Китайский лес мучеников

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Ложкарев Просмотров: 39 Комментарии: 1 0 Вчера, 22:27 by

Мальчик лет двенадцати любил с раннего юного возраста читать мифы Греции и легенды. Некоторые были про интересные приключения как "Двенадцать подвигов Геракла", другие - про несчастного мальчика Париса, которого в лесу кормила целый год медведица. Мифы и легенды являлись Арсению частью его жизни. По мнению мальчика, самым популярным мифом был "Китайский лес мучеников". И иногда Арсений хотел взять и пойти в лес. Хоть это не было выгодно, но приключений явно хотелось. Этот миф представлял собой лес, прохожие которого не являлись домой. Миф имел достаточно сцен с насилием. Одна из них: как одному прохожему в глотку налили кипящего масла, в результате он погиб. А кто налил? Зачем налил? В книге и в помине не было слова об этом. Как ни странно, Арсений жил рядом с лесом. А по мифу, любой лес в любое время может стать "Китайским лесом мучеников "...Хоть Арсений и читал много, но учился плохо. По литературе была пятёрка, а по другим учебным предметам - нет! Иногда родители угрожали даже выгнать Арсения из дома. Мальчик может сесть и читать мифы целый день...Однажды, Арсений получил два по математике. И пришёл расстроенный, вскоре занявшись своим хобби. Когда родителям позвонил классный руководитель и сказал про двойку, то наступил ад...Мама, ворвавшись в дверь, как буйвол, стала кричать:- Арсений! Это что за "два"!? Ты мне всю жизнь врал? Быстро делать математику!Арсений ничего не сказал, смотря, как у матери в горле пересыхало, сказал:- Нет!- Вон с дома!Мальчик мигом успел взять немного еды со стола и пустой портфель, а потом выбежал на улицу...Была ночь. Мысли смешались в кучу, а голова думать не хотела. Арсений и так знал, что это не его мать, а мачеха. Поэтому обид не было. У мальчика остальные родственники были далеко, как и друзья. Но вскоре Арсений вспомнил, что раньше в лесу мальчик со своими друзьями строили хату. Хата имела что-то схожее с обычным домом. Каркас был из дерева. Была дверь. Внутри была старая кровать. А если подбить бабки, то, место чтобы отдохнуть...Хата была близко, поэтому много усилий прилагать не надо. Войдя в свой "дом", мальчик снял с плеч портфель и достал покушать бутерброд, которого он заслуживает, через столько усилий, "пот и кровь". Поев, Арсений лег в кровать...Он не мог заснуть: то лампа потухала, то были звуки, как будто кто-то задыхался. Вдруг... Дверь хаты распахнулась. И мальчик увидел... Как китаец протыкает язык человеку раскалённым железом!!! Арсений отошёл в сторону, чтобы его не заметили. Была тишина, мальчик посмотрел и китаец с человеком будто растворились. Арсений был в шоке, но нервы были крепкими. Мальчик взял ещё пару бутербродов в рюкзак и отправился исследовать лес...Идя, Арсений заметил банку. Открыв, увидел там человеческий язык!!! Мальчик откинул её в сторону. И, опять же, Арсению или показалось, или наяву предстали сцены с насилием. Один китаец взял таз горячей воды и кинул в него человека, который погиб, а потом смеялся и пил кровь. Другой китаец в лёд поместил другого человека и его глаза, вырвав, выкинул к трупу. Арсению будто сама судьба говорила: "Иди отсюда!!!".Мальчик, послушав своё сердце, ушёл из леса, потом его нашёл отец который воспитал сына дальше без мачехи.

Ключевые слова: Миф книги мачеха лес китаец пытки мальчик авторская история

Другие, подобные истории: