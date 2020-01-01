И жутко, и смешно

kepkae76 Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:11 by

Здравствуйте! История произошла лично со мной, буквально час назад. Она не совсем мистическая, но имеет непосредственное отношение к Вашему сайту.Так вот, я в данный момент нахожусь в больнице на лечении, и многие согласятся со мной, что особенно заняться здесь нечем, ну а я развлекаю себя тем,что читаю опубликованные у вас истории. Итак, представьте себе: ночь, палата на 6 человек, причем контингент, находящийся на лечении, это в основном люди старше 60 лет. Сразу оговорюсь, что специально сделала акцент на возрасте, потому что пожилые люди во сне часто храпят и страдают бессонницей,что не способствует крепкому сну (моему). И вот я после первой бессонной ночи обзавелась берушами, кто не знает, это затычки в уши. Лежу вся счастливая,что никакие звуки меня не отвлекают, времени примерно около двенадцати ночи, все спят, а я тихонько читаю истории в вашей группе, отвернувшись к стенке, и вот в какой-то момент, особенно жуткий для меня от содержания прочитанного, меня кто-то хватает за ногу... От охватившего меня ужаса я начинаю орать и медленно поворачиваться к хватавшему. В темноте, да после свечения телефона, видно только силуэт в какой то хламиде, который беззвучно открывает рот. В общем, оказалось, что это соседка, которая, не дозвавшись меня (я же не слышу,у меня затычки в ушах), решила растормошить меня. От моего крика она сама испугалась так, что заорала тоже и забыла, по-моему, зачем будила меня и долго извинялась,что напугала меня. А потом мы долго ржали всей палатой, потому что со стороны это выглядело и жутко и смешно.

Ключевые слова: Больница палата беруши авторская история

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