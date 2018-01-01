Они всего лишь дети...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:57

red_shadow Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:57 by

Я был обычным мальчишкой. Любил приключения и часто попадал из-за них в неприятные ситуации. И да меня зовут ,Коля. До того как я переехал в город произошло кое ,что странное для меня... Я стал меньше спать и меня сильно стало тянуть в лес. Да может для кого то это нормально ,но только не для меня. Каждую ночь я спал как младенец, а леса боялся как огня. И вот одну из ночей я страдал бессонницей. Как говорили у нас на деревне : " Сна не в одном глазу"... Сейчас вспоминая эту истории меня пробирает дрожь... Я встал с кровати и в окне заметил ,чью то тень. Я подумал , что это мне показалось и не обратил на это внимания. Оделся и на ципочках подкрался к входной двери. В темноте мне было трудно идти, но ноги несли меня сами. Вот я выбрался на улицу. Луна сияла очень ярко. Я стоял на пороге и не ожидал опасности. Вдруг в далеке завыли собаки. От неожиданности я вздрогнул и в этот момент уловил движение за деревом рядом с домом. Мне показалось ,что за мной наблюдают. Пересилев страх который овладел мной я подошел к дереву. Когда я заглянул за дерево ... Там стояло нечто... Вроде человек ,но в нём ,что то не так. Как будто природа поиздевалась над ним... Руки свисали до земли, глаза отсутствовали вместо них был огромный рот с многочисленными острыми зубами, ноги вывернуты... Мой крик разрезал тишину и это единственное ,что я помню перед темнотой. Я проснулся у себя на кровати. Был уже рассвет и голова тяжело болела. Мне показалось , что это сон... Но это не так, я был весь в ранах и царапинах. В коридоре раздовались голоса родителей и ещё один голос. Пересилев себя я встал с кровати и вышел в коридор. Там стоял кто-то в капюшоне он или она, что то настойчиво объясняло моим родителем вот обрывки фраз которые я запомнил: " Правильно лучше вы промолчите ,а он продолжит..." , " Я ничего не имею против ,но мне надоело помогать" ... Последняя фраза была такова: " Вы должники и если мне понадобится ,что-то я приду ,но и вы должны придти..." . Тень скрылась за дверью и только после этого родители заметили меня. Я попросил объяснить в чём дело и они решились. Вот их история :"Когда ты ещё был маленьким у тебя был старший брат. Он тебя ненавидел и хотел ,чтобы ты умер. Однажды от придумал план. Когда мы были на работе он придумал тебя выбросить с крыши. Тогда крыша была скользкая и он не удержался и упал. К сожаления неудачно... На забор с остриями. От потери крови он скончался мы не успели его спасти. Ты же остался невредим. Последние его слова были :" Я обещаю ты умрёшь когда выростишь" ... ". Меня мучил вопрос почему они не сказали раньше... Почему он меня ненавидел... Через неделю мои родители разговаривали между собой и они решили увести меня оттуда. В городе он меня не найдёт или это не так...

Ключевые слова: Брат ненависть страх Монстр авторская история

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