Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар

Марсела Боливар (Marcela Bolivar) молодая, талантливая цифровая фото-художница, иллюстратор и дизайнер. С 2004 года она сосредоточила все свои навыки на фотомонтаже и обработке цифровых снимков. Все ее работы выполнены на основе реальных, сделанных ею же, фотографий.

Они проходят трудоемкий процесс преобразования каждой детали изображения и последующей сборки их в единое целое, что ставит произведения Марселы в один ряд с живописными полотнами.

Ее изображения - коллекция воспоминаний и лично близких ей символов, пойманных в ловушку уединенного, безлюдного мира, где обнаженная человеческая душа говорит с нами посредством сложных манипуляций. В настоящее время Марсела живет и работает в городе Кали, Колумбия.

Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар
Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар

Автор - Admin.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 12:11
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 58Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Марсела Боливар (Marcela Bolivar) фото-художница иллюстратор дизайнер арт

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Asheera
Сегодня, 12:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (213|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 660
Интересные работы, но художник не самобытен. Чувствуется сильное влияние Яцека Йерки и Майкла Вэлана, и других сюрреалистов. Энергетика какого-либо известного художника прощупывается в картинах, а самого автора не ощущается, только во второй картине она есть, себя может рисовала.
Зеркалит как-то.

Последняя картина тоже интересна, на тульпу похоже. Очень понравилось.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:49
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1887|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 317
Класс, очень понравилось+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.