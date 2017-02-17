Древнее заклинание «Откуда пришло, туда и ушло»

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:07

Крокозябла Просмотров: 1 154 Комментарии: 13 +30 Вчера, 14:07 by

Два года назад Карина вместе с семьей переехала в деревенский дом, который был рассчитан на двоих хозяев и доставшийся им в наследство от дальних родственников. По соседству за стеной жила семейная пара.И так уж получилось, что отношения с новыми соседями сразу не заладились — очень уж они любопытные оказались, завистливые, да и вообще какие-то странные люди.Сыну Карины тогда было около четырех лет. После переезда с ребенком стали происходить необъяснимые вещи. Каждую ночь малыш громко кричал не своим голосом. Мальчик дрожал от страха, не мог ничего объяснить, у него резко поднималось давление, из носа шла кровь.Врачи только разводили руками, полное обследование тоже ничего не дало — ребенок был абсолютно здоров!Тем не менее малыш угасал буквально на глазах.Однажды ночью Карина не могла уснуть. Она вошла в комнату к сыну и присела на край кровати. Спустя минут двадцать женщина решила вернуться в постель.Но, едва выйдя из комнаты, она ощутила сильный нарастающий гул в ушах, виски сдавило так, что женщина схватилась за голову. Но через несколько секунд все стихло — шум сменила мертвая тишина. Карина увидела, как в комнату малыша вошло нечто… Пришелец напоминал расплывчатый силуэт высокого сгорбленного старика с костлявыми руками.Карина с ужасом наблюдала, как ночной гость направляется к кроватке ее сына. Не помня себя от страха, она крикнула:— Эй, кто ты?!Существо застыло на месте, затем обернулось и направилось в сторону женщины. Собравшись с духом, Карина прокричала:— Откуда пришло, туда и ушло!Существо опешило. Оно выпрямилось во весь рост и, постояв так несколько секунд, втянулось в стену, за которой проживали соседи.Через несколько минут в соседском дворе раздался звук бьющегося стекла: оказалось, 10-летний сын соседки разбил окно и с дикими воплями вылетел на улицу. Карина вышла посмотреть, что случилось. Мальчик был в ужасном состоянии — его трясло, из носа шла кровь, он ничего не мог объяснить.Родители вызвали скорую помощь и ребенка госпитализировали.После этого случая у сына Карины все наладилось — нормализовался сон, улучшилось самочувствие. Соседского же мальчишку возили по всем больницам и «бабкам».Вскоре выяснилось, что соседка, будучи весьма жадным и охочим до чужого добра человеком, решила выжить Карину из дома и завладеть ее половиной. Для этого она обратилась к ведьме. Интересный способ, конечно, а главное — недоказуемый.Безграничная любовь к сыну и простое древнее заклинание «Откуда пришло, туда и ушло» оказались намного сильнее черной магии и зависти, и зло обернулось бумерангом против того, кто его наслал.Друзья, если вдруг вы услышите в свой адрес проклятия, то произнесите: «Ваши речи да на Ваши плечи». Это тоже древнее заклинание. Темные дела и злые наговоры вернутся бумерангом к своему хозяину. Помните, что добрые дела тоже срабатывают по принципу бумеранга. Совершайте добрые поступки!

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