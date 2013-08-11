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Истории из жизни

Узелки

Читаю форстор давно. Временами страшно, временами – смешно, а иногда – дивно. Особенно когда читаешь реальные истории… Если взять в расчет, что все правда – как такое бывает? И вспомнились мне две истории – одна загадочная, немного мистическая, другая – грустная…
Ну, для начала – мистическая. Хотя мистическая ли? Но зато было это на самом деле.
Вышла замуж я рано, в 18 лет. Мужу было 20. Практически сразу, в течение пары месяцев, мы с мужем купили квартиру (на подаренные на свадьбу деньги) и стали жить отдельно. Квартирка была маленькая, холодная, удобства на улице, но – свой угол, сами хозяева!
Муж устроился на хорошую работу, я тоже не стала дома сидеть. И все бы хорошо, но мужу нужно было иногда уезжать на пару дней, а я очень боялась оставаться одна ночью - всегда или к себе звала подруг, или сама уходила на ночевку к родителям.
Однажды собралась переночевать у свекрови (тут нужно сказать, что свекры – люди образованные, интеллигентные, серьезные; особенно серьезный свекор – сам себе в зеркало не улыбается (шутка, конечно, не все так запущено, но на этом я бы хотела заострить внимание). Пришла я к ним в гости после работы, делать особенно было нечего.
И вот – осенний вечер, из тех, которые я особенно люблю: ранние сумерки, за окном – шумит дождь, а в доме – тепло и уютно, что-то бормочет телевизор, мурлычет кот… Я сидела в уголке под торшером и вязала свитерок сестренке.
Пришло время ужинать. Я отложила вязание, пошла помочь свекрови. Пока суть да дело, пока приготовили, поужинали, да все под разговор – прошло часа полтора-два. Свекор ушел из кухни раньше, мы со свекровью прибрали со стола и пошли в гостиную – спать все-таки рановато. Я снова взялась за вязание – а там узелочки небольшие накручены. Знаете, как клубок скручивать начинаешь – сначала вокруг пальцев руки несколько раз намотаешь, а потом поперек – чтоб не распалось… Только небольшие, примерно как на два пальчика если накручивать… И штук 7 – 10 их… И нитка не разорвана… Я сразу на свекра подумала и тут же спросила – «Это вы накрутили, что ли?». А он поверх очков так смотрит и говорит: «В смысле? Что накрутил?» Я смутилась и говорю – «Да вот, какие-то узелки…»
Так и не разобрались, что это было, и кто это накрутил…. Со свекровью мы все время вместе были, а свекор точно так не сделал бы. Главное подозрение пало на кота. Шутка, конечно, но больше вроде и некому…
К слову сказать, муж в раннем детстве плакал очень сильно по ночам и боялся… Мне тоже сны там странные снились – душил кто-то, но я думала – может, душно было?...
Вот такая история. Извиняйте за лишние, может быть, подробности – просто чтоб вопросов не возникало, и подозрений в неправдивости.

Новость отредактировал Core - Вчера, 22:21
Вчера, 22:21 by carnival_of_rustПросмотров: 968Комментарии: 10
+20

Ключевые слова: страшно узелки ночь сон

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Комментарии

#1 написал: КИМ
Вчера, 22:31
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 166
Если в квартире присутствовал кот,а клубок остался на полу,то можно всё списать на этого демона шерстяного) Думаю,что очень мало людей со мной согласятся,потому как сон там был неспокойным,а это у нас может только домовой устроить) Тем не менее свежо,интересно.С дебютом!+
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#2 написал: Волжская О.В.
Вчера, 22:41
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (221|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 200
Домовушка такое делает обычно.)))))
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: Tigger power
Вчера, 22:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 476
Да, не соглашусь, что коты узлы умеют аккуратные крутить) на месте бы точно вязания не было. Домовенок конечно, плюс и спасибо за добрую историю)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 23:07
+5
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (786|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 661
Цитата: Tigger power
Да, не соглашусь, что коты узлы умеют аккуратные крутить)

....Ооо!!! Я Вас разочарую.... эти коты, да абы с ними кошки....короче: кошколдаки всякой породы ещё не то умеют делать.....
.... вон моя "пушистая" всё время в лоток "ходила", а теперь, ни с того, ни с сего, на унитаз умудрилась ходить.... И так аккуратно,зараза, всё делает (хотя её ни кто не учил), только, жаль, не смывает за собой....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#5 написал: Tigger power
Вчера, 23:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 476
))))) да что там унитаз-ерунда, у меня умудряется в цветочный горшок диаметром 20 см нагадить(после дачи бзик бывает) что тот и не шелОхнется))) но вязать не умеет гад)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#6 написал: kas11
Сегодня, 00:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (200|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 151
очередная история про домового.... плюс
Зарегистрирован: 16.03.2013
#7 написал: ninabond
Сегодня, 01:35
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 879
Мистическая история хорошая, реальная. Плюс поставила. Ждем грустную историю.+
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 280
Явно, это не свекор накрутил узлы, потому что заниматься бесполезным занятием людям в годах не свойственно. Если бы кот, то клубок пряжи был бы где-то, но не на месте. Остаётся брак с фабрики ниток. Но почему так попало именно в данный момент?. Узел-это препятствие, клетка, ловушка, объединение, соединение, усиление концентрации или настроя. Мое мнение, что это знак. Этот знак можете интерпретировать только вы сами. Он показывает на вашу сестру, потому что вы вязали ей вещь. Если событие произошло недавно, вам надо быть внимательной по отношению к сестре.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#9 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1383|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 557
Автору спасибо за хорошую историю!
Загадочные узелки, по-моему, дело рук домового. Кошаки, конечно, хитрючие и ловкучие животинки, но чтоб такие, как описал Автор, узелки крутить... сомневаюсь.
К тому же Автор написал: "К слову сказать, муж в раннем детстве плакал очень сильно по ночам и боялся… Мне тоже сны там странные снились – душил кто-то, но я думала – может, душно было?..."
Так что всё указывает на домового.
За историю плюс +
Ждём вторую историю! С дебютом Вас!
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#10 написал: lidia1
Сегодня, 08:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 582
Читала, что в зеркало нужно смотреть только находясь в хорошем настроении, можно и с улыбкой.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
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