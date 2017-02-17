Совпадение? Не думаю

Lesa Просмотров: 233 Комментарии: 10 +9 Сегодня, 16:00 by

Добрый день! Хочу рассказать вам историю о своей знакомой. Сколько в ней мистики – судить вам, но мне лично не по себе от происходящего.Есть у меня, не то чтобы подруга, – приятельница – Надежда. И вот случилось этой самой Надежде понабрать кредитов и потерять хорошую работу. Сказать, что она была в депрессии – ничего не сказать. Раньше она работала бухгалтером в довольно крутой фирме, но из-за шашней с женатым начальником места благополучно лишилась. А так как Надежда искренне верила, что хорошая жизнь будет только лучше, то и наприобретала «атрибутов шикарной жизни» (айфон, шубу и пр.) в кредит, естественно. Постоянные обеды в ресторанах, шикарные поездки за границу (тоже не без кредитов). В общем, ничего даже не отложила со своей очень не плохой зарплаты, плюс ко всему, жила ещё очень «не по доходам».Ну и пригласила я её к себе на работу с целью найти выход из ситуации, так как сама работаю в банковской сфере аналитиком. Кредитов было 7 штук, но все не больше 100 тысяч рублей. Под очень приличный процент я ей и рефинансирование предлагала, и продать некоторые дорогие вещи, тем самым закрыв хоть часть кредитов. Также работу у нас в офисе. Но менее престижную работу, чем была, ей не хотелось. С дешёвым телефоном ходить – тоже, а для рефинансирования всё-таки нужна была хоть какая-то справка с работы. Вот и решила Надежда пойти своим путём.Пришла она ко мне обратно через пару недель и стала просить 120 тысяч рублей в долг. Я поинтересовалась, для чего ей эта сумма и как планирует отдавать. На что она мне взахлёб давай рассказывать про то, что нашла на небезызвестном сайте экстрасенсов – настоящего мага, – и тот ей за вознаграждение пообещал помочь заключить сделку с дьяволом (!). Типа денежные проблемы мигом решатся, а ещё сказал, что таких договоров может быть множество. Но за всё надо платить не только деньгами, но еще и делами. Типа если заключил договор на материальное благополучие, то должен каждый месяц заказывать порчу мастеру на разных людей (знакомых или просто левых людей из интернета (!!!)) на бедность. Если заключил на любовь, то, соответственно, порчу на одиночество или развод влюбленных – ну и всё в таком духе. Причём всё это было сказано с горящими «глазами», всерьёз. Денег в долг я ей не дала, отмазавшись грядущим ремонтом и бытовыми проблемами.Спустя месяца три я от общей знакомой узнала, что Надю взяли обратно на работу уже главным бухгалтером, начальник развелся с женой и собирается женится на Наде. Я вот думаю, неужели она заключила таки договор, и он подействовал? Ведь деньги она всё-таки смогла занять у друзей. Но что-то встречаться с ней и выяснять желания нет. На всякий случай удалила фото с соц. сетей, а от неё впредь держусь подальше.

Ключевые слова: договор с дьяволом надя деньги бухгалтер социальный статус престиж

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