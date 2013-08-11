Узелки

Новость отредактировал Core - Вчера, 22:21

carnival_of_rust Просмотров: 968 Комментарии: 10 +20 Вчера, 22:21 by

Читаю форстор давно. Временами страшно, временами – смешно, а иногда – дивно. Особенно когда читаешь реальные истории… Если взять в расчет, что все правда – как такое бывает? И вспомнились мне две истории – одна загадочная, немного мистическая, другая – грустная…Ну, для начала – мистическая. Хотя мистическая ли? Но зато было это на самом деле.Вышла замуж я рано, в 18 лет. Мужу было 20. Практически сразу, в течение пары месяцев, мы с мужем купили квартиру (на подаренные на свадьбу деньги) и стали жить отдельно. Квартирка была маленькая, холодная, удобства на улице, но – свой угол, сами хозяева!Муж устроился на хорошую работу, я тоже не стала дома сидеть. И все бы хорошо, но мужу нужно было иногда уезжать на пару дней, а я очень боялась оставаться одна ночью - всегда или к себе звала подруг, или сама уходила на ночевку к родителям.Однажды собралась переночевать у свекрови (тут нужно сказать, что свекры – люди образованные, интеллигентные, серьезные; особенно серьезный свекор – сам себе в зеркало не улыбается (шутка, конечно, не все так запущено, но на этом я бы хотела заострить внимание). Пришла я к ним в гости после работы, делать особенно было нечего.И вот – осенний вечер, из тех, которые я особенно люблю: ранние сумерки, за окном – шумит дождь, а в доме – тепло и уютно, что-то бормочет телевизор, мурлычет кот… Я сидела в уголке под торшером и вязала свитерок сестренке.Пришло время ужинать. Я отложила вязание, пошла помочь свекрови. Пока суть да дело, пока приготовили, поужинали, да все под разговор – прошло часа полтора-два. Свекор ушел из кухни раньше, мы со свекровью прибрали со стола и пошли в гостиную – спать все-таки рановато. Я снова взялась за вязание – а там узелочки небольшие накручены. Знаете, как клубок скручивать начинаешь – сначала вокруг пальцев руки несколько раз намотаешь, а потом поперек – чтоб не распалось… Только небольшие, примерно как на два пальчика если накручивать… И штук 7 – 10 их… И нитка не разорвана… Я сразу на свекра подумала и тут же спросила – «Это вы накрутили, что ли?». А он поверх очков так смотрит и говорит: «В смысле? Что накрутил?» Я смутилась и говорю – «Да вот, какие-то узелки…»Так и не разобрались, что это было, и кто это накрутил…. Со свекровью мы все время вместе были, а свекор точно так не сделал бы. Главное подозрение пало на кота. Шутка, конечно, но больше вроде и некому…К слову сказать, муж в раннем детстве плакал очень сильно по ночам и боялся… Мне тоже сны там странные снились – душил кто-то, но я думала – может, душно было?...Вот такая история. Извиняйте за лишние, может быть, подробности – просто чтоб вопросов не возникало, и подозрений в неправдивости.

Ключевые слова: страшно узелки ночь сон

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