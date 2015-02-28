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Истории из жизни

"Штраф оплатите"

Жена попросила погулять с сыном на детской площадке в выходной день, признаюсь вам честно и откровенно: один час с этим чертенком в хорошем смысле для меня за десять! Но не спешите осуждать, я не плохой отец, просто такой. Я позвонил своему другу и, чтобы не было скучно, пригласил его прогуляться с нами, поговорить о своем, «о женском» Макс, именно так зовут моего друга, с радостью согласился, а так как мы живем друг напротив друга, то договорились встретиться сразу на площадке.

Когда я с сыном вышел, то на площадке лежало «тело». Именно тело - вонючее, грязное, в собственной моче тело. Что бы вы сделали на моем месте? Вот и я сделал так же: достал сотовый и уже набрал 112, и в этот момент за спиной раздался голос Макса:
- Кому звонишь?
- Да вон, тело видишь? Хочу мусор убрать, а то ребенок, и все такое.
- Сань, да ты чего? Это же Семеныч, свой, с пятого подъезда!

Семеныча я знал еще по детству: он работал или служил в ГИБДД в чине капитана какого-то там батальона чего-то там… В моей памяти Семеныч всплыл хорошим семьянином, у него было две дочки и даже внук, с этим человеком, который лежал в собственных испражнениях, он не имел ничего общего.

- Да иди ты, Макс! Какой это Семеныч?! Семеныч мент вроде, а это бомж!
- Погоди, Сань, ты гонишь, что ли? Ты реально не в теме?

Я недоуменно смотрел на приятеля. А Ильюшка, мой сын, жался ко мне, видя непонятного дядю на площадке, и не решался играть, потом развернулся и потянул ручонки, прося его взять.

- Не в курсе чего? – спросил я.
- У Семеныча вся семья вымерла. Все: жена, дети, внук, даже собака была, и та!
- Как так?!
- А вот так, я подробностей особо не знаю, но от отца слышал, что Семеныч ему рассказал.

Чтобы не стоять на площадке, мы втроем решили прогуляться до парка. Но в 112 я позвонил, вызвав скорую помощь.

- Короче, Сань, было так: в 2015 году еще у этого тела, как ты сказал, все было еще нормально, но в одну из своих смен, как батя рассказывал, остановил он машину такси.

Таксист оказался старым дедом, у которого был арест на В/У от судебных приставов, и вроде как, по словам Семеныча, дед об этом не знал! Ну как, сам же понимаешь, Россия - страна чудес: сюда попал и тут исчез!

Так вот, Семеныч зачем-то в бутылку полез, а как я понял, дедок то ли арендовал машину под такси, то ли на своей работал, ну это, в сущности, не важно! Семеныч составил на него протокол, и как его дед ни умолял: мол, сын у него больной, в Чечне ногу оторвало, и, мол, пенсия гроши, и жена вот померла недавно, и что нет у него сейчас 20 000 рублей на штраф - хоть режь! На что Семеныч ему отрезал: "Свои кастрюльные дела держи при себе!" И водительское забрал, и составил протокол, дедок так и поник. Ну, а когда дело пришло в суд и Семеныч там был, наш самый «гуманный» постановил изъять водительское удостоверение сроком на 1 год и наложить на деда штраф за нелегальную предпринимательскую деятельность на сумму 50 000 рублей. И ни сын-инвалид не помог, ни недавняя смерть супруги. Уж не знаю, что и как, но батя говорит, повеселило тогда это Семеныча, мол, вот тебе, старый пердун! А после того как все закончилось, дед подошел к Семенычу и сказал ему:
- Смотри, как бы сам на дне не оказался, когда всех на дно тянешь, - и глаза у старика недобрые были, как говорил Семеныч, ой, недобрые.

А спустя неделю заболела жена, тетя Клава, ну, ты должен ее помнить, такая худая и с копной волос! Быстро она сгорела и что с ней, никто понять не мог, бегали они по всем центрам, в Германию ее таскал, в Турцию и даже в Израиль, любил Семеныч ее сильно. Но так ничего и не помогло, и, считай, за полгода ее не стало.

А спустя еще пару месяцев первая дочка с мужем в аварии погибли, все там - и внук тоже. А последняя дочка - отличница, выпускница МГУ - вдруг стала принимать наркотики и скончалась от передоза, ей было 26 лет вроде бы… Ну, а собака траванулась чем-то.

Вот так Семеныч всего и лишился. Говорит, нашел он того деда и говорит ему, мол, че за хрень такая?! А дед и ответил, что его кастрюльные проблемы Семеныча не колышат.

- Охренеть! – только и выдал я. - Я даже и не знал…
- Да ты как женился, тебя, кроме семьи, ничего и не беспокоит, – усмехнулся мой друг.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:14
Сегодня, 14:14 by ganПросмотров: 243Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Сглаз зло суд ужас смерть алкоголик авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 14:29
+3
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Комментариев: 281
Мораль: всегда нужно оставаться человеком.
Зарегистрирован: 28.02.2015
 
#2 написал: Talisha
Сегодня, 15:08
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Нельзя людей обижать, сторицей вернется
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: Fantom2015
Сегодня, 15:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 335
Понять можно обе стороны, но дед изначально был не прав. Сам нарушил (не просто же так его остановили), прикинулся валенком (ну не верю я, что он не знал об аресте ВУ - просто так его никто не накладывает, значит ранее было нарушение), авось прокатит, а как не прокатило так сразу обиделся (раз нарушаешь, будь готов оказываться в неприятных ситуациях).
А Семеныч виноват только в одном - не надо было глумиться над дедом, а так он выполнял свою работу, мзду не требовал, как я поняла из текста... Семью Семеныча жалко, люди пострадали ни за что
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#4 написал: Япона Мать
Сегодня, 15:29
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 84
Цитата: Fantom2015
Понять можно обе стороны, но дед изначально был не прав. Сам нарушил (не просто же так его остановили), прикинулся валенком (ну не верю я, что он не знал об аресте ВУ - просто так его никто не накладывает, значит ранее было нарушение), авось прокатит, а как не прокатило так сразу обиделся (раз нарушаешь, будь готов оказываться в неприятных ситуациях).
А Семеныч виноват только в одном - не надо было глумиться над дедом, а так он выполнял свою работу, мзду не требовал, как я поняла из текста... Семью Семеныча жалко, люди пострадали ни за что

А с другой стороны это может быть был единственный доход деда, кроме пенсии, но вы и сами знаете, что на такую пенсию не проживёшь. Можно было Семенычу в положение как-то войти.
Зарегистрирован: 24.07.2016
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