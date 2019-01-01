Покемоны превратились в страшных монстров

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 0 +3 Вчера, 23:36 by

Игра Pokemon Go для мобильных устройств стала настоящим хитом (говорят, игроков там больше, чем пользователей в Twitter’е). Просто грех не поэксплуатировать актуальную и модную тему... Так, например, художник Гевин Маккей привлек внимание серией своих картин, на которых изображены покемоны в его видении. Получились очень жуткие и омерзительные существа.Автор - Исаак.

Ключевые слова: Гевин Маккей художник игра покемоны арты

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