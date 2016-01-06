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Страшные Арты

Жуткий арт Дэвида Ромеро

Художник живет и работает в Сан-Антонио, США, рисует иллюстрации для обложек хоррор-книг и для роликов на YouTube, а также время от времени изображает культовых киномонстров. Тут вам и Джейсон Вурхис, и Пазузу, и Кэндимен, и Пеннивайз — список можно продолжать. Но не менее классно удаются автору и собственные "страшилы".

Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро
Жуткий арт Дэвида Ромеро

Автор - David Romero.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дэвид Ромеро (David Romero) хкдожник-иллюстратор хоррор арты

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 201
Очень крутые арты! Для любителей мертвечины - целая находка. 369 ++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
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