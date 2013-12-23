Как завести дракона #2 (Пятничная рассказявка №304)

Летяга Просмотров: 49 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 08:03 by

Король выдавливал пасту на зубную щётку, когда из спальни послышался голос жены:— Окей, зеркало. Найди про домашних драконов, содержание, уход, чем кормить.— Найдено десять свитков. Показать? — отозвалось скрипучим голосом волшебное зеркало.Монарх скорбно вздохнул и принялся яростно чистить зубы. Он заранее предчувствовал нелёгкий разговор перед сном.— Милый, — Королева посмотрела на мужа поверх очков, — я хотела тебя спросить…Король, в полосатой пижаме и ночном колпаке, буркнул что-то невнятное и полез под одеяло.— Ты знаешь сколько едят эти ящеры? Им нужно каждые полгода ставить прививки. Еще ветеринар…— Угу.— Ещё они бывают агрессивными, требуют дрессировки. Ты уверен, что нам стоит его заводить? Я волнуюсь. А вдруг он укусит? Или девочка станет летать на нём, а он сбросит её? Это же кошмарно!— Ты же сама меня уговаривала, не помнишь?— Но ведь ты сразу не предупредил, что они такие! Надо было сразу сказать, объяснить. Вот ты всегда так — сначала молчишь, а потом смотришь осуждающе.Король не смотрел ни осуждающе, ни с укором. Он отгородился от жены одеялом и раздумывал — не стоит ли объявить срочную войну? Маленькую такую, с манёврами, ночёвкой на природе и шашлыками.— Ты не слушаешь меня? Я говорю, ты не должен был подбивать дочь на дракона. Кто будет следить за ним?— Ваше величество, — Король вспомнил, что маг-погодник обещал грозу, передумал объявлять войну и откинул одеяло, — Габриэлла Тереза Мария Августа Матильда Изабелла Николаевна, я дал королевское слово взять дочери дракона. И я сдержу его завтра утром.Монарх быстро отвернулся и накрылся с головой, показывая, что вечерняя аудиенция закончена.— Папа, просыпайся!Принцесса с топотом эскадрона гусар пронеслась по кровати наискосок и непочтительно рухнула на монарха.— Ну, вставай же, мы опоздаем!— Куда? Где? Революция?Король откатил дочь с живота и сел на постели.— Дракон! Мы должны ехать за драконом!— Ты завтракала? Причесалась?Принцесса возмущённо фыркнула.— Мы же поедем туда секретно.— Даже инкогнито принцесса должна соблюдать приличия. Марш приводить себя в порядок. И скажи, чтобы подали мне кофе, а тебе овсянку.— Фу, — принцесса поморщилась. Как можно портить такое важное утро противной кашей?— Будешь тянуть, всех красивых драконов разберут. Останутся только серые.Эскадрон фыркнул и умчался в сторону детской спальни.Король припарковал карету рядом с входом на “птичий” рынок между телегой и рейсовым дилижансом. Спрятал корону в бардачок и вышел наружу. Принцесса следом спрыгнула на асфальт, захлопнула дверцу и взяла отца за руку.На рынке стояла сутолока, кричали торговцы, умопомрачительно пахло жареными пирожками от лотков разносчиков. В толчее монарха и принцессу никто не задел даже пальцем: их величество и высочество, конечно, прибыли инкогнито, но королевство-то маленькое, и в лицо главу государства знали все. Народ желание побыть “не узнанным” уважал, но и по-свойски пихать опасался. Ты его толкнёшь, а он с расстройства новый налог примет. Ходи потом проси отменить, когда остынет.— А кому баранки, вкусные, сладкие, с пылу с жару!Торговка в платке сунула принцессе здоровенный калач, посыпанный маком. А на удивлённый взгляд короля ответила:— У нас рекламная акция, детям выпечка бесплатно.Рядом сразу образовался рыжий мальчуган с грязной веснушчатой рожицей и протянул руку.— И мне, и мне!Торговка хотела отвесить хитрецу подзатыльник, но под взглядом величества выдала баранку и прохвосту. Король только ухмыльнулся и двинулся дальше между торговыми рядами. Следом за ним и принцессой увязался и мальчишка.— Хороши красавцы!Монарх остановился около загона с чёрными, жутко породистыми ездовыми драконами. Гиганты, ростом никак не меньше слона, меланхолично жевали комбикорм и лениво встряхивали крыльями.— Они слишком большие.Принцесса потянула отца дальше.