на каблуках, но какие каблуки в помещении, тем более дома?

В общем, совсем скоро она зашла ко мне в комнату и стала просто пялиться на моё лицо голодными глазами. Это продолжалось около минуты, и только тогда она позвала меня к столу.

Мы сели за стол, жена разлила борща, и мы стали есть. Но что-то было сильно не так. Она сидела напротив, смотрела на меня с ужасным выражением лица, как у хищника, который готовится к прыжку. Самое главное, что она спокойно взяла большую кость и начала грызть ее, будто это было обычным делом. Я смотрел на это круглыми глазами, пока мне не пришла смс-ка. От этого «тилинь-тилинь» я чуть инфаркт не схватил, но то, что было там, испугало меня еще больше. Это было сообщение от Тани, что она задерживается на работе и просит поставить варить мясо на борщ.

У меня сердце в пятки ушло. Я посмотрел на то существо, которое сидело напротив. Оно хрустело костью во рту и, не моргая, смотрело на меня. Изо рта у «него» потекла слюна.

Я сглотнул, встал из-за стола и сказал, что забыл купить хлеба. Почти бегом я взял ключи, перемахнул через коридор и закрыл дверь. Я был так напуган, что, когда услышал шаги в квартире, потерял сознание. Очнулся я, когда Таня толкала меня в все том же подъезде и спрашивала, что произошло. Заикаясь, я все ей рассказал.

Когда мы вошли в квартиру и прошли на кухню, стало ясно, что сегодня мы ночуем у друзей, ибо в таком кошмаре невозможно находиться.

На столе стояли две тарелки борща, одна была полностью вылизана, с костью внутри, а другая — моя — так и стояла почти полной. Холодильник лежал на боку, все мясо, которое там было, хаотично лежало на полу, искусанное. Окно было открыто.

С тех пор «гость-мясоед» не появлялся, зато в моей жизни появился логопед, который искореняет мое появившееся тогда заикание.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:52
Вчера, 16:52 by курилка-дурилкаПросмотров: 800Комментарии: 11
+17

Ключевые слова: В квартире существо жена страх двойник мясо

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Вчера, 17:27
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1704|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 223
Моя любимая Курилка-журналист в И.Ж. Неожиданно, но я подозревала, что история будет жёсткой. Парень легко отделался. Интересно почему этот монстр борщ варил? Какой- то виндиго с Западной Украины!
Плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Летяга
Вчера, 18:05
+5
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7637|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
Классная история, жуткая, но одновременно в чём-то смешная)
Плюс
Но я опять за своё: в Творческих смотрелось бы лучше!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#3 написал: Долгопят
Вчера, 19:11
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 223
Ну мы, Таньки, со странностями...это да...могем и грызть кости, а могём не и не грызть..Классная смешная история!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#4 написал: Tigger power
Вчера, 19:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (524|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 326
Очень забавная творческая история, такое ощущение, что все время своей жизни они с женой варили супы и ели, потом опять варили, варили .... Плюс, потому как посмеялась с этого парня
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: FataMorgana
Вчера, 19:46
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 500
Кто же это приходил? Представляю зрелище - холодильник на полу, все мясо разбросанное на полу...реально ужас.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#6 написал: M717
Вчера, 20:21
+4
Группа: Посетители
Репутация: (89|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 636
Цитата: FataMorgana
Кто же это приходил?
Борщевик обыкновенный это был.
Цитата: Tigger power
Очень забавная творческая история

Да что вы! Это чистая правда! Просто мужик в свой выходной погудел с друзьями, а может, и подружками, сварили под водочку супца, но перебрали с алкоголем, побуянили, свалили холодильник, открыли окно, чтобы курево проветрить, а потом ГГ заснул под дверью. А потом пришла жена и родилась быстренько эта "вампирская сага".
Кстати, на сайте уже есть пара историй с названием "Борщ" и обе в лучших". Эта, третья, вряд ли туда попадет...
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#7 написал: РАСМУС
Вчера, 20:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 986
Про борщ уже было, в той истории некая бабуля хлебала борщ, влезши в комнату через форточку. История забавная, плюс.
Зарегистрирован: 9.02.2013
    
#8 написал: Гюльнара
Вчера, 21:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 137
Ну, не зьим, так покусаю! Почему эта Лжетаня смотрела на автора таким плотоядным взглядом? Мысленно разделывала его на наборы для очередного борща.

История очень понравилась. свеженькая такая.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#9 написал: Летяга
Вчера, 21:24
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7637|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
Цитата: M717
Просто мужик в свой выходной погудел с друзьями, а может, и подружками, сварили под водочку супца, но перебрали с алкоголем, побуянили, свалили холодильник, открыли окно, чтобы курево проветрить, а потом ГГ заснул под дверью. А потом пришла жена и родилась быстренько эта "вампирская сага".

Мне нравится эта версия!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#10 написал: Levvv
Вчера, 23:47
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 256
Повеселила история, однако.
Зарегистрирован: 5.03.2016
#11 написал: adder
Сегодня, 07:00
0
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Публикаций: 8
Комментариев: 127
+++ жуть какая
Зарегистрирован: 19.10.2015
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