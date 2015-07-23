Чулан

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

mr Andy Просмотров: 3 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:32 by

Это утро ознаменовалось аж двумя просьбами о помощи. Я потихоньку разгребал бардак в комнате, когда позвонил мой однокашник Серега и напросился пожить у меня недельку.Затем, когда я продолжил уборку, раздумывая, как нам поместиться в моей однушке, раздался звонок, на этот раз уже в дверь. Наверное, сектанты-проповедники или торговцы. С робкой надеждой, что это распространители пылесосов с ценой самолета, которые готовы показательно почистить тебе полковра, я поплелся открывать. Все же, наполовину чистая комната лучше, чем полностью грязная. Но на пороге оказался дед Семеныч.— Здорово, сосед!— Здрасьте, Сан Семеныч, — я посторонился.— Я по делу. Не присмотришь за домом, пока я в отъезде?Я тотчас навострил уши.— … Я буду пару недель гостить у друзей.Семеныч, добрейший и бодрый чудаковатый старикан, был увлечен уфологией, эзотерикой и всякими альтернативными научными теориями. Зная его, я не удивился бы, если бы он поехал на исследование гравитационных аномалий, поиски НЛО, затерянной базы в Антарктике или самой Шамбалы.— Какой разговор!— Сердечно благодарю! Там все как обычно: цветочки полить, кота накормить. Я бы предложил даже пожить у меня, если хочешь, но сейчас там лучше после заката не появляться. Кот у меня тренированный, он ночью дом постережет.Так. Это ведь именно то, что мне и было нужно. Я, разумеется, не мог разместить у него чужого человека, но вполне мог бы ночевать там сам. Однако… Дело, видимо, в каких-то фен-шуйных заморочках старика. Вряд ли, впрочем, что-нибудь случится с домом или со мной, если я проигнорирую этот запрет. Думаю, мой скептицизм дает мне лучшую защиту от потусторонних сил, аномальных зон и древних проклятий. Разумеется, Семенычу об этом не обязательно знать.В назначенный день я пожелал соседу счастливого пути, получил ключи и вечером отправился на дежурство.Трехцветный кот приветствовал меня и позволил почесать себя за ушком. За квартирой Семеныча я присматривал уже не раз.Полив цветы и убрав за котом, я взял с кухни колу и орешки и удобно расположился на диванчике, закинув ноги на журнальный столик. В шкафах вдоль стен стояли фигурки различного рода гуманоидов, рептилоидов, инсектоидов; богов, дэвов, героев; туземцев с удлиненными черепами; тотемных, мифических и ископаемых животных и так далее. По телевизору шла передача про Атлантиду, контакты античных народов с инопланетянами и масонские заговоры. Вполне типично для одного из любимых каналов старика. Я не стал переключать – обстановка располагала.Яркие краски сползали было с неба, смещаясь сумеречной серостью, но Солнце, протестуя, брызнуло расплавленными каплями пунцового и оранжевого цветов, которые медленно таяли, словно просачиваясь за горизонт.Внезапно лампа в люстре мигнула несколько раз, а звук телевизора потонул в негромком шуме помех. Кот, до того мирно лежавший неподалеку от меня, прижал уши и несколько раз издал шипение, развернувшись в сторону распахнутого дверного проема в следующую комнату – библиотеку и рабочий кабинет.Я поднялся и заглянул туда. Кот тут же оказался между порогом и мной. Ничего там необычного и не было: книжные шкафы и полки, старенький компьютер в углу и дверь в чулан с нарисованным на ней причудливым символом.— Ну и что прикажешь думать? — хохотнул я.— Эй… Человек!Вот тут у меня сердце стукнуло, словно со всей силы ухнуло об грудную клетку. От внезапного страха я почувствовал холодок, напоминающий эффект ментола или мяты, только не во рту, а на поверхности кожи плеч, шеи и головы. Голос раздавался из кабинета.Не поймите меня превратно, в такой атмосфере впечатлительный человек, будь он даже скептик и материалист, почувствует невольный испуг и от хлопнувшей форточки, но когда с тобой говорят в пустом доме, это пробирает и без скидок на метафизику.