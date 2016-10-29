Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 12:11

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:11 by

Марсела Боливар (Marcela Bolivar) молодая, талантливая цифровая фото-художница, иллюстратор и дизайнер. С 2004 года она сосредоточила все свои навыки на фотомонтаже и обработке цифровых снимков. Все ее работы выполнены на основе реальных, сделанных ею же, фотографий.Они проходят трудоемкий процесс преобразования каждой детали изображения и последующей сборки их в единое целое, что ставит произведения Марселы в один ряд с живописными полотнами.Ее изображения - коллекция воспоминаний и лично близких ей символов, пойманных в ловушку уединенного, безлюдного мира, где обнаженная человеческая душа говорит с нами посредством сложных манипуляций. В настоящее время Марсела живет и работает в городе Кали, Колумбия.Автор - Admin.

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