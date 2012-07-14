Смерть

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Митрич Просмотров: 182 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:42 by

Однажды это все произойдет,Однажды в тьме ночной она придет...И поцелует в шею горячо,И приобнимет нежно за плечо...Но ты ведь будешь знать, зачем онаК тебе в столь поздний час пришла...За добротой скрывается коса,И угадай, зачем она нужна?И в миг увидишь ты ее лицо,Тебе вдруг станет страшно. Ну и что?Взмахнет своей косой - ты упадешь,За смертью в мир иной ты поплывешь...

Ключевые слова: Ночь поцелуй лицо коса иной мир авторский стих

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