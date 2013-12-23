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Поздний ужин
Новость отредактировал
YuliaS
- Сегодня, 14:42
Сегодня, 14:42 by
Estellan
Просмотров: 69
Комментарии: 8
+7
Ключевые слова:
Демон
арт
иллюстрация
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 15:19
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 780
В вас проснулся дух Врубеля
#2 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:44
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Публикаций: 368
Комментариев: 1 591
Дьяволица получилась то, что надо! Такая необузданная похоть в её глазах и во всём теле! Особенное место занимает в данной картине, это наличие длинных острых ногтей, покрытых ярким дьвольским красным цветом! Дьявол в женском обличии и зубками вампира, даёт понять, каким необузданным может быть потусторонний мир, скрытый от нас в тёмной комнате. Ну и конечно не последнее место в картине занимает молодой человек, подвергшийся дьявольскому искушению! Нет сил сопротивляться напору любовных чар дьволицы! Необыкновенное, необычное, неординарное искусство Автора достойно плюса! ++++++++++
#3 написал:
Estellan
Сегодня, 15:58
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Комментариев: 986
зелёное яблочко
Это вряд ли. Скорее он во мне умер)))
Сделано_в_СССР
Порой мне даже жаль, что для адекватной загрузки на сайт арты приходится ужимать в два-три раза((
Вообще, лапка планировалась в процессе трансформации, поэтому и выглядит немного странно.))
Благодарю за комментарий, удивительно, что кто-то кроме меня смог проникнуть в замысел, во всей глубине смыслов)
#4 написал:
Lynx
Сегодня, 16:25
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Комментариев: 1 725
Ух ты!!!! Я возьму в закладки, только вчера продумывала образ для фотосессии, и вот тоже хотела такой костюм... такого же цвета, фактуры... Даже рога... Единственное - половина лица по планам должна быть загримирована)))
Неистово плюсую, глаза у мнУ тоже зеленые. И седина есть - тока на бровях))
Короче, нравится)))
Жаль, не доходят глаза прочитать "Рогатый череп", куча работы( обещаю прочесть
#5 написал:
Estellan
Сегодня, 16:32
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Lynx
Гении мыслят параллельно)))
По поводу лица тоже думал, но ракурс не удачный, боялся, лицо совсем поплывет.
Череп не слишком удачно получился.(( По крайней мере вымышленная часть. Те, что по сну, вроде ничего)) Торопиться некуда, не пропадет с сайта, авось))
#6 написал:
foxnik
Сегодня, 19:11
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Образ суперский у суккуба. Чем-то напомнило Бритни Спирс в клипе "Oops! I did it again") И раскрас у вас верный, особенно рука понравилась в этом плане, отлично выделяется. Но я бы и поругался на некоторые вещи связанные с анатомией.
#7 написал:
Estellan
Сегодня, 19:14
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foxnik
Ругайтесь смело. Образ рисовался довольно быстро, чтобы не упустить, и я сам вижу, что в области плечевой кости и груди изрядно накосячил.))
#8 написал:
Iprit
Сегодня, 19:52
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Комментариев: 556
Крутой арт! Вампирша-супер!
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