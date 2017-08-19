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Несерьезные истории

Голос из склепа

Эта страшная история реальна, рассказана она мне отцом. Все случилось в семидесятые годы с его знакомым. Главный герой, назовем его Михаил, пришел из армии. Ну, как известно, дембель, надо отметить с друзьями обязательно. А накануне мать Михаила по случаю возвращения его из службы в Вооруженных Силах СССР купила ему шикарный светлый плащ — по тем временам роскошь! Михаил, конечно, нарядился для встречи с друзьями.

Дело молодое, надо выпить. Домой ни к кому нельзя — везде родители бдят. Куда идти? На старое кладбище.

А городок, где это событие происходило, очень старинный. Раньше был купеческим раем, где проживало множество богатых торгашей. Они же и погребались на этом кладбище в семейных склепах. До сих пор там множество разграбленных склепов и могил. Я сама там была и видела шикарные мраморные памятники. Но не об этом сейчас.

Молодые люди, взяв выпивку и закуску, устроили «пикник». А Михаил плащ снял заблаговременно — вещь дорогая, чтобы не испачкать. Сидят, выпивают, закусывают, дембель отмечают. Не заметили, как и смеркаться стало. На улицах движуха поутихла… И тут чуть поодаль из-под земли раздается голос: «Сыночки, вытащите меня отсюда». Прислушались: «Сыночки, я здесь, внизу, помогите мне выбраться».

Ну что сказать, четверо (или пятеро) здоровых лбов рванули с кладбища, роняя тапки. Плащ остался на кладбище…

На следующий или через день вызывают Михаила в милицию. То ли повесткой, то ли через работу матери — этих подробностей не знаю. И там ему отдают благополучно плащ, в котором были документы Михаила (вроде в тот день он ходил в военкомат регистрироваться или что-то еще там делать).

Как оказалось, в разграбленный склеп свалилась бабуля, искавшая пропавшую козу. Вечером, когда стих уличный шум, она услышала дикое ржание наших подгулявших товарищей и стала звать на помощь. В этот вечер помощи не дождалась. Потом бабку нашли внуки. И плащ тоже, который отнесли в милицию. Судьбу козы я не знаю…

Автор: Blacklilly.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33 by ПомидорПросмотров: 30Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Кладбище коза страх бабулька

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:29
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laughing додумались же на кладбище отмечать встречу.))) Хорошо, что закончилось без смертей, благо место позволяло.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
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