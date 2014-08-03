Я не приду...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:30

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Qusto Просмотров: 51 Комментарии: 5 +8 Вчера, 19:30 by

Я не приду в отрывках снов -Со мной покой и тишина,Среди могил, среди крестовЛишь ветер дует. Ночь темна.Здесь лишь земное, не стеретьИз памяти прекрасных дней...Но вот настал тот час - стареть -И в гавани средь кораблейИскать приют, искать мечту,В печальных мыслях создаватьКрасивый мир, но я учту,Что мне придётся пострадать,Когда настанет жуткий миг,Тогда вздохну в последний раз,Застынет статуей мой лик,Что пышет жизнью в этот час...Вот мой корабль, я всхожу,На пристань старую, как мир,Родных я лиц не нахожу...Лишь тени чьи-то, звуки лир...Играет музыка, но нет,Её не слышит тот, кто жив,И солнце входит здесь в зенит,Игриво плещется прилив,И так свободно, так легко!Земное буду помнить я,Ведь в прошлом, где-то далеко,Живёт любовь, моя семья...Там лишь земное, не стеретьИз памяти прекрасных дней...Но вот настал тот час лететь,На гавань мёртвых кораблей...Я не приду в отрывках снов -Со мной покой и тишина,Среди могил, среди крестовЛишь ветер дует. Ночь темна...

Ключевые слова: Ветер сны корабли авторский стих

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