В тайне от мира, глава 14 "решительная этика"

Андрей Гневуш Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:01 by

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.... И после того мы почти захватили корабль" говорила Ева.Летели мы, почему-то долго. Я думал, что мы ближе к "форпосту". Вдруг вышел тот учёный.– Ева... Пожалуйста, выслушай ме...– Неет ! Я сказала ! Мы приземляемся, и ты уходишь. И все ! Точка !– Стоп стоп ! Из-за чего такое отношение ? Вы что-то не поделили в прошлом ?– Из-за него я стала такой! Из-за него моя семья мертва.– Из-за него ты вечно молодая, из-за него ты знаешь нас... А могла умереть от какой-то болезни в свое время. -вставил я слово- ты бы жила лет 30, а твои родители могли бы умереть на месяц позже– Что? И ты на их стороне?! А я думала что могу тебе верить, Андрей. -и она куда-то пошла– Даа... Напартачил ты -уже сказал учёный и пошел за ней– А что? Я же сказал правду -уже самому себе сказал- или я просто чего-то не знаю....Пока мы летели, все было тихо. Мне стало скучно, и я решил прогуляться... Возле грузового трюма я услышал плачь. Мне пришлось зайти туда.Что же я там увидел... Много аквариумов размером с контейнер. В каждом было по русалке. Только в некоторых не было по руке, или пальцев. В некоторых были отрезаны хвосты (наполовину). В некоторых контейнерах просто были скелеты, в некоторых отсутствовала половина черепа, в некоторых хвост разрезан пополам, будто их двое. От неожиданности я упал. На меня некоторые посмотрели с надеждой. Но сразу же как они увидели мои глаза, надежда сменилась полной безнадежностью.– А я говорила надо было его тогда убить -сказала одна из них– Согласна, сестра Кассандра -сказал уже голос Нины- зря я оставила тебя в живых, Андрей.Я просто отполз назад, слегка отдышатся. И сразу после отдышки я пошел искать хоть кого-то.Первым же человеком оказалась Ева. На вопрос "вы смотрели, что в грузовом отсеке", она просто отрицательно помахала головой и сказала идти к "Кна'цу", коммандира отряда. Ева сказала где он, и я побежал.- Вы смотрели что в грузовом трюме? -сказал ему- отвечайте– *непонятное клацанье*– Он говорит что пришлось взять кое-что по дороге сюда -вышел другой ц'ниталец- и меня, если что, зовут Кнац– Отлично, Клац. Спроси в Кна'цу когда мы приземлимся– Меня зовут Кнац! -почти сердито сказал он– О, извини– И вообще мы даже не взлетелия посмотрел в окно. Выражение моего лица было такое, будто я искал что-то несколько часов, и обнаружил это в кармане.– Отлично!!! Задняя часть корабля над водой же?– Конечно -продолжал он своим хриплым голосом- почти 10 см. над водой. А что ты собираешься сделать?– Сбросить русалок -крикнул убегая.В самом ангаре, я ничего похожего на кран, или бульдозер я не нашел.– Что? -сказала Кассандра- Пришел посмотреть на нашу смерть?!– Да нет же. Я пришел спасти вас!– Спасти? -сказала другая- уходи! Наспасался уже!– Ладно, ты останешься.Я открыл люк. Пока он медленно открывался, я думал чем снести контейнера в воду.– Эрон-дон-дон! -крикнул я запрыгивая в странный тяжелый танк- нужно разобраться... Хмм -танк рушил вперед- ага, как гусеничный трактор.– Ты и правда хочешь спасти нас? -сказала Нина- да?– Никапельки! Мне просто захотелось покататься на танке, но вдруг стало душно и я открыл "форточку". Приготовьтесь!Танк двинулся с места, и за минуту все контейнеры оказались за "бортом".– Тебя спасать? -обратился к "той" русалке– Я…же…тоже… -заикалась она-сура…русалка...– Суралка? Ахахя столкнул последний контейнер, как вдруг вбежали Анна с учёным, и с пистолетами.– Ты кто?– А? -начал я вылезая из танка- а, я зло всех "суралок"– Стоять! -он выстрелил, и луч прошел прямо над моей высунувшейся головой- тьху! Это ты!– Если бы ты выстрелил немного ниже то я бы точно стоять не смог.– Все шутки, да шутки...– А что ты делал в танке? -озадаченно спросила Ева- Андрей?– Голубей гонял, а что?Яя к нему нормально, а он.... -обиженно сказала она, и ушла– Ты или псих, или не человек!– Я психический, НЕ, человек -улыбнулся я- но даже мне интересно твое имя– Ах дааа... Как я забыл. Денис же.– Руденко?