А может кто-то, зная о его увлечениях, просто стращает дедка́? Или, наоборот, он сам оставил что-нибудь от воров? Устройство, наводящее помехи и запись, включающиеся по будильнику. Хорошо, если так.— Да, ты… Человек! Приветствую тебя.— Здрасьте.— Нет, я не запись. Можешь проверить. Задай мне вопрос.— Кто ты?— Я турист… или гость… Я, скажем так, застрявшая личность. Попал сюда и не могу вернуться в свой мир, домой… Но ты – можешь мне помочь…— Как?— Выпусти меня! Открой дверь в чулан, в котором я заперт. Никак не могу сделать это сам и выбраться отсюда. Что-то меня держит!— Извини. Я рад бы помочь, но выпустить тебя оттуда означает впустить тебя сюда. А этого я сделать не могу.— Выпусти меня! — вкрадчиво-заискивающе протянул голос. — С меня будет причитаться вознаграждение. Материальные блага. Пара желаний… в пределах разумного.— Да я как-то и сам могу добиться того, что мне нужно. Так что, заманчиво… прости, но нет.— Понимаешь, пока я здесь заперт, нет… достаточных гарантий безопасности. Я не хотел тебя пугать, но сквозь дыру в мое измерение сюда могут просачиваться организмы. Не такие разумные, как я, и агрессивные. Я смогу отправить их обратно, только когда буду свободен… И закрыть вход за собой… после того, как отблагодарю тебя!..Лампа издала серию потрескиваний, и свет в комнате померк, став тускло-желтым. Возле входа в коридор замаячила прозрачная фигура. Я вздрогнул и попятился. По комнате с цокотом и шуршанием зашныряли какие-то мелкие тени.— Скорее! Они проникают сюда!Теперь уже черный силуэт надвигался на меня со стороны входа. Оглядываясь, чтобы не оступиться и не упасть, я заметил, что кот ни малейшего внимания не обращает на творящуюся в комнате жуть и все еще, вздыбив шерсть, щерится на библиотеку с чуланом.— Никого здесь нет.Я снял тапок и кинул его в тень. Он пролетел через нее насквозь.— Ты просто пугаешь меня, насылая иллюзии.Фигура растаяла.— Но я уверяю тебя…— Нет ничего.От тварей тоже не осталось ни следа. Свет стал ощутимо ярче.— Но я награжу тебя! Пожалуйста! Ты не представляешь, как здесь плохо!— Извини, ничем не могу помочь.Я пошел из комнаты прочь.— Я могу причинить тебе боль!— «Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети».Я решил, что мне нечего бояться и пошел на кухню. Раз он не мог открыть дверь, то, видимо, был не в состоянии навредить. Надо было, конечно, выбираться отсюда, но мне хотелось сначала прийти в себя в спокойной обстановке.Я налил стакан воды и заодно смочил себе затылок. Прохладная влага приятно освежила меня.Вдруг выпавший из верхнего шкафа ковшик больно стукнул меня по лбу. Я отшатнулся.Дверцы начали хлопать, и в меня полетела посуда. Я получил массу чувствительных ударов. И с трудом успел увернуться, когда из выдвижного ящичка выскользнули ножи. Они вонзились в дверной косяк.Я выскочил в коридор и добежал до входа в комнату, когда навстречу мне из прихожей выступил Серега. Его глаза отливали в полумраке багровым, а сам он издевательски ухмылялся. Во рту его белели здоровые клыки.— Тебя не должно здесь быть! — взвизгнул я, запрыгивая в комнату и захлопывая за собой дверь. — Ты не имеешь права здесь находиться!Я схватил стул и заблокировал дверь. До меня донесся негромкий смешок.Скорее всего, Серега был таким же фантомом, как и предыдущие. Но посуда?! Боль-то была вполне реальной. Кто или что бы не находилось в чулане, оно либо умело заставлять предметы двигаться, что само по себе представляло угрозу, либо могло воздействовать непосредственно на разные сенсорные центры, и тогда неизвестно, какой это могло принести вред. А ведь по-настоящему страшная галлюцинация может довести до инфаркта, не говоря уже о болевом шоке. Не хватало еще свалиться с сердечным приступом на пути к выходу.