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Несерьезные истории

История намбер ван. О том, как Николай Евгеньевич пить бросил

История эта случилась в деревне, где жила моя бабушка, когда еще мой отец был безусым юнцом.
Жил о ту пОру в деревне мужичишка один, звали Николай Евгеньевич. Ну, это по паспорту его так звали, а называли все местные Колька ЧИрик. Почему ЧИрик? Никто точно и не смог вспомнить, откуда это прозвище прицепилось. Выпивал Колька Чирик по страшному! Причем пил всё, что горит или мало-мальски пахнет спиртом. Жена от него ушла, забрав детей, вот он ни в чём себе и не отказывал. Ну, да, это – присказка. Дальше - интереснее.

В один из чудесных теплых летних деньков Чирик снова знатно «набурухтанился» и решил прогуляться в сторону кладбища. На кой ляд оно ему нужно было – остается загадкой. В общем, свалился он в свежевырытую могилу для недавно почившей старушки. И уснул. Вот прям взял и уснул. В могиле.

Далее с его слов (рассказывал местным):
«Проснулся – темень вокруг. Голова тяжелая. Тишина. Понятно, что ночь. Вспомнил, что на кладбище шел. Поднял голову – ба, да я ж в могиле. И тут рядом что-то зашевелилось! Я, еще будучи не совсем трезвым, протянул руку в сторону шевеления и нащупал лохматую морду с рогами! Сразу мысль в голове – это черт по мою душу пришел. Хана! А тут еще и два глаза заблестели в могильной-то темноте! Я мгновенно протрезвел, да, как заору во всю глотку! Это уже потом я понял, что со мной в яме козел сидит. А до этого молился, прощался с жизнью и зарекался, что если выберусь живым, то пить завяжу раз и навсегда! Благо, кладбище рядом с селом, молодежь, гуляющая по деревне, услышала крики, да на помощь мужиков позвали. Прибежали те к могиле, спрашивают: «Кто тут?». Говорю, мол, я. Они: «Погоди, сейчас веревку кинем». Скидывают они, значит, веревку, а я решив их разыграть, обмотал козла этой веревкой и крикнул: «Тяните!».

Далее со слов мужиков: «Тянем мы веревку, а вместо Коляна вытаскиваем козла! Кирпичей наложили (тут, конечно, слово совсем другое)! Думаем – нечистый шуткует, да морок на нас наводит, чтоб заманить в сети дьявольские! Козел еще как заблеет на все кладбище: «Мэ-э-э-э», так мы со страху и кинули веревку с козлом в могилу обратно. А оттуда Колян снова как заорет: «Я пошутил! Вытаскивайте меня отсюда!» (маты по этическим соображениям опускаю). Вытащили его. И козла заодно. Колька тогда знатно по шее получил за такие шутки».

Со слов Кулиничихи (хозяйки того самого козла):
«Брагу я процеживала давеча, да жмых кинула на мусорную кучу. А этот алкаш окаянный (козёл, то есть), видать, со двора убёг и на той куче весь жмых и съел. Опьянел, конечно, и пошел блукать по деревне, точно, как Колька! Да, на кладбище зашел и свалился в ту же самую могилу, в которую Чирик опосля угодил».
В итоге, Николай Евгеньевич, как и зарекался, пить бросил. Дальнейшая же история козла покрыта мраком. Поговаривают, что съели его на Новый Год.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:06
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 21:06 by КрокозяблаПросмотров: 184Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Кладбище черт козел ночь могила авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:07
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2115|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 2 812
Хм... я на эту байку под разными соусами уже раз десять в сети натыкался.
Так это от вашей родни пошло?
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: Lisya
Вчера, 21:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Такие истории были уже.
Зарегистрирован: 11.01.2021
#3 написал: Scarah Screams
Сегодня, 00:04
+1
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Публикаций: 127
Комментариев: 3 177
А я такую не читала. Так что плюс за приключения Чирика и козла.
+
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:22
+2
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 123
Комментариев: 6 549
А насколько заранее могилы роют? no
И козлы эти почему то всегда в них сваливаются)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 19:47
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Публикаций: 7
Комментариев: 149
Согласен, одну такую историю уже читал здесь, да и в ней про схожесть с другими, тоже писали, но в данной истории козла потешно поднимали. Но, что интересно, никто из мужиков с собой фонарик не взял, вот веревку взяли, а спички и фонарик никто, а все потому, что так смешнее. За историю +

Цитата: зелёное яблочко
А насколько заранее могилы роют?
И козлы эти почему то всегда в них сваливаются)))


Думаю, что раньше смерти покойника их очень редко копают, а козлы возможно контролируют процесс копки blush .
Зарегистрирован: 19.06.2020
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