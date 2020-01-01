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Несерьезные истории

"Изгонятель" демонов

Грузчиком я подрабатывал совсем недолго, пару месяцев на втором курсе. Работа тяжёлая, а платят копейки, текучка страшная, никто долго не задерживается.

Я тоже, как только работа получше подвернулась, сразу слинял. Теперь работаю в крупной кампании, очень часто свою работу грузчиком вспоминаю. Ну, то есть не саму работу, а одного грузчика, Виссариона Афанасьевича.

В коллективе его очень уважали, всегда обращались по имени и отчеству, даже хозяин магазина и продавщица Алка. Я был уверен, что моего имени хозяин и не знает, а от Алки слышал только «Эй, ты, поди сюда!»

Виссарион вызывал непроизвольное уважение просто одним своим видом, что-то было в нём такое. Мы с ним в курилке часто сталкивались, ну и как-то разговорились. Он вообще очень интеллигентный и образованный был мужик, профессор прям. Я спросил, как его в грузчики-то занесло? Он сказал, что по профессии вообще-то экзорцист.

- Подождите, это изгонятель дьявола, или я что-то путаю?

- Путаешь, - кивнул Виссарион и затянулся, - экзорцист изгоняет демонов из людей, не дьявола. Там другая профессия нужна, да и дьявол в людей не вселяется, делать ему больше нечего.

Виссарион говорил так уверенно, будто дьявола знает лично и в курсе его повседневных дел.

- Вот серьёзно? Не разводите меня? Настоящий экзорцист со здоровенным крестом, который библию наизусть читает, как в кино? – мне вспомнилось, что в том кино изгоняющий демонов чувак ещё и из оружия неплохо так стрелял, но спрашивать про огнестрельное у почтенного Виссариона Афанасьевича было неловко.

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Фильм "Константин: Повелитель тьмы", 2005 год.


- Настоящий, настоящий… - усмехнулся грузчик, вытащил из-под воротника спецовки с логотипом магазина большой тяжёлый крест с какими-то буквами, показал и убрал обратно за воротник. Я успел разглядеть тусклый блеск потёртого металла. Крест был очень старым и наверняка серебряным.

- И демонов видели… то есть… в самом деле… изгоняли? – я всё ещё надеялся, что это какая-то шутка.

Виссарион кивнул и швырнул окурок в урну.

- Докуривай давай, работать пора.

- Подождите, я так и не понял, почему Вы работаете грузчиком, когда… Ну понимаете…

- Потому что экзорцисты сейчас никому не нужны, – вздохнул Виссарион, - безработный я, а кушать что-то надо.

Я обрадовался:

- Что, демоны перевелись?

А вот Виссариону было не до веселья, шутку мою он не оценил, ответил серьёзно:

- Нет, демонов-то как раз полно, только их никто изгонять не хочет! А мне ведь для работы запрос нужен, от родственников или от самого хозяина, к которому демон подселился. Я ж не могу насильно…

Я так задумался, что забыл курить. Сигарета, дотлев до фильтра, обожгла мне пальцы.

- Но как же так… демоны…

- А вот так! – Виссарион встал, хрустнув коленями, пошёл к двери, - встретил тут одного, вижу, злобный, маленький - определил вид и возраст, прикинул, что изгнать его обратно в преисподнюю минут за 20 можно, две молитвы, ну, максимум три… Говорю хозяину: «Давай проведём обряд, избавим тебя от демона!»

- А он что?

- Он сказал, что ему и так хорошо, и не надо никого изгонять, так же веселее, и демон вообще не мешает, а даже помогает иногда, когда надо поругаться, пакость кому-нибудь сделать или отдохнуть как следует. И таких очень много! Каждый второй с демоном внутри живёт и изгонять его не собирается! Модно нынче с демонами договариваться, а экзорцисты никому не нужны.

Виссарион от этих слов как-то сжался, ссутулился, открыл дверь, в курилку ворвались звуки работающего магазина, топот покупателей и пиканье кассы, возгласы опять чем-то недовольной Алки.

- Погодите, Виссарион Афонасьевич! А я? А у меня есть демон?

Грузчик улыбнулся:

- Нет. Ну это пока…

От его слов мне стало жутко.

Вот сижу я в своём кабинете, смотрю сквозь стеклянную стену на суетящихся с бумагами и телефонами коллег, на ехидные ухмылки и презрительные взгляды, и вспоминаю безработного экзорциста, изгоняющего из людей подселившихся демонов всего двумя молитвами.

В нашей компании он бы точно пригодился, может даже мне самому.

Автор - Вечерние сказки.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:06
Сегодня, 07:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 8Комментарии: 0
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Ключевые слова: Работа грузчик экзорцист демоны молитвы магазин крест

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