Трехцветный кот лежал на диванчике, все так же глядя в сторону чулана. Из коридора не доносилось ни звука. Я увидел на столе недопитую колу и взял ее, пролив при этом пару капель на руку. Кола обожгла меня как кипяток. Я выронил стакан, и она разлилась по полу, шипя, пузырясь и дымясь, как кислота. Кот фыркнул и хрипло мявкнул.Я потряс рукой, отступая от стола. Вроде бы, ожога не было.Тем временем по телевизору продолжалась передача про тайны мироздания. Хорошо знакомый голос диктора говорил:— … исполнение желаний. Однако, большинство подобных экспериментов были опасны и непредсказуемы. Для того, чтобы дух не вышел из под контроля, надо было знать его имя и точно выполнить положенный ритуал. Ходили слухи о существовании универсальной формулы, с помощью которой можно было просто и безопасно заклинать духов, но она считалась утраченной при пожаре в Александрийской библиотеке. Мудрецы веками искали ее; восстановить ее пытались Парацельс и Гермес Трисмегист. И лишь в наше время удалось обнаружить нетронутый экземпляр. Для того, чтобы поймать духа, требовалось найти небольшое замкнутое пространство и в ходе специального обряда начертить на двери, ведущей в него, этот символ.На экране появился знак, который я уже видел на двери в чулан.— Важно то, что в подобную ловушку могли угодить только те сущности, которые подчинялись формуле. Когда дух попадался, следовало применить заклинание из четырех слов.Изображение сменилось латинским текстом, который диктор медленно и торжественно зачитал вслух.— После этого нужно было назвать свое желание и заставить пленника ответить словами согласия.К четырем словам прибавилась еще пара.— Дух будет умолять, угрожать и пугать иллюзиями, но ни в коем случае нельзя освобождать его, пока он не произнесет эти два слова. Тогда и только тогда необходимо открыть дверь, и дух обязан будет исполнить ваше желание, а потом уйти, откуда пришел.Я скептически хмыкнул.— Да-да, как же. Вот сейчас я должен побежать и, мило пообщавшись с призраком, открыть ему дверь. Держи карман шире.На фоне все еще горевших слов проявился ведущий.— А ну, открой его, ты, паршивый…— Ну-ну, не надо грязи, папаша. Расскажи лучше, что там было дальше с инопланетянами, а то я не досмотрел.Лицо ведущего побагровело и растворилось среди помех.— Вот так, теперь даже и телевизор не посмотришь.Вроде бы, ничего больше не происходило. Кот вел себя спокойно. Я аккуратно обошел лужу и сел на диванчик.Внезапно кот насторожился. Послышались какие-то тихие шорохи. Я обернулся в поисках источника.— Снова пугаешь меня зверушками?Опять шорохи. Я водил глазами, силясь рассмотреть, что их производит.Внезапно мне почудилось легкое движение на полках. Я вглядывался туда, но ничего не мог понять. Что там такое между фигурками? Вот еще, с другой стороны.Неужели сами статуэтки двигаются? Я пытался понять, на прежних ли они местах. Кот напружинился и нервно бил по дивану кончиком хвоста. Мелькания стали чаще, но они происходили на границе периферического зрения, и прекращались сразу же, как только я оглядывался, так что я не мог понять, была ли это фигурка, или все-таки что-нибудь еще.Вот одна пошевелилась уже открыто. Сама ли она, или что-то за ней?Теперь они все выступали вперед к краям полок со своих мест. Я видел, как двигались их ноги и лапки. Кот сходил с ума где-то на полу.Внезапно один из них спрыгнул с полки прямо на спинку дивана. Я резко дернулся с места прочь, тут же зацепился за столик и рухнул на пол.Позади раздавались глухие удары и дробный стук. Я начал переворачиваться. Они валились, потом невозмутимо вставали и шли на меня. Некоторые упали совсем близко.Боль пронзила палец – маленький аллозавр атаковал мои ноги. Пока я подтягивал их и наклонялся вперед, чтобы отодрать негодяя, крошечный трицератопс с разбегу боднул мне руку. Кот, выгнув спину и прижав уши, бочком убежал от них на задних лапах в библиотеку. Несколько мерзавцев вцепились в мои штаны и, щекоча, карабкались по ним. Я стряхивал их, отползая. Кое-как мне удалось встать и избавиться от них. Краем глаза я заметил, как в луже колы плавает плезиозавр.