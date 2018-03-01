И всё-таки они пересекаются

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:38

Rudoznatetz Просмотров: 26 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 15:38 by

…далее большая клякса и неразборчиво…P.S. На этом записи обрываются. Эту записную книжку подобрал отряд исследователей в районе Лакинска. Говорят, там образовалась аномальная зона, притягивающая к себе автотранспорт. Однако ни одна машина не смогла въехать в Лакинск и тут же покинуть его. Если смотреть издалека (а близко подходить страшно), то можно увидеть огромный поток машин, который, однако, никуда не движется. Иногда машины начинают гудеть, моргать фарами и протискиваться друг сквозь друга. Но потом всё опять затихает.

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