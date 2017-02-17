Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Древнее заклинание «Откуда пришло, туда и ушло»

Два года назад Карина вместе с семьей переехала в деревенский дом, который был рассчитан на двоих хозяев и доставшийся им в наследство от дальних родственников. По соседству за стеной жила семейная пара.
И так уж получилось, что отношения с новыми соседями сразу не заладились — очень уж они любопытные оказались, завистливые, да и вообще какие-то странные люди.

Сыну Карины тогда было около четырех лет. После переезда с ребенком стали происходить необъяснимые вещи. Каждую ночь малыш громко кричал не своим голосом. Мальчик дрожал от страха, не мог ничего объяснить, у него резко поднималось давление, из носа шла кровь.
Врачи только разводили руками, полное обследование тоже ничего не дало — ребенок был абсолютно здоров!
Тем не менее малыш угасал буквально на глазах.

Однажды ночью Карина не могла уснуть. Она вошла в комнату к сыну и присела на край кровати. Спустя минут двадцать женщина решила вернуться в постель.
Но, едва выйдя из комнаты, она ощутила сильный нарастающий гул в ушах, виски сдавило так, что женщина схватилась за голову. Но через несколько секунд все стихло — шум сменила мертвая тишина. Карина увидела, как в комнату малыша вошло нечто… Пришелец напоминал расплывчатый силуэт высокого сгорбленного старика с костлявыми руками.
Карина с ужасом наблюдала, как ночной гость направляется к кроватке ее сына. Не помня себя от страха, она крикнула:
— Эй, кто ты?!
Существо застыло на месте, затем обернулось и направилось в сторону женщины. Собравшись с духом, Карина прокричала:
— Откуда пришло, туда и ушло!
Существо опешило. Оно выпрямилось во весь рост и, постояв так несколько секунд, втянулось в стену, за которой проживали соседи.

Через несколько минут в соседском дворе раздался звук бьющегося стекла: оказалось, 10-летний сын соседки разбил окно и с дикими воплями вылетел на улицу. Карина вышла посмотреть, что случилось. Мальчик был в ужасном состоянии — его трясло, из носа шла кровь, он ничего не мог объяснить.
Родители вызвали скорую помощь и ребенка госпитализировали.

После этого случая у сына Карины все наладилось — нормализовался сон, улучшилось самочувствие. Соседского же мальчишку возили по всем больницам и «бабкам».
Вскоре выяснилось, что соседка, будучи весьма жадным и охочим до чужого добра человеком, решила выжить Карину из дома и завладеть ее половиной. Для этого она обратилась к ведьме. Интересный способ, конечно, а главное — недоказуемый.
Безграничная любовь к сыну и простое древнее заклинание «Откуда пришло, туда и ушло» оказались намного сильнее черной магии и зависти, и зло обернулось бумерангом против того, кто его наслал.

Друзья, если вдруг вы услышите в свой адрес проклятия, то произнесите: «Ваши речи да на Ваши плечи». Это тоже древнее заклинание. Темные дела и злые наговоры вернутся бумерангом к своему хозяину. Помните, что добрые дела тоже срабатывают по принципу бумеранга. Совершайте добрые поступки!
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:07
Вчера, 14:07 by КрокозяблаПросмотров: 1 154Комментарии: 13
+30

Ключевые слова: Проклятие нечто ребенок соседи заклинание защита

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 14:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 190
Интересная история, плюс несомненно заслуженный.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (588|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 267
Заклинания запомнить надо. И ведь знаем вот это: «Твои же речи, тебе же на плечи!», а забываем.
Но вот стиль этого рассказа… Будто читаю журнал «Таинственные истории». Очень запоминающийся стиль, все эти истории как под копирку.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Tigger power
Вчера, 15:05
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1194|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 281
Молодца не растерялась, да такая складно написанная история) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: DRUID
Вчера, 15:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 92
Я тоже пользуюсь этими словами, а ещё можно говорить " Пусть твоим словам будет пусто, а моему счастью густо ", но всё это только для защиты и спокойствия.
История класс, читается легко, люблю легко читать +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#5 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:17
+6
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2859|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 312
.. Ну эта фраза не только на сгорбленных дедов , которые малышей доводят по ночам , действует. Еще на шустрых и шумных цыганских дам )) Не получив денюшек от кого - нибудь, неуемные ромалы начинают сыпать проклятья и угрозы на типа свою жертву, но услышав в свой адрес "Откуда пришло, туда и ушло" или " От тебя пришло . к тебе и вернется" быстро теряют наглость и почти таким образом , как существо из истории опешивши , растворяются))
Крокозябла, лови плюс!
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#6 написал: Космонасть
Вчера, 15:17
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (279|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 636
Иногда у меня такое чувство, что тут вообще нет историй из жизни) но история хорошо написана, интересная ,поэтому плюс.Кстати ,про эти вот поговорки - хорошо ,что женщина в минуту такого сильнейшего ужаса нашлась и вспомнила ,что сказать-у меня ,напимер,в таких ситуациях не то,что дар речи ,даже дар мысли пропадает и все из головы вылетает(
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#7 написал: Pmariam
Вчера, 15:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (602|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 325
Цитата: Космонасть
у меня ,напимер,в таких ситуациях не то,что дар речи ,даже дар мысли пропадает и все из головы вылетает(
я такая же! поговорка "за словом в карман не полезу" - не про меня :)
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#8 написал: FataMorgana
Вчера, 16:34
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (30|-1)
Публикаций: 114
Комментариев: 2 618
Походу, действительно работает, проверить не доводилось)) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#9 написал: Летяга
Вчера, 17:15
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9302|-3)
Публикаций: 371
Комментариев: 6 796
Плюсанула. Вроде и не принимаю историю за реальную, но "заклинание" запомню. На всякий случай))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#10 написал: Raffine
Вчера, 17:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 28
Спасибо за магические лайфхаки!
Плюс.
Зарегистрирован: 16.06.2016
#11 написал: Ksenya078
Вчера, 18:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (172|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 261
Простые слова, а так помогают! Фу, какие неприятные соседи((( лишь бы насолить кому-нибудь. Автор, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#12 написал: conjure one
Вчера, 20:06
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4231|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 908
Сущность бумерангом отправилась обратно за стену. Но всё равно как-то не по себе осознавать, что теперь у соседей обитает жуткий старик с костлявыми руками. Но за историю плюс) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#13 написал: Arhip
Вчера, 21:36
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (485|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 528
Спасибо, просветили. Заклинания запомню. +
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.