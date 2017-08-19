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Страшные Арты

Фестралы

Фестралы - это такие необыкновенные существа из вселенной Гарри Поттера.

Фестралы

Фестралы

Фестрал — это громадный вороной крылатый конь, больше похожий на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей. Морда фестрала напоминает драконью, на ней расположены большие широко открытые белые светящиеся глаза без зрачков. У фестрала острые клыки, которыми он с лёгкостью отрывают куски мяса от туши. Огромные крылья фестрала — мощные, кожистые и перепончатые, напоминают крылья летучей мыши.

Фестралы

Фестралы

Фестралы

Фестралы

Фестралы

Фестралы

Фестралы

В работе был использован проволочный каркас, полимерная глина Super Sculpey Firm, Amos-I-clay, эпоксидная смола, искусственный мех. Покрашены акрилом Pebeo и Tamiya.

Подставка декорирована натуральными камнями.

Фестралы

Фестралы

И немного процесса:

Фестралы

Фестралы

Фестралы

Фестралы


Автор: Meowshka.
Источник.
Вчера, 23:52 by ЛетягаПросмотров: 20Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Фестралы Гарри Поттер полимерная глина крылья арты

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:13
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1804|0)
Публикаций: 800
Комментариев: 7 232
Необыкновенные существа. Работы великолепны! Плюс. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
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