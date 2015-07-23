История намбер ван. О том, как Николай Евгеньевич пить бросил

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:06

Причина: Изменен раздел.

Крокозябла Просмотров: 184 Комментарии: 5 +7 Вчера, 21:06 by

История эта случилась в деревне, где жила моя бабушка, когда еще мой отец был безусым юнцом.Жил о ту пОру в деревне мужичишка один, звали Николай Евгеньевич. Ну, это по паспорту его так звали, а называли все местные Колька ЧИрик. Почему ЧИрик? Никто точно и не смог вспомнить, откуда это прозвище прицепилось. Выпивал Колька Чирик по страшному! Причем пил всё, что горит или мало-мальски пахнет спиртом. Жена от него ушла, забрав детей, вот он ни в чём себе и не отказывал. Ну, да, это – присказка. Дальше - интереснее.В один из чудесных теплых летних деньков Чирик снова знатно «набурухтанился» и решил прогуляться в сторону кладбища. На кой ляд оно ему нужно было – остается загадкой. В общем, свалился он в свежевырытую могилу для недавно почившей старушки. И уснул. Вот прям взял и уснул. В могиле.Далее с его слов (рассказывал местным):«Проснулся – темень вокруг. Голова тяжелая. Тишина. Понятно, что ночь. Вспомнил, что на кладбище шел. Поднял голову – ба, да я ж в могиле. И тут рядом что-то зашевелилось! Я, еще будучи не совсем трезвым, протянул руку в сторону шевеления и нащупал лохматую морду с рогами! Сразу мысль в голове – это черт по мою душу пришел. Хана! А тут еще и два глаза заблестели в могильной-то темноте! Я мгновенно протрезвел, да, как заору во всю глотку! Это уже потом я понял, что со мной в яме козел сидит. А до этого молился, прощался с жизнью и зарекался, что если выберусь живым, то пить завяжу раз и навсегда! Благо, кладбище рядом с селом, молодежь, гуляющая по деревне, услышала крики, да на помощь мужиков позвали. Прибежали те к могиле, спрашивают: «Кто тут?». Говорю, мол, я. Они: «Погоди, сейчас веревку кинем». Скидывают они, значит, веревку, а я решив их разыграть, обмотал козла этой веревкой и крикнул: «Тяните!».Далее со слов мужиков: «Тянем мы веревку, а вместо Коляна вытаскиваем козла! Кирпичей наложили (тут, конечно, слово совсем другое)! Думаем – нечистый шуткует, да морок на нас наводит, чтоб заманить в сети дьявольские! Козел еще как заблеет на все кладбище: «Мэ-э-э-э», так мы со страху и кинули веревку с козлом в могилу обратно. А оттуда Колян снова как заорет: «Я пошутил! Вытаскивайте меня отсюда!» (маты по этическим соображениям опускаю). Вытащили его. И козла заодно. Колька тогда знатно по шее получил за такие шутки».Со слов Кулиничихи (хозяйки того самого козла):«Брагу я процеживала давеча, да жмых кинула на мусорную кучу. А этот алкаш окаянный (козёл, то есть), видать, со двора убёг и на той куче весь жмых и съел. Опьянел, конечно, и пошел блукать по деревне, точно, как Колька! Да, на кладбище зашел и свалился в ту же самую могилу, в которую Чирик опосля угодил».В итоге, Николай Евгеньевич, как и зарекался, пить бросил. Дальнейшая же история козла покрыта мраком. Поговаривают, что съели его на Новый Год.

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