Обнаженная человеческая душа. Марсела Боливар

Обнаженная человеческая душа. Марсела БоливарМарсела Боливар (Marcela Bolivar) молодая, талантливая цифровая фото-художница, иллюстратор и дизайнер. С 2004 года она сосредоточила все свои навыки на фотомонтаже и обработке цифровых снимков. Все ее работы выполнены на основе реальных, сделанных ею же, фотографий.
Они проходят трудоемкий процесс преобразования каждой детали изображения и последующей сборки их в единое целое, что ставит произведения Марселы в один ряд с живописными полотнами.
Ее изображения - коллекция воспоминаний и лично близких ей символов, пойманных в ловушку уединенного, безлюдного мира, где обнаженная человеческая душа говорит с нами посредством сложных манипуляций. В настоящее время Марсела живет и работает в городе Кали, Колумбия.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 12:11
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 58Комментарии: 2
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