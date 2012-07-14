СмертьОднажды это все произойдет,
Однажды в тьме ночной она придет...
И поцелует в шею горячо,
И приобнимет нежно за плечо...
Но ты ведь будешь знать, зачем она
К тебе в столь поздний час пришла...
За добротой скрывается коса,
И угадай, зачем она нужна?
И в миг увидишь ты ее лицо,
Тебе вдруг станет страшно. Ну и что?
Взмахнет своей косой - ты упадешь,
За смертью в мир иной ты поплывешь...
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:42 by МитричПросмотров: 182Комментарии: 1
Ключевые слова: Ночь поцелуй лицо коса иной мир авторский стих