Устрашающего вида насекомоподобное существо надвигалось на меня, щелкая жвалами и тихо жужжа. Дикари, мифические герои и воинственные божества подступали с пиками и копьями, отрезая дорогу к выходу в коридор. Модель птеродактиля спикировала прямо с полки, явно целясь в мое лицо. Я сумел отбросить ее ударом руки, получив болезненный укол клювом, и последовал примеру кота.Захлопнув дверь, я некоторое время стоял, вцепившись в ручку и стараясь перевести дух. Кот развернул уши в разные стороны и еще слегка подергивал кончиком хвоста. Я отошел к окну. Не было слышно ни звука. Голова кружилась.Пришельцу из неизвестности удалось загнать меня прямо к своему порогу. Конечно, неясно, представляют ли реальную опасность его иллюзии, и насколько далеко распространяются его возможности вызывать боль и другие ощущения, но, может, стоило проверить это, будучи ближе к выходу из квартиры? Сейчас не факт, что останется выбор, а здесь мало свободы для маневра. Вообще, при прочих равных, чем дальше я нахожусь от чулана, тем лучше.Интересно, что он сейчас станет делать? Вряд ли просто будет кидать в меня книгами: под их градом я скорее выбегу в комнату назад к фигуркам, чем открою ему дверь. Но если он соорудит какую-нибудь страхолюдину и отрежет меня от выхода, да еще применит сочетание движения предметов, иллюзий и боли… Не стоило подавать ему идею, он уже показал, что читает мысли.Я осмотрел укушенный палец, руки. Настоящих повреждений не было. Боль, кажется, не была такой сильной, чтобы вызвать шок или нарушения сердечной деятельности. Я где-то читал, что страх часто можно побороть, представив себе события, которых ты боишься, и их последствия, и убедившись, что подлинной угрозы нет, а также используя всякие дыхательные техники, успокаивая себя и так далее.Я несколько раз глубоко вдохнул. Лучше здесь не задерживаться. Главное, не бояться! Помнить, что все это нереально, и единственное, что мне грозит – это немного болезненных ощущений.И с этими мыслями я пошел к выходу из комнаты.И уже тянулся к ручке, когда кот, отчаянно мяукая, вырос между мной и проходом и оперся о мои ноги передними лапками.— Ну что ты? Думаешь, там все еще опасно?Я присел погладить его и случайно коснулся рукой двери.Но это была не та дверь! Под моими пальцами на ней проступил тот самый символ. Вся комната чудесным образом изменилась. Я сидел на корточках с противоположной стороны кабинета перед самым чуланом, а кот пытался не пустить меня туда.Я медленно отполз, выпрямился. Огляделся. Потом осторожно подошел к двери наружу. На этот раз кот не протестовал.В гостиной все было спокойно. Я немного замешкался перед перекрытой стулом дверью, сделал еще несколько глубоких вдохов и решился выйти.В коридоре было тихо.Я быстро схватил ключи и выскочил из квартиры. Кот глядел на меня из-за порога.— Ну, что, ты не выйдешь? Тебе не страшно оставаться здесь одному?Кот улегся на бок и всем своим видом показал, что нет, не страшно.— Ну, наверное, у тебя тут все под контролем. Тогда до завтра!Я запер дверь и пошел к себе. Дома я, по счастью, убедился, что Серега остался самым обычным и вполне нормальным.На утро я отправился к соседу. Кот как ни в чем не бывало встретил меня на пороге. На кухне валялась ковшик и парочка кастрюль, но не было никаких осколков и ножей в косяке. Фигурки тоже все оказались на своих местах. Очевидно, некто в чулане вложил все свои силы в создание масштабных иллюзий и выдохся после попытки заморочить меня.Пожалуй, я не стану рассказывать о этом происшествии Семенычу. И надеюсь, что кот с "туристом" тоже не проболтаются. Вряд ли он, конечно, рассердится или будет высмеивать, но тем не менее.И, разумеется, больше я не буду оставаться здесь после заката. Оставлю эту привилегию коту. Он и впрямь прекрасно справляется!Автор - Артур Андес/mr Andy.

Ключевые слова: Дух иллюзии юмор авторская история

Другие, подобные истории: