В тайне от мира, глава 14 "решительная этика".... И после того мы почти захватили корабль" говорила Ева.
Летели мы, почему-то долго. Я думал, что мы ближе к "форпосту". Вдруг вышел тот учёный.
– Ева... Пожалуйста, выслушай ме...
– Неет ! Я сказала ! Мы приземляемся, и ты уходишь. И все ! Точка !
– Стоп стоп ! Из-за чего такое отношение ? Вы что-то не поделили в прошлом ?
– Из-за него я стала такой! Из-за него моя семья мертва.
– Из-за него ты вечно молодая, из-за него ты знаешь нас... А могла умереть от какой-то болезни в свое время. -вставил я слово- ты бы жила лет 30, а твои родители могли бы умереть на месяц позже
– Что? И ты на их стороне?! А я думала что могу тебе верить, Андрей. -и она куда-то пошла
– Даа... Напартачил ты -уже сказал учёный и пошел за ней
– А что? Я же сказал правду -уже самому себе сказал- или я просто чего-то не знаю....
Пока мы летели, все было тихо. Мне стало скучно, и я решил прогуляться... Возле грузового трюма я услышал плачь. Мне пришлось зайти туда.
Что же я там увидел... Много аквариумов размером с контейнер. В каждом было по русалке. Только в некоторых не было по руке, или пальцев. В некоторых были отрезаны хвосты (наполовину). В некоторых контейнерах просто были скелеты, в некоторых отсутствовала половина черепа, в некоторых хвост разрезан пополам, будто их двое. От неожиданности я упал. На меня некоторые посмотрели с надеждой. Но сразу же как они увидели мои глаза, надежда сменилась полной безнадежностью.
– А я говорила надо было его тогда убить -сказала одна из них
– Согласна, сестра Кассандра -сказал уже голос Нины- зря я оставила тебя в живых, Андрей.
Я просто отполз назад, слегка отдышатся. И сразу после отдышки я пошел искать хоть кого-то.
Первым же человеком оказалась Ева. На вопрос "вы смотрели, что в грузовом отсеке", она просто отрицательно помахала головой и сказала идти к "Кна'цу", коммандира отряда. Ева сказала где он, и я побежал.
- Вы смотрели что в грузовом трюме? -сказал ему- отвечайте
– *непонятное клацанье*
– Он говорит что пришлось взять кое-что по дороге сюда -вышел другой ц'ниталец- и меня, если что, зовут Кнац
– Отлично, Клац. Спроси в Кна'цу когда мы приземлимся
– Меня зовут Кнац! -почти сердито сказал он
– О, извини
– И вообще мы даже не взлетели
я посмотрел в окно. Выражение моего лица было такое, будто я искал что-то несколько часов, и обнаружил это в кармане.
– Отлично!!! Задняя часть корабля над водой же?
– Конечно -продолжал он своим хриплым голосом- почти 10 см. над водой. А что ты собираешься сделать?
– Сбросить русалок -крикнул убегая.
В самом ангаре, я ничего похожего на кран, или бульдозер я не нашел.
– Что? -сказала Кассандра- Пришел посмотреть на нашу смерть?!
– Да нет же. Я пришел спасти вас!
– Спасти? -сказала другая- уходи! Наспасался уже!
– Ладно, ты останешься.
Я открыл люк. Пока он медленно открывался, я думал чем снести контейнера в воду.
– Эрон-дон-дон! -крикнул я запрыгивая в странный тяжелый танк- нужно разобраться... Хмм -танк рушил вперед- ага, как гусеничный трактор.
– Ты и правда хочешь спасти нас? -сказала Нина- да?
– Никапельки! Мне просто захотелось покататься на танке, но вдруг стало душно и я открыл "форточку". Приготовьтесь!
Танк двинулся с места, и за минуту все контейнеры оказались за "бортом".
– Тебя спасать? -обратился к "той" русалке
– Я…же…тоже… -заикалась она-сура…русалка...
– Суралка? Ахах
я столкнул последний контейнер, как вдруг вбежали Анна с учёным, и с пистолетами.
