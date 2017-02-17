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Истории из жизни

Совпадение? Не думаю

Добрый день! Хочу рассказать вам историю о своей знакомой. Сколько в ней мистики – судить вам, но мне лично не по себе от происходящего.

Есть у меня, не то чтобы подруга, – приятельница – Надежда. И вот случилось этой самой Надежде понабрать кредитов и потерять хорошую работу. Сказать, что она была в депрессии – ничего не сказать. Раньше она работала бухгалтером в довольно крутой фирме, но из-за шашней с женатым начальником места благополучно лишилась. А так как Надежда искренне верила, что хорошая жизнь будет только лучше, то и наприобретала «атрибутов шикарной жизни» (айфон, шубу и пр.) в кредит, естественно. Постоянные обеды в ресторанах, шикарные поездки за границу (тоже не без кредитов). В общем, ничего даже не отложила со своей очень не плохой зарплаты, плюс ко всему, жила ещё очень «не по доходам».
Ну и пригласила я её к себе на работу с целью найти выход из ситуации, так как сама работаю в банковской сфере аналитиком. Кредитов было 7 штук, но все не больше 100 тысяч рублей. Под очень приличный процент я ей и рефинансирование предлагала, и продать некоторые дорогие вещи, тем самым закрыв хоть часть кредитов. Также работу у нас в офисе. Но менее престижную работу, чем была, ей не хотелось. С дешёвым телефоном ходить – тоже, а для рефинансирования всё-таки нужна была хоть какая-то справка с работы. Вот и решила Надежда пойти своим путём.
Пришла она ко мне обратно через пару недель и стала просить 120 тысяч рублей в долг. Я поинтересовалась, для чего ей эта сумма и как планирует отдавать. На что она мне взахлёб давай рассказывать про то, что нашла на небезызвестном сайте экстрасенсов – настоящего мага, – и тот ей за вознаграждение пообещал помочь заключить сделку с дьяволом (!). Типа денежные проблемы мигом решатся, а ещё сказал, что таких договоров может быть множество. Но за всё надо платить не только деньгами, но еще и делами. Типа если заключил договор на материальное благополучие, то должен каждый месяц заказывать порчу мастеру на разных людей (знакомых или просто левых людей из интернета (!!!)) на бедность. Если заключил на любовь, то, соответственно, порчу на одиночество или развод влюбленных – ну и всё в таком духе. Причём всё это было сказано с горящими «глазами», всерьёз. Денег в долг я ей не дала, отмазавшись грядущим ремонтом и бытовыми проблемами.
Спустя месяца три я от общей знакомой узнала, что Надю взяли обратно на работу уже главным бухгалтером, начальник развелся с женой и собирается женится на Наде. Я вот думаю, неужели она заключила таки договор, и он подействовал? Ведь деньги она всё-таки смогла занять у друзей. Но что-то встречаться с ней и выяснять желания нет. На всякий случай удалила фото с соц. сетей, а от неё впредь держусь подальше.
Сегодня, 16:00 by LesaПросмотров: 233Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: договор с дьяволом надя деньги бухгалтер социальный статус престиж

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 16:07
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 104
Она видимо договор заключила на все сразу-тут тебе и любовь. и деньги все 33 удовольствия. Правильно что фото удалили, таких друзей-водить в музей
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: Крысолов
Сегодня, 16:08
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 667
Как жаль, что такие услуги только "диавол" предлагает. И как жиль, что, в основном, только такие вот люди что-то с них получают.

ПЛЮС, сомнения, прочь!
Зарегистрирован: 6.08.2013
  
#3 написал: Летяга
Сегодня, 16:08
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (8409|-3)
Публикаций: 259
Комментариев: 6 268
Прелесть какая))) Нафиг-нафиг таких Надь, хоть онлайн, хоть в реале))
Плюсанула.
А уж договор там с кем, или и так всё к тому шло - дело третье.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:11
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2341|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 840
Ну чего я могу сказать? Тупая бабенка.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#5 написал: грустное_облачко
Сегодня, 16:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 13
Слов нет.... Одни эмоции.. Вот живёшь себе, никого не трогая, и можешь " заработать " порчу лишь за то, что какой-то бабенке надо за айфон кредит отдать...

В историю верю. Плюс.
Зарегистрирован: 30.10.2016
#6 написал: Гюльнара
Сегодня, 16:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 225
Каждый на себя "примерил"... Афигеть!
Зарегистрирован: 7.10.2016
#7 написал: FataMorgana
Сегодня, 17:07
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (18|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 546
Вот и правильно, что денег ей не дали и удалили свое фото. Пусть идет она лесом дремучим. Сама эту кашу заварила, сама расхлебывать и будет. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 17:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (722|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 697
Бабенка действительно тупая. История интересная и поучительная, не всяк бухгалтер - сам себе бухгалтер!) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#9 написал: Pmariam
Сегодня, 17:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (350|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 994
ужас......
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#10 написал: vbuzova
Сегодня, 17:55
0
Онлайн
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
Кошмар. На что только не идут женщины. Боюсь что она в итоге плохо закончит свою жизнь. Если бы так легко все доставалось и делалось - все бы на земле были счастливыми. Интересно, как дальше жизнь ее сложится. .........
Зарегистрирован: 6.08.2017
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