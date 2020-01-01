"Изгонятель" демонов



Фильм "Константин: Повелитель тьмы", 2005 год.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:03 by

Грузчиком я подрабатывал совсем недолго, пару месяцев на втором курсе. Работа тяжёлая, а платят копейки, текучка страшная, никто долго не задерживается.Я тоже, как только работа получше подвернулась, сразу слинял. Теперь работаю в крупной кампании, очень часто свою работу грузчиком вспоминаю. Ну, то есть не саму работу, а одного грузчика, Виссариона Афанасьевича.В коллективе его очень уважали, всегда обращались по имени и отчеству, даже хозяин магазина и продавщица Алка. Я был уверен, что моего имени хозяин и не знает, а от Алки слышал только «Эй, ты, поди сюда!»Виссарион вызывал непроизвольное уважение просто одним своим видом, что-то было в нём такое. Мы с ним в курилке часто сталкивались, ну и как-то разговорились. Он вообще очень интеллигентный и образованный был мужик, профессор прям. Я спросил, как его в грузчики-то занесло? Он сказал, что по профессии вообще-то экзорцист.- Подождите, это изгонятель дьявола, или я что-то путаю?- Путаешь, - кивнул Виссарион и затянулся, - экзорцист изгоняет демонов из людей, не дьявола. Там другая профессия нужна, да и дьявол в людей не вселяется, делать ему больше нечего.Виссарион говорил так уверенно, будто дьявола знает лично и в курсе его повседневных дел.- Вот серьёзно? Не разводите меня? Настоящий экзорцист со здоровенным крестом, который библию наизусть читает, как в кино? – мне вспомнилось, что в том кино изгоняющий демонов чувак ещё и из оружия неплохо так стрелял, но спрашивать про огнестрельное у почтенного Виссариона Афанасьевича было неловко.- Настоящий, настоящий… - усмехнулся грузчик, вытащил из-под воротника спецовки с логотипом магазина большой тяжёлый крест с какими-то буквами, показал и убрал обратно за воротник. Я успел разглядеть тусклый блеск потёртого металла. Крест был очень старым и наверняка серебряным.- И демонов видели… то есть… в самом деле… изгоняли? – я всё ещё надеялся, что это какая-то шутка.Виссарион кивнул и швырнул окурок в урну.- Докуривай давай, работать пора.- Подождите, я так и не понял, почему Вы работаете грузчиком, когда… Ну понимаете…- Потому что экзорцисты сейчас никому не нужны, – вздохнул Виссарион, - безработный я, а кушать что-то надо.Я обрадовался:- Что, демоны перевелись?А вот Виссариону было не до веселья, шутку мою он не оценил, ответил серьёзно:- Нет, демонов-то как раз полно, только их никто изгонять не хочет! А мне ведь для работы запрос нужен, от родственников или от самого хозяина, к которому демон подселился. Я ж не могу насильно…Я так задумался, что забыл курить. Сигарета, дотлев до фильтра, обожгла мне пальцы.- Но как же так… демоны…- А вот так! – Виссарион встал, хрустнув коленями, пошёл к двери, - встретил тут одного, вижу, злобный, маленький - определил вид и возраст, прикинул, что изгнать его обратно в преисподнюю минут за 20 можно, две молитвы, ну, максимум три… Говорю хозяину: «Давай проведём обряд, избавим тебя от демона!»- А он что?- Он сказал, что ему и так хорошо, и не надо никого изгонять, так же веселее, и демон вообще не мешает, а даже помогает иногда, когда надо поругаться, пакость кому-нибудь сделать или отдохнуть как следует. И таких очень много! Каждый второй с демоном внутри живёт и изгонять его не собирается! Модно нынче с демонами договариваться, а экзорцисты никому не нужны.Виссарион от этих слов как-то сжался, ссутулился, открыл дверь, в курилку ворвались звуки работающего магазина, топот покупателей и пиканье кассы, возгласы опять чем-то недовольной Алки.- Погодите, Виссарион Афонасьевич! А я? А у меня есть демон?Грузчик улыбнулся:- Нет. Ну это пока…От его слов мне стало жутко.Вот сижу я в своём кабинете, смотрю сквозь стеклянную стену на суетящихся с бумагами и телефонами коллег, на ехидные ухмылки и презрительные взгляды, и вспоминаю безработного экзорциста, изгоняющего из людей подселившихся демонов всего двумя молитвами.В нашей компании он бы точно пригодился, может даже мне самому.Автор - Вечерние сказки.

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