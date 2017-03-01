Маленький слесарь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:35 by

1955 год, мне 14 лет. Меня взяли на завод учеником слесаря-инструментальщика. Конец рабочего дня. В огромном цеху притушен свет. Все уже ушли, а я остался доделать какую-то железку для дома.В тишине вдруг раздаются непонятные тихие шаркающие звуки. Оборачиваюсь и всматриваюсь в полумрак. Неподалёку около станины здорового станка у основания вдруг выглянуло что-то серое и спряталось обратно. Кошек и собак в цеху никогда не было. Если только крыса, но почему такая большая? Мне стало страшно.Я взял с верстака самый большой молоток и стал тихонько продвигаться к месту необычных звуков. Когда подкрался с поднятым над головой молотком и заглянул за станок, то увидел согнувшуюся старушку-уборщицу, которая шваброй с мокрой тряпкой тёрла пол. Эта тряпка выныривающая из-за станка и была страшным животным!Слава богу, в этот момент уборщица находилась спиной ко мне и не увидела меня. Иначе я надолго стал бы объектом шуток для всего цеха. Много лет я никому не рассказывал об этом эпизоде из моей трудовой биографии.

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