Талисман удачи, или Счастливой весны с Манэки Нэко!

conjure one Просмотров: 103 Комментарии: 9 +9 Вчера, 19:18 by

Моя весенняя интерпретация широко известного в Японии талисмана. Композиция выполнена в технике папье-маше с использованием темперных красок. Буду рад, если вас заинтересует история происхождения амулета - прочитать об этом вы можете чуть ниже.Итак, Манэки Нэко – японский талисман удачи в виде котенка с поднятой вверх лапой. Название можно перевести как «Приглашающий кот». В Японии его также называют «Кот, приносящий счастье», «Кот удачи» или «Денежный кот».В истории храма Готокудзи говорится о том, что в 1615 году настоятель храма приютил бездомного кота. Храм находился в плачевном состоянии, но денег на ремонт и достойное поддержание его не было. Как-то настоятель посетовал: «Киска, я не виню тебя за то, что ты не помогаешь, в конце концов ты всего лишь кот. Вот если бы ты был человеком, тогда бы ты мог что-нибудь делать для нас». Вскоре после этого мимо храма проезжал даймё (князь) княжества Хиконэ Ии Наотака (1590—1659), со славой возвращавшийся из военного похода. Вдруг пошёл сильный ливень, было темно, и князь укрылся под огромным деревом. Князь и не заметил бы храмовых ворот, если бы не сидевших возле них кот, манивший его лапой. Как только князь подошёл к коту, в дерево ударила молния, разнеся его в щепки. В храме князя встретил настоятель. Мудрый монах и произошедшее произвели на князя впечатление, и тот дал средства для восстановления обители, которая затем стала родовым храмом семьи Ии. Храм сохранился до наших дней и проводит в начале весны церемонию, посвященную своему «кошачьему благодетелю».Сегодня кошка Манэки Нэко побивает все рекорды популярности в Японии. Амулет ждет вас у входа в магазин, встречает у прилавка, глазеет на покупателей у кассы. Кошка сидит, подняв лапу, словно приветствуя, но это не простое приветствие: лапу она поднимает из чисто корыстных соображений. Но не столько ради себя, сколько для тех, кто нуждается в её помощи.

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