– Ты кто?
– А? -начал я вылезая из танка- а, я зло всех "суралок"
– Стоять! -он выстрелил, и луч прошел прямо над моей высунувшейся головой- тьху! Это ты!
– Если бы ты выстрелил немного ниже то я бы точно стоять не смог.
– Все шутки, да шутки...
– А что ты делал в танке? -озадаченно спросила Ева- Андрей?
– Голубей гонял, а что?
Яя к нему нормально, а он.... -обиженно сказала она, и ушла
– Ты или псих, или не человек!
– Я психический, НЕ, человек -улыбнулся я- но даже мне интересно твое имя
– Ах дааа... Как я забыл. Денис же.
– Руденко?
– Да. А ты откуда знаешь?
– Ну так... Бункер 835... Эксперимент ноль... Мощный удар
– А... Так ты с ней с самого начала?
– Можно и так сказать. Но даже я не знаю её истории...
– Нна тебе не рассказывала, тогда все ясно... А вот мне интересно как ты ввязался в этот "сортир"?
– Ууу это долгая история... Слушай.
Я начал рассказывать все, начиная с того момента как убежал из дома. Но при этом стараясь упускать об Анне информацию.
– Ого, да вы пара с Евой! Как я обещал, расскажу и об Еве.
И он начал рассказывать её историю. З самого её рождения.
– Тогда она убежала. Несколько лет мы не знали где она, потом её поймали спецслужбы. Потом я нанялся в SCP. Блин. Я вообще думал, что тогда Джош её отпустит. Я бы его убил. Но он преуспел и заслал меня в рабство, но я смог убежать... Все ради Ив...
- Я же просила меня так не называть -вставила она свое слово, стоя в дверном проеме- и после того как мне удалось убежать, я жила нормально. Но позже объявили войну... Потом запихнули в тот бункер...
– Ив? -спросил с удивлением я
– Да, меня так родители звали... -она начала немного рыдать
– А много ли ты слышала? -спросил уже Денис
– Достаточно, что-бы верить тебе -и они, обнялись
– А я пожалуй пойду. -вставая говорил я- не буду вам мешать
– Нууу... Обниматься можно и втроем -улыбнулась она
– Неее, я пожалуй откажусь.
– Андрей! Ну будь ты человеком!
– Ну вот -расстроилась она- все испортил
– Ага! -кричал я убегая.
Корабль был готов отлетать.
– Кнац, как дела?
– Отлично! Только что говорили с 3037-ым. Они скоро будут. Мы успеем быстрее. И еще он назначил тебя главным.
- Меня?! Но я же ничего в этом не знаю!
– Он сказал. Поэтому мы ждём твоего приказа к отлёту.
– Чего мы тогда ждем. Вперед!
Корабль начал набирать скорость. А я, вспомнил что забыл закрыть люк. Побежал.
Люк закрывался, а мне ничего не оставалось, как просто полежать на полу... Пустота, тишина....
- Андрей. -пришел Денис- а можешь мне больше рассказать об Анне?
– Ну вот, тишину и пустоту разогнал. Об Анне? Зачем?
– Просто интересно.
– Позже. Мне лень сейчас.
– Ну что ты за человек?
– Такой.
– Встань с пола. Когда с людьми разговариваешь, надо в глаза смотреть.
– Нееа... Мне как раз хорошо.
– Командир Андрей -зашел Кнац- мы почти приземлились.
– Командир? -удивился учёный- внезапно
– Они не знают?
– Не знают, Кнац, я хотел им сказать когда и Ева будет.
– Звали? -зашла она
– Отлично. Как по заказу. -встал я, и начал громко- итак! 3037-ой назначил меня главным! Все свободны -и снова лёг- а я тут полежу
– Кто? Что? 3037?
– Это внеземной ИИ. Долго и лень рассказывать.
– Я расскажу -взяла его Ева- пошли
– Пока -говорил вслед уходящим- итак, Кнац. Когда мы будем дома?
– Сейчас. Открывай люк.
– Отлично!
