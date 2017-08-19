Фестралы

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:52 by

Фестралы - это такие необыкновенные существа из вселенной Гарри Поттера.Фестрал — это громадный вороной крылатый конь, больше похожий на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей. Морда фестрала напоминает драконью, на ней расположены большие широко открытые белые светящиеся глаза без зрачков. У фестрала острые клыки, которыми он с лёгкостью отрывают куски мяса от туши. Огромные крылья фестрала — мощные, кожистые и перепончатые, напоминают крылья летучей мыши.В работе был использован проволочный каркас, полимерная глина Super Sculpey Firm, Amos-I-clay, эпоксидная смола, искусственный мех. Покрашены акрилом Pebeo и Tamiya.Подставка декорирована натуральными камнями.И немного процесса:Автор: Meowshka.

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