Вот так магия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:19

Крокозябла Просмотров: 108 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:19 by

Галкин Виктор Семенович праздновал свой семидесятилетний юбилей в кругу родных, друзей и соседей, когда к нему в дверь постучались люди из министерства магии.— Собирайтесь! — прямо с порога заявил бородатый гигант и показал магическую повестку.— Куда?! — Виктор Семенович тоже достал свой волшебный «Макаров».— Вы, Виктор, колдун и чародей! Сейчас поедем на вокзал, там вас в волшебный поезд посадим! — торжественно произнёс здоровяк и потряс перед носом пенсионера бумажкой с синей печатью.— Это не мой магнит! — запротестовал Галкин.— Мне его Валька из сорок второй квартиры дала! Сказала, что если на счетчик закрепить, платить меньше, а никто и не заметит!— Да ты охренел, Семеныч! — заорала обомлевшая от такого наглого стукачества соседка, что сидела рядом, и тут же дала Виктору по уху.- Я к вам не за этим! Вы, наверно, уже заметили, что у вас дар общаться с животными? И видеть то, чего не видят другие!— Заметил! Ей-богу, заметил! — приободрившись, произнес «колдун» и покосился на супругу. Я этой козе давно уже говорю, что она вместо порошка муку в стиральную машинку добавляет, а она мне всё: «Отстать! Ты ничего не видишь, хрен слепой!»Тут ему уже прилетело от жены. В лицо имениннику был выплеснут бокал с шампанским, а сама супруга скрылась на кухне. Откуда послышался звук стирки.Незваный гость не обратил внимания на случившийся скандал и продолжил:— Как у вас обстоят дела с волшебной палочкой? Без неё сейчас никуда!Виктор Семенович залился краской и, обведя весь праздничный стол стыдливым взглядом, негромко промямлил:— А обязательно при всех это обсуждать?— Палочка — это еще очень громко сказано, — послышался голос с кухни, — Я на этот сучок половину пенсии за год отдала и хоть бы один фокус показал.— А вы знаете, откуда у вас этот шрам на лбу в виде звезды?! — голос пришельца зазвучал тише и таинственней, отчего все за столом нервно зашептались.— Отчего же не знаю, знаю! Мне его оставил тот, чью фамилию нельзя называть!— Кто?! Кто это был?! — донимали расспросами любопытные гости.Бородатый смотрел на «чародея» встревоженным взглядом, глаза его дёргались, он хотел предупредить и попросить не открывать рта, но тот не удержался.— Ну, сейчас-то, думаю, можно сказать — сорок лет прошло, — тяжело вздохнул Галкин. — Старший прапорщик Зелепукин.Фамилия всё равно была произнесена полушёпотом.— Это он мне тогда бляхой зарядил за то, что я уснул на «тумбочке». С тех пор шрам начинает болеть каждый раз, когда я мимо военных частей прохожу или вижу прапорщиков.— Виктор Семенович, нам пора собираться в путь! У вас есть магический зверь? Кошка? Сова? Крыса?— Есть клопы в матрасе!— Волшебные?— Не то слово. Три раза вызывали дезинсекцию и всё им по барабану.— Ну что ж, давайте собираться. Берите всё самое важное: сменное белье, термос, грелку, сухой паёк, — встречаемся через полчаса на вокзале.— Уважаемый, а не могли бы вы нам напоследок какой-нибудь трюк магический забабахать? — поинтересовался изрядно подвыпивший брат Виктора Семёновича.— Легко! — сказал бородатый дядька и произнеся несколько магических слов на манер «абракадабры» превратил Вальку из сорок второй квартиры в поросёнка.Все вокруг захлопали в ладоши. Начали собирать Виктора Сергеевича в путь. Тортик ему в дорожку отрезали, коньяка в термос налили, картошки в грелку напихали. Прощаются, обнимаются.Виктор Семенович на радостях начал фокусы показывать с исчезающим большим пальцем и обещался через год приехать на каникулы и устроить представление.Выпроводили старика в чем есть: домашние тапки, треники, рубашка — и это несмотря на необычно холодный январь. А что ему будет, волшебнику-то.Сидят гости, радуются за именинника, выпивают, закусывают, а тут, вдруг, Валя, которую в поросёнка превратили, и говорит: что-то грибочки странные какие-то — разноцветные и на вкус необычные.— Так это мы тем летом ходили собирать, — вернулась с кухни жена новоиспечённого чародея. — Мы из-за них тогда переругались вдрызг. Я ему говорю: маслята и грузди, а он мне всё: «мухоморы да поганки». А я как будто не вижу. Добавки принести? У меня их целая кладовка.Тут до всех начало доходить. Гости сорвались с мест, принялись пуховики и шубы натягивать. Спасать же надо старика, окочурится на холоде. Составили на салфетке карту местности, договорились кто где искать будет и тут вдруг слышат храп. В комнате никто не спал, на кухне мирно стирала машинка, превращая муку в тесто. Кто-то где-то храпит, а где — не понятно. И правда, может, чудеса какие? Прислушались, а это в ванной храпят. Открыли дверь, а там Виктор Семенович в обнимку с термосом и грелкой на полу лежит. Не в ту дверь выпроводили. Вытащили, отпоили чаем, сказали, что всё приснилось, и разбрелись по домам.Долго ещё вспоминали этот юбилей соседи и близкие родственники. Виктора Семеновича на районе с тех пор прозвали Гарри Поттером, дарили ему таблетки для волшебной палочки, а все остальные мероприятия праздновали в кафе и ресторанах.Автор: Александр Райн.

Ключевые слова: Магия палочка праздник сон

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