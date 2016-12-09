Триллер по-деревенски. Привет, бабуля!

Карина и Саня в ожидании прибавления в семье решили поселиться в пригороде. Свежий воздух и витамины непосредственно с грядки были очень даже кстати будущей мамке. Тем более, что от ныне покойной бабули остался домик и небольшой участок. Наследство не было заброшенным - Саня с женой и родителями частенько наведывались сюда, чтобы отдохнуть, попариться в старенькой, но жаркой баньке, пожарить шашлыки или просто поработать на огороде. Посадки были сделаны совместно, и ухаживали за ними так же сообща.



Домик был неказистый, слегка покосившийся, обстановка внутри тоже не особо затейливая: побеленные известью стены, пара кроватей с панцирной сеткой, застеленные цветастыми самодельными покрывалами, старенький диван, полированные шкафы, на полу домотканные и вязаные из лоскутков половички.



Несмотря на это, внутри царила невероятная атмосфера уюта, покоя и тепла. Даже Карина, к удивлению свекрови, безропотно перебралась сюда из своей комфортабельной городской квартиры, и девушку абсолютно не смущали удобства во дворе и отсутствие воды в доме.



Зимние месяцы новоселы прожили в тишине и спокойствии. А вот весной началась чертовщина: какие-то шаги, вздохи, шорохи, легкие постукивания. Причем происходило это преимущественно часов в 5-6 утра, предположительно в кухне и на веранде. Сначала на них не обращали внимания, списывая на кошек, собак и мышей.



Но однажды Карина проснулась с утра по зову природы. Часы показывали 5:00, за окном только-только начинало светать. Девушка решительно откинула одеяло и уже ступила на пол, когда отчетливо хлопнула входная дверь и раздались шаркающие шаги на кухне. Карина замерла и прислушалась, пытаясь при этом вспомнить, запирали ли они на ночь дверь. От непонятного гостя ее отделяла темная гостиная, кухня из спальни не просматривалась. А между тем визитер пару раз вздохнул, что-то пробормотал, пару раз легонько стукнул посудой и притих.



Карина почувствовала, как ребенок внутри пнул ее по мочевому, напоминая, зачем она проснулась, но не могла набраться смелости и выйти из спальни. Она принялась будить Саню. Муж открыл один глаз и спросил сонным голосом:

- Ну чего?

- Сань, - зашептала девушка. - Там… На кухне… Ходит кто-то.

- Ой, да бабка, поди, в гости пришла. Побродит и свалит, - недовольно пробормотал он.

- Так она же… Померла.



Но Саня ее уже не слышал - он перевернулся на другой бок и захрапел. Карина юркнула обратно под одеяло и прижалась к мужу. Так она пролежала пару часов, сходя с ума от страха и неудовлетворенной потребности сходить по-маленькому, пока не рассвело окончательно.



За это время загадочный гость еще немного потоптался по кухне, а потом хлопнул негромко дверью. Карина услышала удаляющиеся шаркающие шаги, вскочила с кровати, молнией рванула к входной двери и закрыла ее на засов.



За завтраком Саня ржал, как конь, вспоминая почившую бабулю, его жена вяло улыбалась. При свете дня произошедшее казалось не таким страшным, но осадочек все равно остался.



На обеде в гости наведалась свекровь и поинтересовалась, что с Кариной. Та в красках рассказала ей о произошедшем.



- Представляете! Бабушка приходила!!! - взволнованно говорила невестка. - Может, свечку за упокой поставить? Службу заказать? Помянуть надо?



Маман смутилась и выдала:

- Да это я была с утра. Перед работой зелени да огурцов нарвать хотела, а их там много, зашла миску большую взять и пакетик.



Родители жили, можно сказать, рядом - бабулин домик располагался прямо на границе с городком, буквально в 20 минутах ходьбы от их квартиры. Как оказалось, с наступлением весны свекровь с утра забегала перед работой и по мелочи что-нибудь делала на огороде - полола, поливала, подвязывала. Чтобы не будить «деток», она старалась не заходить в дом дальше веранды, но иногда все же приходилось заскакивать на кухню. Благо район спокойный, двери запирали редко, да если и запирались, то у родителей были ключи. Уходила она также рано, Саня с Кариной вставали чуть позже, а потом шли на свою службу. Вечером матушка приходила после работы раньше их и разворачивала более масштабные действия, поэтому результат утренних получасовых-часовых трудов на огороде терялся.



Вот так несколько месяцев свекровь, страдающая бессонницей, по утрам бродила по участку, а молодые ни сном ни духом. И не узнали, если бы не этот случай.



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:43

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