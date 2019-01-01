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Страшные Арты

Покемоны превратились в страшных монстров

Игра Pokemon Go для мобильных устройств стала настоящим хитом (говорят, игроков там больше, чем пользователей в Twitter’е). Просто грех не поэксплуатировать актуальную и модную тему... Так, например, художник Гевин Маккей привлек внимание серией своих картин, на которых изображены покемоны в его видении. Получились очень жуткие и омерзительные существа.

Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров
Покемоны превратились в страшных монстров

Автор - Исаак.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:36
Вчера, 23:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 0
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Ключевые слова: Гевин Маккей художник игра покемоны арты

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