Люк открылся. И я увидел то место в которое мы тогда приехали из поселка 3037.
– Я в комнату...
Наконец-то. Мягкая кровать. Я думал, что меня никто не выведет из этой нирваны...
– Андрей?
– Да.
– Ц'нитальцы поселили Дениса в моей комнате... И, я это...
– Что?
– Хотела спросить... Не против если я поживу с тобой?
– А что? Нет других комнат?
– Нуу... Как бы да... Извини если отвлекла тебя -начала уходить она, и едва слышно додала- паскуда!
– И тебе не хворать! -крикнул уже убегающей Еве.
– Андрей!
– Да Кнац.
– 3037-ого привезли
– Тьфу ты! Тогда пошли!
Я прибежал. Четверо ц'нитальцев которые несли большой серый куб со множеством разъемов с одной стороны, с другой была надпись "3037 О. Е. ".
– Это... Кровь?? -удивленно спросил я, показывая на вытекающую жидкость- точно! Но... Как он же не органик. Книц!
– Да что, да?! -почти нервно ответил он
– Я спросил. Это, кровь?!
– Может быть... Я не знаю. -он подошел к ним что-то клацнул, и они куда-то побежали
– А, одинаково.
И я пошел обратно в комнату. Лежать и отдыхать. Но не тут то было.
– Андрей -опять за свое Ева- я хотела сказать что... что... что ты самый чёрствый, бесчувственный, бессердечный, ленивый и тупой человек в мире!!!
– Это все? Теперь ты мне дашь нормально полежать?!
– Урод! -опять же уходя сказала она, но случайно врезалась в заходящего Дениса- козел, блин.
– Что... Андрей!
– Да что? Она пришла что-то промычала и ушла. -и услышал громкое "паскуда" и плачь за стеной, добавил- не мои дела. У всех бывает паскудный день. И вообще она ведет себя странно последнее время.
– Еех, Андрей. Ты что? Не знаешь как себя з девушками вести?
– Я несколько недель жил сам, потом меня захватили русалки... Как ты думаешь?
– Ну, я думаю Ева сама тебе скажет.
– Что скажет?
– Ахах, увидишь -говорил уходя он
– Надеюсь это все.
– Андрееееееей... -послышался голос, которому я действительно был рад- я... еще... еще... еще не полностью загрузился
– Я вообще рад что ты жив.
– Я уже снова контролирую все
– Отлично. Но у меня есть вопрос...
– Слушаю
– Я видел кровь... у тебя...
– кровь... кровь... кровь... кровь... кровь... кровь... кровь... кровь...
– 3037?
– кровь... кровь... кровь... -вдруг свет вырубился-кроооооооооо....
– Что с тобой?
– *тишина*
– 3037?!
– Андрей -зашел Книц, с несколькими собратьями- что ты сделал?!
– Ничего... Просто сказал что видел кровь
– Что?!? Кровь?! Ты идиот!!!
– кровь... кровь... как кровь....
– ты вызвал в него логические несовпадения. Ни одна машина такого не выдержит.
– Он не машина!
– Но и не органик! Ты фактически убил нашего лидера
– Я не хотел.
– Кровь... кровь... красная... кровь... кровь... кровь... кровь... вещество... кровь... кровь... кровь...
– Он никогда не будет прежним.
– И по этому ты должен умереть -зашла Мильда
– А я думал твой труп уже грызут мухи
– Ты отлично справился. Как и я хотела, этот чёртов ИИ заглючил
– Но нам ведь это не нужно было
– Ахах, Кнац, ты такой тупой. -и она застрелила его- а ты пока побудешь здесь! Под его кровь, кровь. Пока не придет создатель, лично на вашу казнь. "Ангелы" уже контролируют полностью этот форпост. Чао!!
– Да чтоб ты сдохла со своим создателем
– Не дождёшься -говорила уходя, она
– Кровь... кровь... кровь...
– Еех... Ну, буду делать бур из зубной щетки.
– Кровь... кровь... кровь... готов действовать, Андрей?
