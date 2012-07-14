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Стихи

Смерть

Однажды это все произойдет,
Однажды в тьме ночной она придет...
И поцелует в шею горячо,
И приобнимет нежно за плечо...

Но ты ведь будешь знать, зачем она
К тебе в столь поздний час пришла...
За добротой скрывается коса,
И угадай, зачем она нужна?

И в миг увидишь ты ее лицо,
Тебе вдруг станет страшно. Ну и что?
Взмахнет своей косой - ты упадешь,
За смертью в мир иной ты поплывешь...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:42 by МитричПросмотров: 182Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Ночь поцелуй лицо коса иной мир авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:20
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Больше похоже на зарисовку, мне чего-то не хватило, без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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