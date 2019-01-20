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Страшные Арты / Легенды

Талисман удачи, или Счастливой весны с Манэки Нэко!

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Моя весенняя интерпретация широко известного в Японии талисмана. Композиция выполнена в технике папье-маше с использованием темперных красок. Буду рад, если вас заинтересует история происхождения амулета - прочитать об этом вы можете чуть ниже.

Итак, Манэки Нэко – японский талисман удачи в виде котенка с поднятой вверх лапой. Название можно перевести как «Приглашающий кот». В Японии его также называют «Кот, приносящий счастье», «Кот удачи» или «Денежный кот».

Кот священника, спасший человеку жизнь. Легенда храма Готокудзи.

В истории храма Готокудзи говорится о том, что в 1615 году настоятель храма приютил бездомного кота. Храм находился в плачевном состоянии, но денег на ремонт и достойное поддержание его не было. Как-то настоятель посетовал: «Киска, я не виню тебя за то, что ты не помогаешь, в конце концов ты всего лишь кот. Вот если бы ты был человеком, тогда бы ты мог что-нибудь делать для нас». Вскоре после этого мимо храма проезжал даймё (князь) княжества Хиконэ Ии Наотака (1590—1659), со славой возвращавшийся из военного похода. Вдруг пошёл сильный ливень, было темно, и князь укрылся под огромным деревом. Князь и не заметил бы храмовых ворот, если бы не сидевших возле них кот, манивший его лапой. Как только князь подошёл к коту, в дерево ударила молния, разнеся его в щепки. В храме князя встретил настоятель. Мудрый монах и произошедшее произвели на князя впечатление, и тот дал средства для восстановления обители, которая затем стала родовым храмом семьи Ии. Храм сохранился до наших дней и проводит в начале весны церемонию, посвященную своему «кошачьему благодетелю».

Сегодня кошка Манэки Нэко побивает все рекорды популярности в Японии. Амулет ждет вас у входа в магазин, встречает у прилавка, глазеет на покупателей у кассы. Кошка сидит, подняв лапу, словно приветствуя, но это не простое приветствие: лапу она поднимает из чисто корыстных соображений. Но не столько ради себя, сколько для тех, кто нуждается в её помощи.
Вчера, 19:18 by conjure oneПросмотров: 103Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Талисман удача кошка Япония чудо спасение авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 19:26
+1
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Комментариев: 536
Какая хорошая) Вы еще и художник?) Плюс Вам и Манэки Нэко)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:45
+1
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Комментариев: 4 291
Милый котик у тебя получился, весенний) Легенду не знала, спасибо +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:50
+1
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Комментариев: 4 680
Если бы не описание,ине нашла бы арт среди рекламы.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: foxnik
Вчера, 19:56
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Комментариев: 691
Интресно, всегда эти кошечки в фильмах нравились. +
Зарегистрирован: 14.12.2012
     
#5 написал: marzzz
Вчера, 21:11
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Комментариев: 6 409
Никогда бы не подумала, что этот ми-ми-мишный кот, оказывается, исторический персонаж, талисман и крутой котяра в Японии.
Воля случая - и жизнь меняется! Почти чудеса.
401
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#6 написал: Estellan
Вчера, 21:14
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Публикаций: 156
Комментариев: 1 805
Хороший котяра. Я бы себе такого завел))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#7 написал: conjure one
Вчера, 21:42
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Публикаций: 39
Комментариев: 2 499
Цитата: Sniff
Какая хорошая) Вы еще и художник?) Плюс Вам и Манэки Нэко)

Иногда бываю) Спасибо) blush

Цитата: Tigger power
Милый котик у тебя получился, весенний) Легенду не знала, спасибо +++++

Цитата: зелёное яблочко
Если бы не описание,и не нашла бы арт среди рекламы.

Цитата: foxnik
Интресно, всегда эти кошечки в фильмах нравились. +

Благодарим вместе с Манэки Нэко за комментарии) fellow

Цитата: marzzz
Никогда бы не подумала, что этот ми-ми-мишный кот, оказывается, исторический персонаж, талисман и крутой котяра в Японии.
Воля случая - и жизнь меняется! Почти чудеса.
401

Потому и ми-ми-мишный, что из Японии) Спасибо)

Цитата: Estellan
Хороший котяра. Я бы себе такого завел))

Да кот просто золото, как ни посмотри) Благодарю за коммент)
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: pupsik
Вчера, 22:18
+1
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Репутация: (1404|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 657
Не поверишь, но я сталкивалась с магическим характером Манэки Нэко.
Моей коллеге сестра привезла его из Японии, как сувенир на приманивание денег. Он стоял и махал лапкой у нас в офисе на подоконнике, работал на солнечных батарейках.
И всё было хорошо, клиенты шли толпами, деньги текли рекой, пока эта самая коллега не привела на работу сынишку. Ребёнок свернул голову кото-игрушке быстрее, чем мы в два голоса прокричали: Неееет!
Фирму отжали рейдеры, но не потянули - закрылись.
У нас сейчас другая фирма, в другом месте, с талисмами больше не связываемся.
А вот на стене у нас забавный банер, на нём фотография счастливого малыша в момент скручивания пластиковой головы Манэки Нэко.
Зарегистрирован: 15.03.2015
   
#9 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:07
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2536|-1)
Публикаций: 92
Комментариев: 5 835
Кот с поднятой лапкой часто фонит в передачах про Японию, особенно в витринах магазинов.
Золотые у тебя руки, Серж, рисуешь профессионально, ещё и такую прелесть сделал из папье-маше, а это, ох как не просто.
Я теперь тоже такую хочу!
ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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