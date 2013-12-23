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Страшные Арты

Поздний ужин

Поздний ужин

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:42
Сегодня, 14:42 by EstellanПросмотров: 69Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Демон арт иллюстрация авторский арт

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (190|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 780
В вас проснулся дух Врубеля
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:44
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (587|0)
Публикаций: 368
Комментариев: 1 591
Дьяволица получилась то, что надо! Такая необузданная похоть в её глазах и во всём теле! Особенное место занимает в данной картине, это наличие длинных острых ногтей, покрытых ярким дьвольским красным цветом! Дьявол в женском обличии и зубками вампира, даёт понять, каким необузданным может быть потусторонний мир, скрытый от нас в тёмной комнате. Ну и конечно не последнее место в картине занимает молодой человек, подвергшийся дьявольскому искушению! Нет сил сопротивляться напору любовных чар дьволицы! Необыкновенное, необычное, неординарное искусство Автора достойно плюса! ++++++++++ good good good
Зарегистрирован: 19.08.2017
           
#3 написал: Estellan
Сегодня, 15:58
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (541|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 986
зелёное яблочко
Это вряд ли. Скорее он во мне умер)))

Сделано_в_СССР
Порой мне даже жаль, что для адекватной загрузки на сайт арты приходится ужимать в два-три раза((

Вообще, лапка планировалась в процессе трансформации, поэтому и выглядит немного странно.))
Благодарю за комментарий, удивительно, что кто-то кроме меня смог проникнуть в замысел, во всей глубине смыслов)
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
#4 написал: Lynx
Сегодня, 16:25
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2939|0)
Публикаций: 279
Комментариев: 1 725
Ух ты!!!! Я возьму в закладки, только вчера продумывала образ для фотосессии, и вот тоже хотела такой костюм... такого же цвета, фактуры... Даже рога... Единственное - половина лица по планам должна быть загримирована)))
Неистово плюсую, глаза у мнУ тоже зеленые. И седина есть - тока на бровях))
Короче, нравится)))

Жаль, не доходят глаза прочитать "Рогатый череп", куча работы( обещаю прочесть
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#5 написал: Estellan
Сегодня, 16:32
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (541|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 986
Lynx
Гении мыслят параллельно)))
По поводу лица тоже думал, но ракурс не удачный, боялся, лицо совсем поплывет.

Череп не слишком удачно получился.(( По крайней мере вымышленная часть. Те, что по сну, вроде ничего)) Торопиться некуда, не пропадет с сайта, авось))
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
#6 написал: foxnik
Сегодня, 19:11
+3
Группа: Посетители
Репутация: (70|-2)
Публикаций: 63
Комментариев: 665
Образ суперский у суккуба. Чем-то напомнило Бритни Спирс в клипе "Oops! I did it again") И раскрас у вас верный, особенно рука понравилась в этом плане, отлично выделяется. Но я бы и поругался на некоторые вещи связанные с анатомией.
Зарегистрирован: 14.12.2012
     
#7 написал: Estellan
Сегодня, 19:14
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (541|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 986
foxnik
Ругайтесь смело. Образ рисовался довольно быстро, чтобы не упустить, и я сам вижу, что в области плечевой кости и груди изрядно накосячил.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
#8 написал: Iprit
Сегодня, 19:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (1161|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 556
Крутой арт! Вампирша-супер! 336
Зарегистрирован: 9.07.2013
  
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