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Заброшки


Заброшки

Страшный случай из детства

Хочу поделиться реальной историей из моего детства. События происходили в начале 2000 годов, примерно в 2003-2004 году, в самом центре города Саратова.

В то время мне было примерно 10-11 лет, никаких смартфонов ещё и в помине не было, и все свободное время мы проводили на улице, ну или в компьютерных клубах, если были деньги. А так всё сводилось к играм в "казаки-разбойники", в войнушки с пульковыми пистолетами, прыжкам и лазанью по всяким стройкам и гаражам.

Вся история случилась с домом, который находился рядом с гаражами, там мы проводили уйму времени. Дом представлял собой на тот момент заброшенное 2-хэтажное строение, в котором раннее находились коммунальные квартиры, жильцов всех расселили, а вот дом не снесли, а отреставрировали и вскоре сделали офисным помещением. В данный момент он выглядит так:

Страшный случай из детства
Страшный случай из детства

К слову, до расселения у меня там жил друг, с которым мы до сих пор в хороших отношениях, я тогда частенько бывал у него в гостях, так что помню всю "кухню" изнутри: темные коридоры без окон, зловещие лестницы на второй этаж, скрипучие полы. Стандарт для фильма ужасов, чувствовалась какая-то атмосфера заброшенности, запустения, мрака. Думаю, если постоять вечером в таком коридоре минут 5, то начнет что-то точно мерещиться и становиться страшно. Жителей дома уже к тому времени было не особо много. То ли сами переезжали, то ли уже начинали переселять - неизвестно. Всех жителей я не знал, это я вам скажу на будущее, но вот друг, конечно же, знал, кто жил и на первом, и на втором этаже, и эта информация нам пригодится в дальнейшем, уважаемые господа и дамы.

Когда все переехали, дом замуровали, на всех дверях поставили амбарные замки, и единственными жильцами остались лишь тараканы да мыши. Но мы, любознательные Индианы Джонсы, пробовали найти хоть какой-нибудь способ пробраться туда и посмотреть, что там да и как. Не получилось. Все было закрыто. Мы забили на это, но продолжали частенько тусовать на гаражах рядом с этим уже заброшенном домом с привидениями, которых, к сожалению, мы так и не встретили за всё детство. До поры до времени.

Всё произошло в один вечерний вечер, было что-то около 20:00, и уже темнело, между домом и гаражами была свалка мусора, мы решили вроде опять найти какой-нибудь способ пробраться в дом, нас было трое, и тут началось самое странное, что я видел в своей жизни.

Страшный случай из детства
Страшный случай из детства

Кадры, которые вы видите выше, были вырезаны мной из видео 2007 года, через несколько лет уже после тех событий, на кадрах изображен этот дом, в котором уже сделали ремонт. Свалка как раз-таки находилась перед домом, где вы видите асфальт. Красным я обозначил именно окно бывшей кухни коммуналки. Но вернемся к тому вечеру.

Первым увидел я. Я дернул других и крикнул: "Смотрите, смотрите".

Все посмотрели на второй этаж, окно кухни, и всех прошиб страх. Мы лицезрели нечто наподобие женщины в свадебном платье преклонного возраста. Она стояла, как мертвая, светилась каким-то белым ореолом и смотрела на нас. Далее "нечто" пронзило стекло рукой. В окне был проем, а в нем - деревянная палка. Она взяла её и начала двигать влево-вправо. Я до сих пор считаю это как знак "уходите отсюда". Мы бежали минут 5 от того места, мы были в таком ужасе и шоке, что не передать словами. Это было привидение ну или что-то похожее на привидение, но это не человек.

На следующий день я рассказал своим одноклассникам об этой истории, и после школы мы все поперлись к этому заброшенному дому, около 15 человек, изучать. Конечно же, никакого привидения мы уже не встретили, и в дальнейшем все думали, что я всех разыграл. Мы там стояли, наверное, час, ходили, пробовали открыть амбарные замки, изучали за движениями в каждом окне со всех сторон здания. Ни одного движения, ни одного признака, живой души. Удивительный факт открылся нам с окошком, ведь в окошке этом действительно было 2 стекла, и там стояла эта палка, которой "нечто" двигало, на фото примерное строение окна.

Страшный случай из детства

Стало понятно, что это "нечто" действительно пронзило стекло, как будто его и не было.

Мы еще долгое время наблюдали за зданием в течение несколько лет, никаких призраков мы не встретили. Друзья, которые жили напротив этого дома и могли наблюдать за жизнью внутри здания в те годы, заявляли об отсутствии какой-либо движухи. Дом начали ремонтировать, появились организации, люди, которые там работали, и интерес уже пропал. Но частенько так и хотелось спросить тех людей, которые там работают: "Вы что-нибудь видели сверхъестественное в этом здании?"

Но я уже повзрослел и уже понимал, как это будет выглядеть со стороны смешно. Через много лет на встречах с друзьями мы вспоминали тот случай. Все до сих пор уверены, что видели призрак или дух, или что-то ещё, что нельзя назвать человеком. Рационального объяснения мы не нашли. Жить там никто не мог, а по рассказам друга, который там жил, чертовщина там происходила всегда, и родители тоже вспоминали о каких-то необъяснимых вещах.

Но никаких дам преклонного возраста там не жило, тем более невест. Бомжи тоже туда не могли попасть, тем более светящиеся. Здание было заброшенным и законсервированным.

Конечно, история кому-то может показаться смешной в какой-то степени, с палкой и стеклом, например, но вы просто не видели это в тот момент, это было действительно страшно.

Автор: Febushka.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:39
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 16:39 by Nik_dkПросмотров: 81Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Саратов дом призрак старуха платье окно

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Вчера, 21:00
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Вполне жизненная история...
Зарегистрирован: 20.09.2013
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