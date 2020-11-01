Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Всем привет. Покажу интересное и необычное место. Называется КБТ, крупнокалиберная баллистическая трасса, или отдел №10. В своё время, один из самых засекреченных объектов СССР.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Что такое КБТ и для чего он был нужен.
КБТ - это крупнокалиберная баллистическая трасса.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Проще говоря, это огромный герметичный ствол, внутри которого были установлены датчики.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Длина ствола 300 метров + 200 метров для дополнительного оборудования.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Конструкция «пушки» была установлена в сейсмостойком и защищённом корпусе. На фото, остатки опор трассы.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Он был нужен для того, чтобы создать имитацию условий для космических аппаратов разных атмосферных условиях. Нужно сымитировать атмосферу Марса или Венеры и то, как поведёт себя космический аппарат - пожалуйста.

Для того, чтобы «запульнуть» испытуемый объект по трассе, нужно было создать необходимое усилие. Для этого использовалась огромная газовая пушка. Она выстреливала аппарат с скоростью до 3600 км/ч.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Когда испытуемый космический аппарат пролетал внутри ствола, вдоль трассы были установлены датчики, с них снимали нужные для эксперимента показания. Показания предавались в два соседних корпуса. Корпус НИИ + мастерские отдела №10 и корпус расчетно-вычислительного центра.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Две постройки слева - корпуса НИИ + расчетно-вычислительного центра при КБТ

Это очень сложный наукоёмкий и дорогой процесс. С развалом СССР, КБТ стал не нужен и его закрыли. Людей уволили.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Вокруг здания трассы есть место с мощными бетонными столбами. На них крепились дополнительные бетонные щиты. Это была дополнительная защита от внештатных ситуаций. Если вдруг не выдержит «ствол пушки».

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Для укрепления корпуса КБТ было применено много тонн армированного железом бетона. И это железо выпиливают и выдирают из стен охотниками за чёрным ломом. Поэтому находится внутри корпуса трассы опасно. Стены все в трещинах и есть риск обрушения.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Крутое место. Но рядом есть два корпуса НИИ. Главный вход.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Внутри разруха, но еще сохранились остатки неведомых приборов, рулоны фотоплёнок и радиодеталей.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Иногда встречаются и вовсе странные приборы, чудом избежавшие мародёрки.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Самая поразительная моя находка - старый блокнотик инженера. В нём от руки были нарисованы графики, формулы и какие-то расчёты. Найти его было волнительно. Ведь сидел умный человек, думал и свои мысли записывал на кусочке бумаги.

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Вот такое крутое место, никогда бы не подумал, что такое вообще возможно забросить и вычеркнуть из памяти.




Автор - Промышленный турист.
Источник.

Сегодня, 15:14 by ЛетягаПросмотров: 8Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Исследования корпуса трасса аппарат датчики заброшка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.