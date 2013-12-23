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Несерьезные истории

Как завести дракона #2 (Пятничная рассказявка №304)

Король выдавливал пасту на зубную щётку, когда из спальни послышался голос жены:

— Окей, зеркало. Найди про домашних драконов, содержание, уход, чем кормить.

— Найдено десять свитков. Показать? — отозвалось скрипучим голосом волшебное зеркало.

Монарх скорбно вздохнул и принялся яростно чистить зубы. Он заранее предчувствовал нелёгкий разговор перед сном.

— Милый, — Королева посмотрела на мужа поверх очков, — я хотела тебя спросить…

Король, в полосатой пижаме и ночном колпаке, буркнул что-то невнятное и полез под одеяло.

— Ты знаешь сколько едят эти ящеры? Им нужно каждые полгода ставить прививки. Еще ветеринар…

— Угу.

— Ещё они бывают агрессивными, требуют дрессировки. Ты уверен, что нам стоит его заводить? Я волнуюсь. А вдруг он укусит? Или девочка станет летать на нём, а он сбросит её? Это же кошмарно!

— Ты же сама меня уговаривала, не помнишь?

— Но ведь ты сразу не предупредил, что они такие! Надо было сразу сказать, объяснить. Вот ты всегда так — сначала молчишь, а потом смотришь осуждающе.

Король не смотрел ни осуждающе, ни с укором. Он отгородился от жены одеялом и раздумывал — не стоит ли объявить срочную войну? Маленькую такую, с манёврами, ночёвкой на природе и шашлыками.

— Ты не слушаешь меня? Я говорю, ты не должен был подбивать дочь на дракона. Кто будет следить за ним?

— Ваше величество, — Король вспомнил, что маг-погодник обещал грозу, передумал объявлять войну и откинул одеяло, — Габриэлла Тереза Мария Августа Матильда Изабелла Николаевна, я дал королевское слово взять дочери дракона. И я сдержу его завтра утром.

Монарх быстро отвернулся и накрылся с головой, показывая, что вечерняя аудиенция закончена.

— Папа, просыпайся!

Принцесса с топотом эскадрона гусар пронеслась по кровати наискосок и непочтительно рухнула на монарха.

— Ну, вставай же, мы опоздаем!

— Куда? Где? Революция?

Король откатил дочь с живота и сел на постели.

— Дракон! Мы должны ехать за драконом!

— Ты завтракала? Причесалась?

Принцесса возмущённо фыркнула.

— Мы же поедем туда секретно.

— Даже инкогнито принцесса должна соблюдать приличия. Марш приводить себя в порядок. И скажи, чтобы подали мне кофе, а тебе овсянку.

— Фу, — принцесса поморщилась. Как можно портить такое важное утро противной кашей?

— Будешь тянуть, всех красивых драконов разберут. Останутся только серые.

Эскадрон фыркнул и умчался в сторону детской спальни.

Король припарковал карету рядом с входом на “птичий” рынок между телегой и рейсовым дилижансом. Спрятал корону в бардачок и вышел наружу. Принцесса следом спрыгнула на асфальт, захлопнула дверцу и взяла отца за руку.

На рынке стояла сутолока, кричали торговцы, умопомрачительно пахло жареными пирожками от лотков разносчиков. В толчее монарха и принцессу никто не задел даже пальцем: их величество и высочество, конечно, прибыли инкогнито, но королевство-то маленькое, и в лицо главу государства знали все. Народ желание побыть “не узнанным” уважал, но и по-свойски пихать опасался. Ты его толкнёшь, а он с расстройства новый налог примет. Ходи потом проси отменить, когда остынет.

— А кому баранки, вкусные, сладкие, с пылу с жару!

Торговка в платке сунула принцессе здоровенный калач, посыпанный маком. А на удивлённый взгляд короля ответила:

— У нас рекламная акция, детям выпечка бесплатно.

Рядом сразу образовался рыжий мальчуган с грязной веснушчатой рожицей и протянул руку.

— И мне, и мне!

Торговка хотела отвесить хитрецу подзатыльник, но под взглядом величества выдала баранку и прохвосту. Король только ухмыльнулся и двинулся дальше между торговыми рядами. Следом за ним и принцессой увязался и мальчишка.

— Хороши красавцы!

Монарх остановился около загона с чёрными, жутко породистыми ездовыми драконами. Гиганты, ростом никак не меньше слона, меланхолично жевали комбикорм и лениво встряхивали крыльями.

— Они слишком большие.

Принцесса потянула отца дальше.

— А как тебе эти?

Синие, чуть поменьше чёрных, мощные и тяжеловесные, девочку тоже не впечатлили.

— Ну, это же крестьянские. С них только поля опрыскивать и груши с верхушек собирать.

Жёлтые, в фиолетовую полосочку, тоже не понравились.

— Папа, я же не полиция! На них только мигалки не хватает.

