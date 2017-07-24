Кто то ходит по дому

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 12:44

Звезда Эрцгаммы Просмотров: 81 Комментарии: 0 -2 Вчера, 12:44 by

По стичениям пришлось мне переехать в город курорт Краснодарского края, дом сняли не плохой, ухоженный сад с виноградником в центре города, минеральные источники рядом, все внешне хорошо! Но вот есть одно но, по ночам кто то ходит по дому и вот сейчас 2:10 минут проснулся от того ,что ,что то упало на кухне, лежу и слушаю как, что то ходит по коридору, выходил смотреть ни кого не вижу, а вот волосы на теле дыбом встают, такое ощущение, что кто то смотрит на меня. Теперь я начинаю верить сыну, в его слова что он ночью ходил на кухню попить воды и когда включил свет то увидел исчезающий прозрачный силуэт.Стремно как то, вот только что в процесе написания текста, что то пробежало фырча и такое ощущение, что что то бормоча мимо двери. Уже подумываю сменить дом, да еще на улице чувствую чебя хорошо, а в дом когда захожу то разберает кашель и становится тяжело дышать! Простите за сумбур но как-то не пишется ночью в 2:23 24.07.2017.Настало утро, пока историю не опубликовали решил добавить, после сегодняшний ночи решил поговорить с женой о том, что сегодня было и что я от нее услышал меня еще больше удивило. Со слов жены она то же слышала топот ,но подумала, что это соседи и так как у нее часто бывает бессонница(что удивительно до переезда в этот дом у нее такого не наблюдалось) она каждую бессонную ночь слышала топот, но не боялась думала что соседи по второму этажу ходят, но я ей сегодня открыл правду, что нет у соседей второго этажа и то что в два часа ночи не кому не нужно ходить по чердаку и то что топот не только на чердаке но и в коридоре! И самое удивительное я сегодня не спал до 3 слушал топот и бормотание и от нечего делать выглянул в окно и увидел над соседским домом скопление сияющих хаотисно летающих шаров, такое ощущение, что они почувствовали, что я их увидел так как они разлетелись в разные стороны мгновенно и я их видел лишь несколько секунд!

Ключевые слова: Дом топот жена авторская история

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