Покемоны превратились в страшных монстров

Покемоны превратились в страшных монстровИгра Pokemon Go для мобильных устройств стала настоящим хитом (говорят, игроков там больше, чем пользователей в Twitter’е). Просто грех не поэксплуатировать актуальную и модную тему... Так, например, художник Гевин Маккей привлек внимание серией своих картин, на которых изображены покемоны в его видении. Получились очень жуткие и омерзительные существа.
Автор - Исаак.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:36
Вчера, 23:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 38Комментарии: 0
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