Рыжий, доевший баранку, протиснулся к принцессе.

— Дракона выбираете?

— Ага.

— Для дела или для красоты?

Девочка вскинула подбородок.

— Для дружбы.

Хитрец подмигнул, наклонился к принцессе и прошептал.

— Хочешь, самого лучшего покажу?

— Давай.

В дальнем углу рынка прятался магазинчик с вывеской в виде слона.

— Добрый день, ваше… э-э-э… леди.

Дородный лысый продавец радушно улыбнулся, словно встретил родственников.

— У нас самые лучшие мамонты в королевстве. Желаете посмотреть каталог?

— Дядь Вась, а можно мы дракончиков посмотрим? — попросил рыжий, шмыгнув носом.

— Только тихо, — разрешил продавец, пропуская принцессу и мальчугана вглубь магазина.

Зашедший следом Король с удивлением рассматривал лавку.

— И что, берут у вас мамонтов?

— Обижаете, — лысый изобразил притворное возмущение, — очень полезный зверь. Это не только ценная шерсть, но и двадцать, а то и тридцать лошадиных сил. Пахать можно, под балдахином ездить.

Продавец стал загибать толстые пальцы.

— Грузы перевозит, за детьми присматривает, опахалом мух отгоняет. На рыбалку возит. За пивом по утрам посылать можно.

Король заинтересовался.

— А на войну можно на нём ездить?

Монарх живо представил: он весь такой воинственный, на огромном пушистом звере, как заморский махараджа смотрит с высоты на свои войска.

— У нас есть замечательная модель с бивнями увеличенной длины. А бонусом прилагается камуфлированная попона.

Продавец жестом фокусника вытащил глянцевые рекламные свитки.

— Папа, смотри!

Принцесса прервала выбор мамонта. В руках девочка держала большую коробку. Внутри, на подушечке, спал маленький дракончик цвета весенней травы.

— Можно я его возьму?

— Что-то мелковатый он, — Король с подозрением рассматривал ящера, — не больной?

— Обижаете, — лысый продавец нахмурился. — Просто карликовый.

Дракончик поднял голову и, не открывая глаз, пискнул:

— Деколативный!

И снова заснул.

— Сколько?

— Если обещаете подумать насчёт мамонта, отдам за полцены.

Сторговались быстро. Продавец расщедрился на бесплатную кормушку, поилку, когтеточку и огнетушитель.

— Не оставляйте его одного на диване, — напутствовал лысый, — пока летать не научился, может свалиться и сломать лапку.

Принцесса кивнула.

— Никаких на диване, — строго сказал Король, — дракон должен знать своё место. И с собой в постель тоже нельзя.

— Ну, папа!

— Никаких “ну, пап”. Пусть спит на своём месте. Всё, поехали домой, мама нас уже заждалась.

— Насчет мамонта всё же подумайте, — влез продавец, — у нас будут сезонные скидки…

Во дворец вернулись к обеду. А к ужину принцесса и дракон успели перевернуть его вверх дном: сожгли портьеру в приёмном зале; разбили вазу династии Зянь; напугали до заикания фрейлину; на двоих съели герань (девочка была просто обязана попробовать, что ест её питомец); устроили переполох на кухне; оборвали во дворе верёвку, где сушилось бельё; и погнули (не спрашивайте как) флюгер на главной башне. Поскольку на диван Король запретил забираться, дракончик залезал на шкаф и прыгал оттуда, изображая охотящегося василиска.

Постояв в углу и подумав над своим поведением, парочка отправилась спать. Принцесса на кровать под балдахином, а ящер в свой ящик. Впрочем, утром дракончик всё равно обнаружился под одеялом у девочки.

Король не стал ругаться, а только вздохнул. Он хорошо помнил, как чудесно урчал тёплый мантикорчик, свернувшийся в клубок под боком. И чуть-чуть пожалел, что Королева не любит кошек.

P.S. Мамонта король купил через три дня. Животное попалось серьёзное и по-военному строгое. Лошади стали ходить по конюшне строем, а старый пони был назначен сержантом. И главное: воровство овса конюхами прекратилось совершенно. Хобот, как оказалось, отлично справляется с воспитательными функциями.


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 08:03 by ЛетягаПросмотров: 49Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Король принцесса дракон рассказявка

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:18
+1
Группа: Комментаторы
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Комментариев: 3 936
Очень и очень мило.
Аж тоже что-то экзотическое захотелось))))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:55
+1
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Репутация: (1967|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 657
Мантикорочку тоже хочу урчащую под одеялко) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Joss
Сегодня, 12:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (219|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 055
Рассказ ну, просто задел за живое.
Сама уже 2 месяца псяу ищу.
Начинаю подумывать что-бы из приюта животину взять.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 18:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 463
+++ А что герань съели - это ничего. Она как раз нервы успокаивает.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
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