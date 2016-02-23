Мрачные образы Кристиана Кино (Christian Quinot)Кристиан - профессиональный художник, дизайнер. Его работы востребованы в мире геймдевелопинга - так что не удивляйтесь, если какие-то из представленных нами рисунков покажутся вам смутно знакомыми - вы вполне могли видеть придуманных и нарисованных Кристианом монстров в той или иной игре. Рисует он преимущественно фэнтези, фантастику, хоррор. Но даже самые фэнтезийные, самые "легкие" его работы все равно зримо тяготеют к мраку и ужасу, в чем вы можете убедиться сами.
Автор: Кристиан Кино (Christian Quinot).
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Сегодня, 12:44 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 1
Ключевые слова: Художник хоррор фентези монстры арты