Я не приду...Я не приду в отрывках снов -
Со мной покой и тишина,
Среди могил, среди крестов
Лишь ветер дует. Ночь темна.
Здесь лишь земное, не стереть
Из памяти прекрасных дней...
Но вот настал тот час - стареть -
И в гавани средь кораблей
Искать приют, искать мечту,
В печальных мыслях создавать
Красивый мир, но я учту,
Что мне придётся пострадать,
Когда настанет жуткий миг,
Тогда вздохну в последний раз,
Застынет статуей мой лик,
Что пышет жизнью в этот час...
Вот мой корабль, я всхожу,
На пристань старую, как мир,
Родных я лиц не нахожу...
Лишь тени чьи-то, звуки лир...
Играет музыка, но нет,
Её не слышит тот, кто жив,
И солнце входит здесь в зенит,
Игриво плещется прилив,
И так свободно, так легко!
Земное буду помнить я,
Ведь в прошлом, где-то далеко,
Живёт любовь, моя семья...
Там лишь земное, не стереть
Из памяти прекрасных дней...
Но вот настал тот час лететь,
На гавань мёртвых кораблей...
Я не приду в отрывках снов -
Со мной покой и тишина,
Среди могил, среди крестов
Лишь ветер дует. Ночь темна...
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:30
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Вчера, 19:30 by QustoПросмотров: 51Комментарии: 5
Ключевые слова: Ветер сны корабли авторский стих