«Высота 495» Огромный заброшенный бункер в Крыму, по слухам, здесь даже планировали установить атомный реактор

Летяга Просмотров: 129 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:33 by

У этого здоровяка много имён: «Объект 221», «Алсу», «Высота 495» — всё это разные имена запасного командного пункта Черноморского Флота. Строить громадину начали перед самым развалом СССР, но завершить так и не успели, впрочем, нет разницы - достроили его полностью, или на 90%, как сейчас — всё равно было бы забросили и распилили на металлолом.Распад СССР поставил крест на многих амбициозных проектах, но этот пример особенно наглядный и впечатляющий. Даже по меркам Крыма, а именно здесь вырыли эту махину, размеры сооружения вызывают уважение.И тут время «сухих цифр»: 3 уровня не считая технического, почти 10 километров ходов и 180 метров монолитной скальной породы над головой. Впечатляющие показатели.Из доступных простому туристу заброшенных бункеров, оставшихся в наследие от СССР — этот самый громадный.Схемы бункера, представленные выше и ниже, стали главным «мотиватором» для посещения данного объекта. Даже при беглом осмотре взгляд цепляется за очень необычное для бункера помещение — реакторный зал.Атомный реактор в бункере, серьёзно? На это захотелось взглянуть собственными глазами.Только вот сам реакторный зал находится в самом дальнем конце бункера, то есть на расстоянии более полукилометра от входа в сооружения, и добраться до него оказалось задачей хоть и не сложной, но долгой.Сложно идти, не отвлекаясь, особенно когда шаткие деревянные лестницы манят тебя мнимыми секретными уровнями.Бункер забросили в 1992 году и на текущий момент из него выпилили весь металл до которого только смогли добраться.Бункер поражает своими масштабами. Иногда здесь встречается различный реквизит — в «Алсу» частенько во что-то играют или что-то снимают.Но вот мы почти у цели!Вот он! Огромный ствол, закованный в металлоизол, пронзает толщу горы и исчезает в темноте. Когда-то там, почти двумя сотнями метров выше располагалась антенна, а теперь оголовок вентшахты завален бетонными плитами.А дырка с зеленоватой водой и есть тот самый реакторный зал обозначенный на схеме.Что же, легенда конечно красивая и компактный ядерный реактор по типу тех, что устанавливается в атомных подводных лодках сюда поместится, но сама реализация выглядит крайне сомнительной.Если бы при Советском Союзе хотели сделать бункер с ядерным реактором — они бы его сделали. Но это маленькое помещение меньше всего напоминает мне реакторный зал.Тем более, что в бункере должны были стоять 4 мощных дизель-генераторных установки, вполне достаточных для питания даже такой махины. Зачем было ставить ещё и реактор, непонятно.Вот кстати один из топливных баков.Поэтому, резюмируя увиденное — никакого реактора в «Алсу» не планировалось, впрочем, это моё личное мнение, и я с радостью подискутирую на эту тему в комментариях.Автор - NordSkif.

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