Жуткий арт Дэвида Ромеро

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:11 by

Художник живет и работает в Сан-Антонио, США, рисует иллюстрации для обложек хоррор-книг и для роликов на YouTube, а также время от времени изображает культовых киномонстров. Тут вам и Джейсон Вурхис, и Пазузу, и Кэндимен, и Пеннивайз — список можно продолжать. Но не менее классно удаются автору и собственные "страшилы".Автор - David Romero.

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