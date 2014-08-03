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Стихи

Я не приду...

Я не приду в отрывках снов -
Со мной покой и тишина,
Среди могил, среди крестов
Лишь ветер дует. Ночь темна.

Здесь лишь земное, не стереть
Из памяти прекрасных дней...
Но вот настал тот час - стареть -
И в гавани средь кораблей

Искать приют, искать мечту,
В печальных мыслях создавать
Красивый мир, но я учту,
Что мне придётся пострадать,

Когда настанет жуткий миг,
Тогда вздохну в последний раз,
Застынет статуей мой лик,
Что пышет жизнью в этот час...

Вот мой корабль, я всхожу,
На пристань старую, как мир,
Родных я лиц не нахожу...
Лишь тени чьи-то, звуки лир...

Играет музыка, но нет,
Её не слышит тот, кто жив,
И солнце входит здесь в зенит,
Игриво плещется прилив,

И так свободно, так легко!
Земное буду помнить я,
Ведь в прошлом, где-то далеко,
Живёт любовь, моя семья...

Там лишь земное, не стереть
Из памяти прекрасных дней...
Но вот настал тот час лететь,
На гавань мёртвых кораблей...

Я не приду в отрывках снов -
Со мной покой и тишина,
Среди могил, среди крестов
Лишь ветер дует. Ночь темна...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:30
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Вчера, 19:30 by QustoПросмотров: 51Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Ветер сны корабли авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:32
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (7837|-2)
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Комментариев: 5 889
Печальная гавань. И тема печальная. А сам стих скорее умиротворённый.
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (563|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 416
Да, скорее умиротворение. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:55
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (64|0)
Публикаций: 96
Комментариев: 885
Читаю стих, а сам вижу кладбище, умерших родственников. Надо будет навестить. Навеяло грусть и печаль. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#4 написал: kusi
Вчера, 22:27
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Стих классный! Читала и воображение происходящее чётко рисовало
++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: Эвиллс
Сегодня, 00:27
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Проникновенный и красивый стих. Печаль такая завораживающая... +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
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