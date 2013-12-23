Как завести дракона #2 (Пятничная рассказявка №304)Король выдавливал пасту на зубную щётку, когда из спальни послышался голос жены:
— Окей, зеркало. Найди про домашних драконов, содержание, уход, чем кормить.
— Найдено десять свитков. Показать? — отозвалось скрипучим голосом волшебное зеркало.
Монарх скорбно вздохнул и принялся яростно чистить зубы. Он заранее предчувствовал нелёгкий разговор перед сном.
— Милый, — Королева посмотрела на мужа поверх очков, — я хотела тебя спросить…
Король, в полосатой пижаме и ночном колпаке, буркнул что-то невнятное и полез под одеяло.
— Ты знаешь сколько едят эти ящеры? Им нужно каждые полгода ставить прививки. Еще ветеринар…
— Угу.
— Ещё они бывают агрессивными, требуют дрессировки. Ты уверен, что нам стоит его заводить? Я волнуюсь. А вдруг он укусит? Или девочка станет летать на нём, а он сбросит её? Это же кошмарно!
— Ты же сама меня уговаривала, не помнишь?
— Но ведь ты сразу не предупредил, что они такие! Надо было сразу сказать, объяснить. Вот ты всегда так — сначала молчишь, а потом смотришь осуждающе.
Король не смотрел ни осуждающе, ни с укором. Он отгородился от жены одеялом и раздумывал — не стоит ли объявить срочную войну? Маленькую такую, с манёврами, ночёвкой на природе и шашлыками.
— Ты не слушаешь меня? Я говорю, ты не должен был подбивать дочь на дракона. Кто будет следить за ним?
— Ваше величество, — Король вспомнил, что маг-погодник обещал грозу, передумал объявлять войну и откинул одеяло, — Габриэлла Тереза Мария Августа Матильда Изабелла Николаевна, я дал королевское слово взять дочери дракона. И я сдержу его завтра утром.
Монарх быстро отвернулся и накрылся с головой, показывая, что вечерняя аудиенция закончена.
— Папа, просыпайся!
Принцесса с топотом эскадрона гусар пронеслась по кровати наискосок и непочтительно рухнула на монарха.
— Ну, вставай же, мы опоздаем!
— Куда? Где? Революция?
Король откатил дочь с живота и сел на постели.
— Дракон! Мы должны ехать за драконом!
— Ты завтракала? Причесалась?
Принцесса возмущённо фыркнула.
— Мы же поедем туда секретно.
— Даже инкогнито принцесса должна соблюдать приличия. Марш приводить себя в порядок. И скажи, чтобы подали мне кофе, а тебе овсянку.
— Фу, — принцесса поморщилась. Как можно портить такое важное утро противной кашей?
— Будешь тянуть, всех красивых драконов разберут. Останутся только серые.
Эскадрон фыркнул и умчался в сторону детской спальни.
Король припарковал карету рядом с входом на “птичий” рынок между телегой и рейсовым дилижансом. Спрятал корону в бардачок и вышел наружу. Принцесса следом спрыгнула на асфальт, захлопнула дверцу и взяла отца за руку.
На рынке стояла сутолока, кричали торговцы, умопомрачительно пахло жареными пирожками от лотков разносчиков. В толчее монарха и принцессу никто не задел даже пальцем: их величество и высочество, конечно, прибыли инкогнито, но королевство-то маленькое, и в лицо главу государства знали все. Народ желание побыть “не узнанным” уважал, но и по-свойски пихать опасался. Ты его толкнёшь, а он с расстройства новый налог примет. Ходи потом проси отменить, когда остынет.
— А кому баранки, вкусные, сладкие, с пылу с жару!
Торговка в платке сунула принцессе здоровенный калач, посыпанный маком. А на удивлённый взгляд короля ответила:
— У нас рекламная акция, детям выпечка бесплатно.
Рядом сразу образовался рыжий мальчуган с грязной веснушчатой рожицей и протянул руку.
— И мне, и мне!
Торговка хотела отвесить хитрецу подзатыльник, но под взглядом величества выдала баранку и прохвосту. Король только ухмыльнулся и двинулся дальше между торговыми рядами. Следом за ним и принцессой увязался и мальчишка.
— Хороши красавцы!
Монарх остановился около загона с чёрными, жутко породистыми ездовыми драконами. Гиганты, ростом никак не меньше слона, меланхолично жевали комбикорм и лениво встряхивали крыльями.
— Они слишком большие.
Принцесса потянула отца дальше.
— А как тебе эти?
