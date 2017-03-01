В тайне от мира, глава 13 "одинокий остров"

Андрей Гневуш Просмотров: 19 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 01:58 by

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.... Повсюду была вода, вода и много воды… Ну и песок. Остров, на котором я "обитал", не был слишком большой, но и не маленький. Я уже хотел идти внутрь, то услышал выстрелы. Голова будто сама уже обернулась. И увидели глаза.... Два стреляющих корабля, крейсера.– Человечество и так погибает, а они еще и воюют между собой. Глупо -но приглядевшись, я понял, они стреляют не в один одного. А куда-то в воду- что за ?Внезапно один корабль взорвался с такой силой что до меня долетел кусок обшивки, и чьей-то руки.– Блин, лучше спрятаться. А то после второго я сам куски отброшу.Я спрятался за камнем, и продолжил наблюдение. Сразу же как я начал видеть корабль, с него кто-то выпрыгнул, и корабль так же разорвало. Об камень что-то с огромной силой влетело, да так что у самого в ушах звенело. Я встал, и посмотрел на то что "прилетело".– Повезло мне, этот пропеллер мне бы точно голову оторвал.И возле пропеллера валялся кусок камня.Я уже собирался уходить как услышал голос.– Подожди, пожалуйста– Что ? -я увидел на берегу беловолосую русалку- э-эммм... –подошёл поближе- да ?– Я знаю что у тебя много вопросов...– Если подумать, то да -перебил я- во-первых где я ? Во-вторых как мне отсюда выбраться ? И во-третьих, кто ты ? Ах да... ГРЁБАННЫЙ РОБОТ ??? -уже сорвался я– Хмм... На эти вопросы я отвечу пожалуй -слегка улыбнулась она- ты на одиноком острове, суд хотел казнить тебя за убийство сестры. Я можно сказать спасла тебя, мальчик, но надолго ли...–Еей ! Я тебе не мальчик -я хотел подойти, но хитрым маневром она сбила меня с ног своим хвостом- Это было больно, не делай так...– Еще мальчик. -и она опять улыбнулась- теперь ответы на другие вопросы: никак, меня зовут Нина, остальное не касается... И да, робот. Тебе еще повезло.– Да неужели ?! -я встал и посмотрел ей в глаза- мне нужно на берег.–Т....ты? -вся игривость на глазах пропала, и на её место зашел страх- Неужели, правда…и она быстро уплыла.–Странно... -обернулся, и справа от меня увидел человека- да вы издеваетесь !Я подошел к нему. Хотел сделать искусственное дыхание, как он пришел в себя.– Ооох... Кхе-кхе.... -хватается за голову- угораздило же мне (Парень, по виду лет 65, волосы чёрные, лицо описывать не буду, просто представьте человека которому 65 лет)– О. Вы как ? -подбежал я– Оох.... Кто вы ?– Вам очень плохо ?– Неет.... Сейчас должно пройти -ужа даже улыбнулся он, и встал- а, кто вы собственно ?– Меня зовут Андрей. Больше вам знать не нужно– Ошибаешься мальчик, нужно.– Зачем ? -увидел в кармане пропуск 3 уровня- аах... Эта ваша организация...– Что ? Откуда вам про него известно– Ахах... Я же сам, этот... Объект 2889-02. Как бы– Ооо... Так это за вами я должен был наблюдать... -он рассмеялся- как самочувствие ?– Нормально -я всего-лишь улыбнулся, так-как мне показалось странным его поведение- странно, вы пока единственный оттуда кто не хочет меня убить.– Е-ех... Я по сути должен тебя задержать. Но нет времени, я в организации потому-что кое-кого ищу... Девушку. По имени Ева. Не встречал часом ? да что я говорю… Ев то много есть, не в одной только Украине–Это достаточно редкое имя всё-таки... А она что. Дочь ? Жена ?–Нет. Она мне не родная, просто она убежала из кр... -долгая пауза- из дома, она усыновленная.– Ааа... -уже начал догадываться, какая ЕВА нужна УЧЁНОМУ- да... Родная, не родная, а дело это важное. Если увижу, скажу.......– Э-эхх... Домой бы сейчас -внезапно сказал он– А у меня то нет дома– Не думал что мы тебя так напрягает.– Неее. Это не вы, в Организации скорее всего забыли обо мне. А мне не дают покоя анге.... Другие– Кто кто ?– Ээмммм.... Просто другие.– Хммм... -будто задумался- ладно. ээх, раз мы тут надолго. Давай хотя-бы костёр сделаем на вечер.– Давай. Мясо-спички-палки есть в кармане?– Смешно конечно, но спички есть. Мясо я достану, дрова на тебе.– Окей, только если будешь рыбалить, то будь осторожен. Не подцепи русалку– Русалку ?– Ммм... Разве это не ты был на одном корабле ?– Да... Но мы не видели остров. Воевали против... Даже не знаю...– Что ? Вот даже пропеллер и рука валяется... -я показал пальцем на обрубленную руку, держащую пистолет– Хмм... Странно. Может я просто не заметил– Так, просто не забудь мои слова про русалок.– Хорошо. –он улыбнулсяА я пошел в джунгли, топора не было, по этому ломал руками. Сложное дело, однако. Но уже к вечеру, в моих руках было достаточно дров на весь вечер.Когда я пришел на берег, то увидел доктора... А ведь я даже не знаю его имени. Он уже ждал меня с мясом.– О ! Наконец-то ! Я уж думал, ты заблудился.– Нее... Что за мясо ?– Да так... Птица и рыба.– Рыба?– Да, маленькая рыбка.– А... Я уж подумал что... Акула -соврал я, и улыбнулся- ладно, давай разжигать ?– Давай материал, я все сделаю.