Печенье

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:05

ElektroKo7ik Просмотров: 147 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:05 by

Недавно зарегистрировался и решил поведать свою историю. Историю рассказывала моя бабушка, далее будет от ее имениРаботала я, значит, в кондитерской, в цеху печенья. Самого обычного печенья "Мария". Но позже меня перевели в цех печенья "Сахарное". Самое простое печенье, ничего особенного.И вот после очередного рабочего дня мне пришлось задержаться. И когда я была почти возле выхода, то я увидела вдалеке девочку. Она стояла ко мне спиной. Я ей крикнула: "Девочка, что ты здесь делаешь?", на что она обернулась, и я увидела её лицо и темные глаза. Я просто остолбенела, и мы с ней смотрели друг на друга около тридцати секунд, после чего я на ватных ногах побежала к охраннику.Лицо девочки было бледным, впрочем, как и вся ее кожа. На ней было белое платье и черные туфли.С охранником мы осмотрели место, но там уже никого не было. Я ничего не понимала.Наутро я узнала, что позавчера погибла девочка, которая любила это печенье. После этого я все поняла. Позже, когда я просилась перевестись в другой цех, директор спросил причину. Я ему рассказала, он, конечно, не поверил, но перевёл.После этого случая другие работники замечали девочку в белом платье.

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