– Да. А ты откуда знаешь?– Ну так... Бункер 835... Эксперимент ноль... Мощный удар– А... Так ты с ней с самого начала?– Можно и так сказать. Но даже я не знаю её истории...– Нна тебе не рассказывала, тогда все ясно... А вот мне интересно как ты ввязался в этот "сортир"?– Ууу это долгая история... Слушай.Я начал рассказывать все, начиная с того момента как убежал из дома. Но при этом стараясь упускать об Анне информацию.– Ого, да вы пара с Евой! Как я обещал, расскажу и об Еве.И он начал рассказывать её историю. З самого её рождения.– Тогда она убежала. Несколько лет мы не знали где она, потом её поймали спецслужбы. Потом я нанялся в SCP. Блин. Я вообще думал, что тогда Джош её отпустит. Я бы его убил. Но он преуспел и заслал меня в рабство, но я смог убежать... Все ради Ив...- Я же просила меня так не называть -вставила она свое слово, стоя в дверном проеме- и после того как мне удалось убежать, я жила нормально. Но позже объявили войну... Потом запихнули в тот бункер...– Ив? -спросил с удивлением я– Да, меня так родители звали... -она начала немного рыдать– А много ли ты слышала? -спросил уже Денис– Достаточно, что-бы верить тебе -и они, обнялись– А я пожалуй пойду. -вставая говорил я- не буду вам мешать– Нууу... Обниматься можно и втроем -улыбнулась она– Неее, я пожалуй откажусь.– Андрей! Ну будь ты человеком!– Ну вот -расстроилась она- все испортил– Ага! -кричал я убегая.Корабль был готов отлетать.– Кнац, как дела?– Отлично! Только что говорили с 3037-ым. Они скоро будут. Мы успеем быстрее. И еще он назначил тебя главным.- Меня?! Но я же ничего в этом не знаю!– Он сказал. Поэтому мы ждём твоего приказа к отлёту.– Чего мы тогда ждем. Вперед!Корабль начал набирать скорость. А я, вспомнил что забыл закрыть люк. Побежал.Люк закрывался, а мне ничего не оставалось, как просто полежать на полу... Пустота, тишина....- Андрей. -пришел Денис- а можешь мне больше рассказать об Анне?– Ну вот, тишину и пустоту разогнал. Об Анне? Зачем?– Просто интересно.– Позже. Мне лень сейчас.– Ну что ты за человек?– Такой.– Встань с пола. Когда с людьми разговариваешь, надо в глаза смотреть.– Нееа... Мне как раз хорошо.– Командир Андрей -зашел Кнац- мы почти приземлились.– Командир? -удивился учёный- внезапно– Они не знают?– Не знают, Кнац, я хотел им сказать когда и Ева будет.– Звали? -зашла она– Отлично. Как по заказу. -встал я, и начал громко- итак! 3037-ой назначил меня главным! Все свободны -и снова лёг- а я тут полежу– Кто? Что? 3037?– Это внеземной ИИ. Долго и лень рассказывать.– Я расскажу -взяла его Ева- пошли– Пока -говорил вслед уходящим- итак, Кнац. Когда мы будем дома?– Сейчас. Открывай люк.– Отлично!Люк открылся. И я увидел то место в которое мы тогда приехали из поселка 3037.– Я в комнату...Наконец-то. Мягкая кровать. Я думал, что меня никто не выведет из этой нирваны...– Андрей?– Да.– Ц'нитальцы поселили Дениса в моей комнате... И, я это...– Что?– Хотела спросить... Не против если я поживу с тобой?– А что? Нет других комнат?– Нуу... Как бы да... Извини если отвлекла тебя -начала уходить она, и едва слышно додала- паскуда!– И тебе не хворать! -крикнул уже убегающей Еве.– Андрей!– Да Кнац.– 3037-ого привезли– Тьфу ты! Тогда пошли!Я прибежал. Четверо ц'нитальцев которые несли большой серый куб со множеством разъемов с одной стороны, с другой была надпись "3037 О. Е. ".– Это... Кровь?? -удивленно спросил я, показывая на вытекающую жидкость- точно! Но... Как он же не органик. Книц!– Да что, да?! -почти нервно ответил он– Я спросил. Это, кровь?!– Может быть... Я не знаю. -он подошел к ним что-то клацнул, и они куда-то побежали– А, одинаково.И я пошел обратно в комнату. Лежать и отдыхать. Но не тут то было.– Андрей -опять за свое Ева- я хотела сказать что... что... что ты самый чёрствый, бесчувственный, бессердечный, ленивый и тупой человек в мире!!!– Это все? Теперь ты мне дашь нормально полежать?!– Урод! -опять же уходя сказала она, но случайно врезалась в заходящего Дениса- козел, блин.– Что... Андрей!– Да что? Она пришла что-то промычала и ушла. -и услышал громкое "паскуда" и плачь за стеной, добавил- не мои дела. У всех бывает паскудный день. И вообще она ведет себя странно последнее время.