— А как тебе эти?Синие, чуть поменьше чёрных, мощные и тяжеловесные, девочку тоже не впечатлили.— Ну, это же крестьянские. С них только поля опрыскивать и груши с верхушек собирать.Жёлтые, в фиолетовую полосочку, тоже не понравились.— Папа, я же не полиция! На них только мигалки не хватает.Рыжий, доевший баранку, протиснулся к принцессе.— Дракона выбираете?— Ага.— Для дела или для красоты?Девочка вскинула подбородок.— Для дружбы.Хитрец подмигнул, наклонился к принцессе и прошептал.— Хочешь, самого лучшего покажу?— Давай.В дальнем углу рынка прятался магазинчик с вывеской в виде слона.— Добрый день, ваше… э-э-э… леди.Дородный лысый продавец радушно улыбнулся, словно встретил родственников.— У нас самые лучшие мамонты в королевстве. Желаете посмотреть каталог?— Дядь Вась, а можно мы дракончиков посмотрим? — попросил рыжий, шмыгнув носом.— Только тихо, — разрешил продавец, пропуская принцессу и мальчугана вглубь магазина.Зашедший следом Король с удивлением рассматривал лавку.— И что, берут у вас мамонтов?— Обижаете, — лысый изобразил притворное возмущение, — очень полезный зверь. Это не только ценная шерсть, но и двадцать, а то и тридцать лошадиных сил. Пахать можно, под балдахином ездить.Продавец стал загибать толстые пальцы.— Грузы перевозит, за детьми присматривает, опахалом мух отгоняет. На рыбалку возит. За пивом по утрам посылать можно.Король заинтересовался.— А на войну можно на нём ездить?Монарх живо представил: он весь такой воинственный, на огромном пушистом звере, как заморский махараджа смотрит с высоты на свои войска.— У нас есть замечательная модель с бивнями увеличенной длины. А бонусом прилагается камуфлированная попона.Продавец жестом фокусника вытащил глянцевые рекламные свитки.— Папа, смотри!Принцесса прервала выбор мамонта. В руках девочка держала большую коробку. Внутри, на подушечке, спал маленький дракончик цвета весенней травы.— Можно я его возьму?— Что-то мелковатый он, — Король с подозрением рассматривал ящера, — не больной?— Обижаете, — лысый продавец нахмурился. — Просто карликовый.Дракончик поднял голову и, не открывая глаз, пискнул:— Деколативный!И снова заснул.— Сколько?— Если обещаете подумать насчёт мамонта, отдам за полцены.Сторговались быстро. Продавец расщедрился на бесплатную кормушку, поилку, когтеточку и огнетушитель.— Не оставляйте его одного на диване, — напутствовал лысый, — пока летать не научился, может свалиться и сломать лапку.Принцесса кивнула.— Никаких на диване, — строго сказал Король, — дракон должен знать своё место. И с собой в постель тоже нельзя.— Ну, папа!— Никаких “ну, пап”. Пусть спит на своём месте. Всё, поехали домой, мама нас уже заждалась.— Насчет мамонта всё же подумайте, — влез продавец, — у нас будут сезонные скидки…Во дворец вернулись к обеду. А к ужину принцесса и дракон успели перевернуть его вверх дном: сожгли портьеру в приёмном зале; разбили вазу династии Зянь; напугали до заикания фрейлину; на двоих съели герань (девочка была просто обязана попробовать, что ест её питомец); устроили переполох на кухне; оборвали во дворе верёвку, где сушилось бельё; и погнули (не спрашивайте как) флюгер на главной башне. Поскольку на диван Король запретил забираться, дракончик залезал на шкаф и прыгал оттуда, изображая охотящегося василиска.Постояв в углу и подумав над своим поведением, парочка отправилась спать. Принцесса на кровать под балдахином, а ящер в свой ящик. Впрочем, утром дракончик всё равно обнаружился под одеялом у девочки.Король не стал ругаться, а только вздохнул. Он хорошо помнил, как чудесно урчал тёплый мантикорчик, свернувшийся в клубок под боком. И чуть-чуть пожалел, что Королева не любит кошек.P.S. Мамонта король купил через три дня. Животное попалось серьёзное и по-военному строгое. Лошади стали ходить по конюшне строем, а старый пони был назначен сержантом. И главное: воровство овса конюхами прекратилось совершенно. Хобот, как оказалось, отлично справляется с воспитательными функциями.Автор: Александр Котобус Горбов.

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