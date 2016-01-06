Жуткий арт Дэвида Ромеро

Жуткий арт Дэвида РомероХудожник живет и работает в Сан-Антонио, США, рисует иллюстрации для обложек хоррор-книг и для роликов на YouTube, а также время от времени изображает культовых киномонстров. Тут вам и Джейсон Вурхис, и Пазузу, и Кэндимен, и Пеннивайз — список можно продолжать. Но не менее классно удаются автору и собственные "страшилы".
Автор - David Romero.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 1
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