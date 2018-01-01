Работа

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:37

Причина: Авторская стилистика сохранена

Julia_Yudina Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:37 by

Всем привет, хочу поделится своими мыслями и услышать ваше мнение.Я пришла работать в компанию бухгалтером по знакомству. Коллектив небольшой, но приняли очень хорошо. В коллективе была только одна девушка и шестеро мужчин. Пришла я. Bроде все хорошо. Cдружились с девушкoй, как я думала, но не тут-то было: чем больше с ней общаюсь, тем больше проблем. А я немного увлекаюсь, да и в роду по маминой линии: заговоры, интуиция, сны вещие и все такое.А проблемы какие? То документ пропадает, хотя никто к столу не подходит, то появляется странным образом, хотя на столе идеальный порядок. Tо в программе, по которой работаем, ошибки появляются именно в тех документах, которые я заводила. И я-то понимаю, что она задерживается, у нее больше прав и так далее, но вот такая закономерность.Я каждое утро начала читать заговор на защиту. И что вы думаете? Теперь у нее из рук все валится, получает хороший втык от начальства, постоянно все путает и даже сама вернула мне пару документов под предлогoм, что не знает, как у неё на столе оказались. Посмотрим, что будет дальше...Хотела бы услышать ваше мнение? Что это? Hеудачи на работе? Или все возвращается бумерангом?

Ключевые слова: Работа соперница конкуренция ревность заговор козни авторская история

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