– Что? Ты как?
– Если бы я себя выдал, меня бы точно убили... А так... Так готов действовать?
– Конечно, всегда готов идти на смерть!
– Сойдет. Итак, план. Космический корабль они убрали, там место для создателя.
– А он что такой большой?
– Он достаточно большой. Напротив вас
– Тогда, у меня нет желания встречаться, хотя-бы, из одним из них
– И не придется.
– Говори. Как будем убегать.
– Слушай, площадка, как я говорил чиста. Но охраняется. По этому, я открою чёрный ход. Вы выберетесь, и идите на берег, я вас там, через полчаса подберу. Если меня не будет, придет Амаяда. Не забудь посвятить в это других. Готов начать.
– Давно.
Двери открылись. И я сначала вбежал в комнату с Денисом.
– Андрей, какого чёрта тут делается... И что с твоими глазами?
– Потом разберемся, мы убегаем. Бери Еву, я жду вас у выхода.
Он побежал, а я обычным шагом вышел.
– Она ни в какую. Не знает что происходит, как собственно и я.
– Да вы... Жди здесь.
Я зашел в её комнату. Она плакала.
– Бедненькая, пожалеть?
– Анд... Анд... Я рада что... что ты пришел, спасибо тебе за...
– Долгий ответ -я её взял за руку и потащил к выходу- потом договоришь
– Андрей!!! Отпусти руку.
– Не дёргайся, или я позову Дениса, он возьмет тебя за ноги. И мы тебя ласточкой запустим!
– Не надо. Веди.
– Так то лучше.
Мы вышли на берег, и стали ждать.
– Знаешь, Андрей, поначалу ты был другим...
– о? Это... Амаяда идет, с кем-то!
– Помнишь меня? -сказал он, показывая шрам на шее- я жив
– Господи помилуй, господи помилуй. -начал молится Денис- Освободи от лукавого
– Что с ним? -спохватилась Амаяда- хммм... -и вдруг резко к Денису- я заберу твою душу!!!
– госп... -упал в обморок
– А я думал ты не умеешь шутить. -начал тыкать палкой в Дениса- но это уже перебор.
– Еей! Малыш, ты обращаешься к взрослой женщине -вставил слово демон- имей уважение
– Да ну?! Заставь меня! Или хочешь вилкой в глаз, на этот раз?
– Рифмоплёты грёбанные -обижено сказала Ева
– Девочка, сколько тебе лет? Маленькая то...
– Мне 400 лет, вообще-то!!!
– Я тут подумал. Хватит сориться. -сказал я
– Согласен -сказал демон
– Кстати, как тебя зовут?
– Ах, да. Плифир.
– Хорошо, пока для меня ты зефир!
– Андрей! -прям зло крикнула Амаяда- он теперь и твой союзник. Если есть дела к нему, значит и ко мне тоже. Понял?
– Да конечно.... Но у меня есть вопрос чисто к зеф... То есть Плифиру.
– Да?
– Если ты жив. Как у меня такие глаза?
– Ты о чём? Да мы после смерти награждаем убийцу во сне. Но я ни к тебе, ни к той девушке не приходил.
– Что? -меня будто током ударило- но... Анна заговорила твоим голосом... Что за победу мы будем вознаграждены. Глазами....
– А ну ка покажи... -посмотрел- синие с зеленым....
– Как синие, были же красные
– Красные? Поздравляю. Ты получил маячок от создателей. И недавно его активировали.
– Милый! Откуда ты все это знаешь? -удивленно спросила Амаяда
– Так до встречи с тобой, и до моего убийства я работал на них... Они знали что Анна, и еще кто-то будет представлять почти главную угрозу. И по этому меня взяли на контроль за Анной.
– Боже мой... Смотрите
– Вау. Падать будет красиво.
И создатель сел на землю. Он был похож на огромного жука, с несколькими светящими глазами, красными линиями на спине. Остальное как в некоторых жуков. Я увидел его лик перед глазами..........
Вчера, 18:01 by Андрей ГневушПросмотров: 36Комментарии: 0