– Еех, Андрей. Ты что? Не знаешь как себя з девушками вести?– Я несколько недель жил сам, потом меня захватили русалки... Как ты думаешь?– Ну, я думаю Ева сама тебе скажет.– Что скажет?– Ахах, увидишь -говорил уходя он– Надеюсь это все.– Андрееееееей... -послышался голос, которому я действительно был рад- я... еще... еще... еще не полностью загрузился– Я вообще рад что ты жив.– Я уже снова контролирую все– Отлично. Но у меня есть вопрос...– Слушаю– Я видел кровь... у тебя...– кровь... кровь... кровь... кровь... кровь... кровь... кровь... кровь...– 3037?– кровь... кровь... кровь... -вдруг свет вырубился-кроооооооооо....– Что с тобой?– *тишина*– 3037?!– Андрей -зашел Книц, с несколькими собратьями- что ты сделал?!– Ничего... Просто сказал что видел кровь– Что?!? Кровь?! Ты идиот!!!– кровь... кровь... как кровь....– ты вызвал в него логические несовпадения. Ни одна машина такого не выдержит.– Он не машина!– Но и не органик! Ты фактически убил нашего лидера– Я не хотел.– Кровь... кровь... красная... кровь... кровь... кровь... кровь... вещество... кровь... кровь... кровь...– Он никогда не будет прежним.– И по этому ты должен умереть -зашла Мильда– А я думал твой труп уже грызут мухи– Ты отлично справился. Как и я хотела, этот чёртов ИИ заглючил– Но нам ведь это не нужно было– Ахах, Кнац, ты такой тупой. -и она застрелила его- а ты пока побудешь здесь! Под его кровь, кровь. Пока не придет создатель, лично на вашу казнь. "Ангелы" уже контролируют полностью этот форпост. Чао!!– Да чтоб ты сдохла со своим создателем– Не дождёшься -говорила уходя, она– Кровь... кровь... кровь...– Еех... Ну, буду делать бур из зубной щетки.– Кровь... кровь... кровь... готов действовать, Андрей?– Что? Ты как?– Если бы я себя выдал, меня бы точно убили... А так... Так готов действовать?– Конечно, всегда готов идти на смерть!– Сойдет. Итак, план. Космический корабль они убрали, там место для создателя.– А он что такой большой?– Он достаточно большой. Напротив вас– Тогда, у меня нет желания встречаться, хотя-бы, из одним из них– И не придется.– Говори. Как будем убегать.– Слушай, площадка, как я говорил чиста. Но охраняется. По этому, я открою чёрный ход. Вы выберетесь, и идите на берег, я вас там, через полчаса подберу. Если меня не будет, придет Амаяда. Не забудь посвятить в это других. Готов начать.– Давно.Двери открылись. И я сначала вбежал в комнату с Денисом.– Андрей, какого чёрта тут делается... И что с твоими глазами?– Потом разберемся, мы убегаем. Бери Еву, я жду вас у выхода.Он побежал, а я обычным шагом вышел.– Она ни в какую. Не знает что происходит, как собственно и я.– Да вы... Жди здесь.Я зашел в её комнату. Она плакала.– Бедненькая, пожалеть?– Анд... Анд... Я рада что... что ты пришел, спасибо тебе за...– Долгий ответ -я её взял за руку и потащил к выходу- потом договоришь– Андрей!!! Отпусти руку.– Не дёргайся, или я позову Дениса, он возьмет тебя за ноги. И мы тебя ласточкой запустим!– Не надо. Веди.– Так то лучше.Мы вышли на берег, и стали ждать.– Знаешь, Андрей, поначалу ты был другим...– о? Это... Амаяда идет, с кем-то!– Помнишь меня? -сказал он, показывая шрам на шее- я жив– Господи помилуй, господи помилуй. -начал молится Денис- Освободи от лукавого– Что с ним? -спохватилась Амаяда- хммм... -и вдруг резко к Денису- я заберу твою душу!!!– госп... -упал в обморок– А я думал ты не умеешь шутить. -начал тыкать палкой в Дениса- но это уже перебор.– Еей! Малыш, ты обращаешься к взрослой женщине -вставил слово демон- имей уважение– Да ну?! Заставь меня! Или хочешь вилкой в глаз, на этот раз?– Рифмоплёты грёбанные -обижено сказала Ева– Девочка, сколько тебе лет? Маленькая то...– Мне 400 лет, вообще-то!!!– Я тут подумал. Хватит сориться. -сказал я– Согласен -сказал демон– Кстати, как тебя зовут?– Ах, да. 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Он был похож на огромного жука, с несколькими светящими глазами, красными линиями на спине. Остальное как в некоторых жуков. Я увидел его лик перед глазами..........