– Может помочь ?– Не сынок, я сам– Ну ладно.Я пошел, и сделал у берега 2 гамака, в один сразу же лег и начал думать.– Из-за чего все так реагируют на глаза ? Они не кровоточат... Вроде -пощупал- да нет.... Они не какого-то сверх инопланетного цвета. Странно, просто странно.– Еей ! Андрей !!Услышав в свою сторону голос. Я немного лениво встал, и пошел.– Что ? Ты... -посмотрев на то, из-за чего мне звали- ты очень быстрый– Ха-ха -гордо посмеялся он, и показывал на связанную беловолосую русалку- приплыла, хотела что-то сказать. А я её сразу же вырубил и связал. Наверно хотела приколдовать и затащить в воду.– Ты же учёный ! Как ты можешь верить в эту чушь ? -связанная русалка что-то замычала- отпусти её ! Она на нашей стороне– Малой и наивный Андрей... Тебя заворожила её красота что-ль ? Она враг. Я даже "отче наш" прочитал.– Что ?! При чём тут это ? Я оказался подставленный ! Если бы не она... -я немного успокоился- если бы не она, я бы с тобой не разговаривал. -я развязал одну веревку, тем самым освободив рот Нины- к тому же, к неё умерла сестра.– Как... Ты узнал что она мне сестра ? -сказала Нина- тебя, же, не было там.– Ты это -уже начал учёный развязывая её- извини, я не знал... Просто...– Так, ну догадался, так скажем -уже я сказал- но у меня есть вопрос… Много грёбанных вопросов !– Слушаю -уже говорила она, лёжа на песке- но только один– Из-за чего такая реакция на мои глаза ? Ну... Я же не стреляю лазерами из них например...– У русалок есть своя... Так званая книга религий, и там кое-что записано об Вестнике апокалипсиса.– Стоп стоп ! Это... Я вестник ? Из-за глаз ?! Бред какой-то.– Согласен -сказал уже учёный... А я ведь до сих пор не знаю его имени- это полнейший бред. 2889 является эффектом генетических экспериментов... А не какой-то там мистики и магии..– Еей! А где имя "Андрей" ? И вообще то, скорее 2 вариант, а вот в Евы 1 -вдруг понял что сказал лишнего- ну... Я так предполагаю– Что зааа ? -он посмотрел на предательским взглядом- ты все знал ? Все это время ?? Аа я понял, я просто начал сходить с ума, и на самом деле я в "желтом доме" -он начал странно смеяться- или нет ! Вы оба сговорились и просто убьете меня... Тооочно ! Так знайте, я живым не дамся ! -он схватил камень и начал им махать- ниииикооогда ! -и он побежал куда-то по берегу...– Ехх... Не выдержал, пусть отдохнет... Интересно, что бы он делал в ад...... -я как всегда разговаривал сам з собой, но вдруг вспомнил что не сам- адской военной базе– Вы оба странные. Я бы сказала ненормальные– И это мне говорит русалка.Она что-то фыркнула и начала уплывать. Мне показалось странным, как она нырнула... Как то резко и неестественно, будто её утащили. Но я не придал этому значения. У меня в голове крутились её слова "у русалок есть". Это как минимум странно, ведь она могла сказать "у нас, ", "у нас русалок". Будто она не русалка.Мои мысли прервал звук сзади, будто электромобиль едет, ну и я обернулся.– Ну афигеть прям.Передо мной висел космический корабль, размером с американский авианосец «Nimitz».Я быстро начал бежать. По пути я увидел знакомого сидящего у костра, плачущего с фотографией Евы.– Еей, чел -я взял его за плече- не оборачивайся, просто беги и найди укрытие– Еу уж нееее.... -он обернулся- боже мой.... Это...– Беги, я, кажется, знаю кто это– Д... Д....Да.Он побежал куда-то вдоль берега, я забрёл внутрь острова. Корабль сел, и отряд "ангелов" (человек 15) вышел, а за ним...– Какой сюрприз! -прошептал- я и не ожидал увидеть Мильду.И я пошел дальше и немного залег.Где-то вдалеке был слышен гул моторов и стрельбы. Вдруг я услышал приближающееся шаги, ии... Мильда зашла, и приказала отряду "прочесать" территорию.Как только Мильда махнула рукой, я услышал от одного из солдат "сейчас! " и он выстрелил ей в живот, оставив огромную дырку, она упала. Остальные же, стреляли в другую часть отряда... Я не мог понять, кто воюет.Вдруг я услышал женский голос– Андрей– Блин -сказал, в то же время оборачиваясь и держа в руке камень–Андрей -она сняла шлем- это я– Ты издеваешься -кинул камень на землю- Ева, а как ты тут оказалась ?– Этоо, долгая история. А сейчас пошли.– С радостью -я вообще хотел её обнять за то что спасла меня- но еще нужно взять, кое-кого– Кого?– Будьте здесь, я сейчас буду.Я пошел за тем учёным, он спокойно сидел у берега. Я тихо подошел, хотел уже раскрыть рот, но он начал первым.– Знаешь... Извини, я сорвался. -он вытер пот с лба- слишком много всего за последнее время– Понимаю, так, помощь пришла... Я хотел спросить. Ты идешь ?– Помощь ? -он прям встал- конечно !Он пошел за мной. Сразу как мы вышли на берег (противоположный) где сел корабль. Он выбежал.– Ева ? Ив, это действительно ты– Что ?! Снова ты ? Как ?! Ты меня преследуешь ? Мне надоели твои эксперименты !– Мне пофиг что тут у вас, дома все обсудите ! -уже пошел мой черед – я предлагаю улетать !– Андр...– Сейчас ! -уже перебил я Еву- все ! Бегом !Она покорно зашла на корабль, за ней я с учёным. Ну а за нами остальные..........………………………………