Синие, чуть поменьше чёрных, мощные и тяжеловесные, девочку тоже не впечатлили.
— Ну, это же крестьянские. С них только поля опрыскивать и груши с верхушек собирать.
Жёлтые, в фиолетовую полосочку, тоже не понравились.
— Папа, я же не полиция! На них только мигалки не хватает.
Рыжий, доевший баранку, протиснулся к принцессе.
— Дракона выбираете?
— Ага.
— Для дела или для красоты?
Девочка вскинула подбородок.
— Для дружбы.
Хитрец подмигнул, наклонился к принцессе и прошептал.
— Хочешь, самого лучшего покажу?
— Давай.
В дальнем углу рынка прятался магазинчик с вывеской в виде слона.
— Добрый день, ваше… э-э-э… леди.
Дородный лысый продавец радушно улыбнулся, словно встретил родственников.
— У нас самые лучшие мамонты в королевстве. Желаете посмотреть каталог?
— Дядь Вась, а можно мы дракончиков посмотрим? — попросил рыжий, шмыгнув носом.
— Только тихо, — разрешил продавец, пропуская принцессу и мальчугана вглубь магазина.
Зашедший следом Король с удивлением рассматривал лавку.
— И что, берут у вас мамонтов?
— Обижаете, — лысый изобразил притворное возмущение, — очень полезный зверь. Это не только ценная шерсть, но и двадцать, а то и тридцать лошадиных сил. Пахать можно, под балдахином ездить.
Продавец стал загибать толстые пальцы.
— Грузы перевозит, за детьми присматривает, опахалом мух отгоняет. На рыбалку возит. За пивом по утрам посылать можно.
Король заинтересовался.
— А на войну можно на нём ездить?
Монарх живо представил: он весь такой воинственный, на огромном пушистом звере, как заморский махараджа смотрит с высоты на свои войска.
— У нас есть замечательная модель с бивнями увеличенной длины. А бонусом прилагается камуфлированная попона.
Продавец жестом фокусника вытащил глянцевые рекламные свитки.
— Папа, смотри!
Принцесса прервала выбор мамонта. В руках девочка держала большую коробку. Внутри, на подушечке, спал маленький дракончик цвета весенней травы.
— Можно я его возьму?
— Что-то мелковатый он, — Король с подозрением рассматривал ящера, — не больной?
— Обижаете, — лысый продавец нахмурился. — Просто карликовый.
Дракончик поднял голову и, не открывая глаз, пискнул:
— Деколативный!
И снова заснул.
— Сколько?
— Если обещаете подумать насчёт мамонта, отдам за полцены.
Сторговались быстро. Продавец расщедрился на бесплатную кормушку, поилку, когтеточку и огнетушитель.
— Не оставляйте его одного на диване, — напутствовал лысый, — пока летать не научился, может свалиться и сломать лапку.
Принцесса кивнула.
— Никаких на диване, — строго сказал Король, — дракон должен знать своё место. И с собой в постель тоже нельзя.
— Ну, папа!
— Никаких “ну, пап”. Пусть спит на своём месте. Всё, поехали домой, мама нас уже заждалась.
— Насчет мамонта всё же подумайте, — влез продавец, — у нас будут сезонные скидки…
Во дворец вернулись к обеду. А к ужину принцесса и дракон успели перевернуть его вверх дном: сожгли портьеру в приёмном зале; разбили вазу династии Зянь; напугали до заикания фрейлину; на двоих съели герань (девочка была просто обязана попробовать, что ест её питомец); устроили переполох на кухне; оборвали во дворе верёвку, где сушилось бельё; и погнули (не спрашивайте как) флюгер на главной башне. Поскольку на диван Король запретил забираться, дракончик залезал на шкаф и прыгал оттуда, изображая охотящегося василиска.
Постояв в углу и подумав над своим поведением, парочка отправилась спать. Принцесса на кровать под балдахином, а ящер в свой ящик. Впрочем, утром дракончик всё равно обнаружился под одеялом у девочки.
Король не стал ругаться, а только вздохнул. Он хорошо помнил, как чудесно урчал тёплый мантикорчик, свернувшийся в клубок под боком. И чуть-чуть пожалел, что Королева не любит кошек.
P.S. Мамонта король купил через три дня. Животное попалось серьёзное и по-военному строгое. Лошади стали ходить по конюшне строем, а старый пони был назначен сержантом. И главное: воровство овса конюхами прекратилось совершенно. Хобот, как оказалось, отлично справляется с воспитательными функциями.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 08:03 by ЛетягаПросмотров: 49Комментарии: 4
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