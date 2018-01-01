Шахта «Вспомогательная» Текелийского свинцово-цинкового месторождения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09

Qusto Просмотров: 13 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:08 by

Текелийский свинцово-цинковый комбинат был градообразущим предприятием. Во времена Великой Отечественной каждая девятая пуля для фронта была отлита из местного свинца.Но в начале девяностых было принято решение о консервации месторождений и закрытии всех связующих предприятий. В течение пары лет демонтировали оборудование, шахту и горизонты выработки залили водой, а входы в штольни забетонировали. Но предприимчивые местные жители избрали своим методом подработки мародерство и черное копательство, поэтому все забутовки в штольни аккуратно пробиты, а внутри вытащено все сколько-нибудь ценное.Данная шахта не избежала подобной участи. По словам местного жителя, в этой шахте стояли установки для закачки воздуха на нижние горизонты. Штольня представляет из себя длинный коридор, с высоким потолком и стенами из бетона со следами опалубки, разветвляющийся на несколько дополнительных отсеков.Почти сразу у входа есть горизонтальный спуск вниз по необделанному штреку, заваленному деревянными крепями, ржавой сеткой с потолка и кусками породы. Тянется этот штрек очень глубоко и далеко, после нескольких сотен метров плавного спуска становится очень душно и тяжело дышать, до конца не исследовано.Далее идут ответвления в огромный зал, из которого наверх убегает массивная бетонная лестница, заканчивающаяся вертикальным колодцем-спуском на нижние горизонты. Ранее туда спускалась клеть, но сейчас ее нет. А еще дальше идут технические коридоры и развилки для воздуходувного оборудования. Объект огромный, пронизывающий всю гору, интересный и таинственный, до конца не исследован.Ведет в него неприметный полузасыпанный бетонный портал с надписью «Караганда». Охраны нет. При посещении следует помнить, что местность горная, и снег тут лежит по колено даже в середине марта, необходим хороший внедорожник, лопаты для откапывания и хорошие навыки вождения. Но место того стоит.Автор - RedXIII.

Ключевые слова: Шахта пули заброшка

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