И всё-таки они пересекаются"… а ведь всего несколько часов назад мы завтракали с кофе и тирамису. Надо же было Вальку сказать, что "Гжель" — это не посуда, а деревня, и он знает к ней короткую дорогу. А Ленка добавила, что от прабабки слыхала, якобы Гусь-Хрустальный и вовсе не птица. Ну не дурни ли? Они бы ещё пение соловья вспомнили, не к ночи будь помянут. Кто такой соловей в современной действительности, мало кто знал. Ещё меньше его видели взаправду. Но все утверждали одно: услышать ночью соловья — великая удача. А иначе чего бы о нём писали древние? Наверное, спор так бы и погас сам собой. Но Арсений давно хвастал своим новым пикапом, утверждая, что ему не нужны дороги, главное, чтобы он, Арсений, видел направление. Спор вспыхнул с новой силой. И кто-то предложил самим убедиться в надуманности историй.
Собрались быстро: по пути заехали в гипермаркет "Девяточка". И вот уже, весело похрустывая чипсами, мы катили по направлению. Пожалуй, стоило бы сразу обратить внимание, что ни одна из попутных машин не двигалась с нами сколь-нибудь долго. Все они, вскорости, сворачивали в малоприметные улочки и растворялись в полумраке. Иногда мы пресекали полосы серого тумана, от которого приходилось зябко кутаться в капюшоны толстовок. Но Арсений радостно горланил, что его "Монстрилло" не только проедет в любую окраину, но и поставит её на уши. Да ещё и с лёгкостью вернётся обратно".
…далее большая клякса и неразборчиво…
"…Радио при выезде из Москвы перестаёт ловить. Вместо привычных рекламных слоганов из динамиков доносится хриплое шипение. Ленка и Валёк ржут. Говорят, что они попали внутрь фильма "Белый шум". И только мне одному слышится в шипении нечто угрожающее. Иногда сквозь шипение слышится матерная речь. Но я думаю, это из-за нервов, и не обращаю внимания. Тем более, что никто этого не слышит.
…Да что там, радио! Уже в десяти километрах от Москвы начинаются перебои с электричеством. В пятидесяти — землю окутывает туман. А в ста километрах от Златоглавой из тумана проявляются зловещие тени… Ленка — дура! Надо было тебе вспомнить про Гусь-Хрустальный?! Может, это бабкины предания, вроде Шамбалы или Фата-Морганы? Её, кстати, тоже моряки всё время искали. Где они сейчас, те моряки? Которые нашли — те никому уже не расскажут…
… редкие населённые пункты, встречающиеся вдоль дороги, повергают в тоску и уныние: оборванные полуголодные крестьяне; такие же, но ещё и сопливые, их дети. Что-то жестикулируют в нашу сторону. Непонятно: то ли благословляют в трудный путь, то ли предают анафеме. Самые смелые стоят вдоль обочины. Возле них — какие-то сооружения. Арсений говорит, что это такие прилавки. Типа наших супермаркетов, только на одного продавца. Говорит, что можно купить недорого продукты. Врёт, конечно. Кто же в здравом уме будет останавливаться среди такого ужаса? Тем более, есть то, что они предлагают? Хотя когда-то мне показывали странный банан. Говорят, такие растут далеко за МКАДом. Их надо варить. Местное население зовёт их странным смешным словом — "кукуруза"…
… вечереет. Спустя пять часов езды хочется покаяться во всех грехах и вернуться под защиту могущественного круга (что зовётся в народе МКАД). Но нет того! Неведомая сила напрочь заблокировала рулевое управление и педаль газа! На все попытки изменить направление на обратное машина не реагирует, а со всех сторон раздаётся леденящий душу хохот… «Ох, зря мы поехали, — как говорил Платон, — путешествовать по России». Ведь говорили мне опытные коренные москвичи: «За МКАДом России нет. И жизни нет. И, вообще, оттуда никто не возвращался». Не поверили. Поехали… что теперь будет? И ведь ни одной церквушки — только погосты с покосившимися крестами"…
P.S. На этом записи обрываются. Эту записную книжку подобрал отряд исследователей в районе Лакинска. Говорят, там образовалась аномальная зона, притягивающая к себе автотранспорт. Однако ни одна машина не смогла въехать в Лакинск и тут же покинуть его. Если смотреть издалека (а близко подходить страшно), то можно увидеть огромный поток машин, который, однако, никуда не движется. Иногда машины начинают гудеть, моргать фарами и протискиваться друг сквозь друга. Но потом всё опять затихает.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38 by RudoznatetzПросмотров: 26Комментарии: 0
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