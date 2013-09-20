Страшный случай из детства

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:39

Причина: Изменён раздел.

Nik_dk Просмотров: 81 Комментарии: 1 +1 Вчера, 16:39 by

Хочу поделиться реальной историей из моего детства. События происходили в начале 2000 годов, примерно в 2003-2004 году, в самом центре города Саратова.В то время мне было примерно 10-11 лет, никаких смартфонов ещё и в помине не было, и все свободное время мы проводили на улице, ну или в компьютерных клубах, если были деньги. А так всё сводилось к играм в "казаки-разбойники", в войнушки с пульковыми пистолетами, прыжкам и лазанью по всяким стройкам и гаражам.Вся история случилась с домом, который находился рядом с гаражами, там мы проводили уйму времени. Дом представлял собой на тот момент заброшенное 2-хэтажное строение, в котором раннее находились коммунальные квартиры, жильцов всех расселили, а вот дом не снесли, а отреставрировали и вскоре сделали офисным помещением. В данный момент он выглядит так:К слову, до расселения у меня там жил друг, с которым мы до сих пор в хороших отношениях, я тогда частенько бывал у него в гостях, так что помню всю "кухню" изнутри: темные коридоры без окон, зловещие лестницы на второй этаж, скрипучие полы. Стандарт для фильма ужасов, чувствовалась какая-то атмосфера заброшенности, запустения, мрака. Думаю, если постоять вечером в таком коридоре минут 5, то начнет что-то точно мерещиться и становиться страшно. Жителей дома уже к тому времени было не особо много. То ли сами переезжали, то ли уже начинали переселять - неизвестно. Всех жителей я не знал, это я вам скажу на будущее, но вот друг, конечно же, знал, кто жил и на первом, и на втором этаже, и эта информация нам пригодится в дальнейшем, уважаемые господа и дамы.Когда все переехали, дом замуровали, на всех дверях поставили амбарные замки, и единственными жильцами остались лишь тараканы да мыши. Но мы, любознательные Индианы Джонсы, пробовали найти хоть какой-нибудь способ пробраться туда и посмотреть, что там да и как. Не получилось. Все было закрыто. Мы забили на это, но продолжали частенько тусовать на гаражах рядом с этим уже заброшенном домом с привидениями, которых, к сожалению, мы так и не встретили за всё детство. До поры до времени.Всё произошло в один вечерний вечер, было что-то около 20:00, и уже темнело, между домом и гаражами была свалка мусора, мы решили вроде опять найти какой-нибудь способ пробраться в дом, нас было трое, и тут началось самое странное, что я видел в своей жизни.Кадры, которые вы видите выше, были вырезаны мной из видео 2007 года, через несколько лет уже после тех событий, на кадрах изображен этот дом, в котором уже сделали ремонт. Свалка как раз-таки находилась перед домом, где вы видите асфальт. Красным я обозначил именно окно бывшей кухни коммуналки. Но вернемся к тому вечеру.Первым увидел я. Я дернул других и крикнул: "Смотрите, смотрите".Все посмотрели на второй этаж, окно кухни, и всех прошиб страх. Мы лицезрели нечто наподобие женщины в свадебном платье преклонного возраста. Она стояла, как мертвая, светилась каким-то белым ореолом и смотрела на нас. Далее "нечто" пронзило стекло рукой. В окне был проем, а в нем - деревянная палка. Она взяла её и начала двигать влево-вправо. Я до сих пор считаю это как знак "уходите отсюда". Мы бежали минут 5 от того места, мы были в таком ужасе и шоке, что не передать словами. Это было привидение ну или что-то похожее на привидение, но это не человек.На следующий день я рассказал своим одноклассникам об этой истории, и после школы мы все поперлись к этому заброшенному дому, около 15 человек, изучать. Конечно же, никакого привидения мы уже не встретили, и в дальнейшем все думали, что я всех разыграл. Мы там стояли, наверное, час, ходили, пробовали открыть амбарные замки, изучали за движениями в каждом окне со всех сторон здания. Ни одного движения, ни одного признака, живой души. Удивительный факт открылся нам с окошком, ведь в окошке этом действительно было 2 стекла, и там стояла эта палка, которой "нечто" двигало, на фото примерное строение окна.Стало понятно, что это "нечто" действительно пронзило стекло, как будто его и не было.Мы еще долгое время наблюдали за зданием в течение несколько лет, никаких призраков мы не встретили. Друзья, которые жили напротив этого дома и могли наблюдать за жизнью внутри здания в те годы, заявляли об отсутствии какой-либо движухи. Дом начали ремонтировать, появились организации, люди, которые там работали, и интерес уже пропал. Но частенько так и хотелось спросить тех людей, которые там работают: "Вы что-нибудь видели сверхъестественное в этом здании?"Но я уже повзрослел и уже понимал, как это будет выглядеть со стороны смешно. Через много лет на встречах с друзьями мы вспоминали тот случай. Все до сих пор уверены, что видели призрак или дух, или что-то ещё, что нельзя назвать человеком. Рационального объяснения мы не нашли. Жить там никто не мог, а по рассказам друга, который там жил, чертовщина там происходила всегда, и родители тоже вспоминали о каких-то необъяснимых вещах.Но никаких дам преклонного возраста там не жило, тем более невест. Бомжи тоже туда не могли попасть, тем более светящиеся. Здание было заброшенным и законсервированным.Конечно, история кому-то может показаться смешной в какой-то степени, с палкой и стеклом, например, но вы просто не видели это в тот момент, это было действительно страшно.Автор: Febushka.

Ключевые слова: Саратов дом призрак старуха платье окно

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