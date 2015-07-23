Три Коттеджа

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

RobertShtirner Просмотров: 19 Комментарии: 1 0 Сегодня, 08:32 by

Где-то днём мы сели на наши велосипеды и отправились на объект называемый местными «Три Коттеджа». Мы ехали по грунтовой дороге, на которой было множество кирпичей и множество прочего хлама, но происшествий нам удалось избежать.Приехав на место, я и мой друг (пусть буду называть его условным Василием) убедились, что на объекте никого нет. Я помню, как однажды мы приехали и увидели там несколько машин, что помешало нам пробраться на точку. На этот раз там никого не оказалось.Объект состоял из трёх заброшенных коттеджей. Мой спутник мне сказал, что тут строились коттеджи для знатных военных, но после развала СССР строительство прекратилось.Первый коттедж имел лестницу. Мы прошлись по ней до крыльца, а затем вошли внутрь. Было полно мусора и прочего. Как мы позже заметили, было очень много стекляшек. В полу, как и у остальных двух коттеджей, было большое отверстие, которое ведёт в подвал.В комнате, в которой было отверстие для окна, в потолке была прямоугольная дыра. Видимо, там должна была быть лестница на второй этаж, но построить его не успели. На второй этаж взобраться нам не удалось. Мой спутник говорил, что однажды смог побывать на втором этаже одного из коттеджей, но как он это делал, он не помнит. Дальше мы пошли в следующее задние.Первое, что мы заметили, оказавшись перед точкой, то это отсутствие лестницы. Были только признаки того, что она должна быть. Я взобрался именно по этим самым признакам, представлявшим из себя боковую стенку (если так можно выразиться) лестницы. В основной комнате было привычное квадратное отверстие в полу. Помимо него там было ещё одно, намного меньше (на фото не видно). Из окна в боковой комнате открывается вид на свалку, сделанную из строительных материалов, большинство из которых оставлены не так уж и давно, а так же вид на третий коттедж.Третий коттедж не имел почти никаких отличий от предыдущих, единственное, что был более достроен, но не имел лестницы. Василий взобрался на крыльцо и подал руку мне. Так мы оказались на последнем коттедже.Знакомое нам, по предыдущим коттеджам, отверстие было очень близко к входу. Ночью не заметить его легче лёгкого. Дальше всё было уже нам знакомо. Единственное это то, что под неудавшемся лестничным пролётом был сгоревший матрац.На этом я бы хотел закончить. На следующей вылазке придётся многое обследовать и изучить.

Ключевые слова: Здание заброшка коттедж авторская история

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