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Страшные Арты

Монстр-арт Джерада Маранца

Джерад С. Маранц (Jerad S Marantz) уже более пятнадцати лет работает в индустрии кино, игр и телевидения. Маранц начал свою карьеру иллюстратора еще в раннем возрасте. Среди многих работ художника дизайн к таким проектам: «Бэтмен против Супермена», «Лига Справедливости»,« Мстители: Бесконечная война», «Стражи Галактики, «Восход Планеты обезьян», «Трансформеры: Темная сторона луны», «Зеленый фонарь», «Аватар», «Белоснежка и Охотник» и многие другие. Представляем вашему вниманию будоражащий мир монстров от Джерада Маранца.

Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца
Монстр-арт Джерада Маранца

Автор - Admin.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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Ключевые слова: Джерад С. Маранц (Jerad S Marantz) художник иллюстратор монстры

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