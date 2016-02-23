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Страшные Арты

Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)

Кристиан - профессиональный художник, дизайнер. Его работы востребованы в мире геймдевелопинга - так что не удивляйтесь, если какие-то из представленных нами рисунков покажутся вам смутно знакомыми - вы вполне могли видеть придуманных и нарисованных Кристианом монстров в той или иной игре. Рисует он преимущественно фэнтези, фантастику, хоррор. Но даже самые фэнтезийные, самые "легкие" его работы все равно зримо тяготеют к мраку и ужасу, в чем вы можете убедиться сами.

Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)
Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)



Автор: Кристиан Кино (Christian Quinot).
Источник.
Сегодня, 12:44 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 1
+9

Ключевые слова: Художник хоррор фентези монстры арты

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:10
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