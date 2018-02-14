Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:50 by

... невероятных масштабов подземное сооружение, заброшенное с начала 2000-х годов, прежде бывшее гигантским хранилищем зерна на случай глобальной беды.За вентустановкой - расходящиеся узкие вентиляционные штреки. Узкие грязные выработки, ведущие неведомо куда.Ответвления от штреков приводят в помещения к размещённым попарно вентиляторам - таким же, как в первой венткамереУх, здоровенные!Вернувшись по штрекам туда, откуда получилось в них свернуть, можно пройти в другую сторону - и увидеть еще одно ответвление с распахнутой железной дверьюЗа этой дверью размещён блок холодильных установок - большое и разноцветное помещение с компрессорами, насосами и собственно холодильниками, со щитками и пультами управления всей этой непростой системойАбсолютная тишина вызывает недоумение - сознание ожидало бы, чтобы в таком месте стоял шум и гул... Хотя бы гудящее электричество! Но нет, - тишина глобальна.Вернувшись от холодильников в широкую выработку, с которой заходили к вентиляции, видим напротив себя спуск с решеткойВнизу находится достаточно большой сдвоенный резервуар для воды - зумпф - объем которого по документам состоит из двух ёмкостей по ~790 кубометров. По отметинам на стенах видно, что уровень регулярно колеблется. Эти резервуары помогают объекту оставаться сухим не взирая на непрерывный дождь из ствола...Резервуар сдвоенный - чуть дальше по коридору находится еще одна решетка - а между ними такой вот вход в помещение центрального водоотлива.Рудничная герметичная заслонка. Большая и прекрасная! 10 задвижек - и воде не выбраться в случае аварии.За гермодверью находится несколько мощных насосовВ дальнем конце этого помещения обнаруживается яма в полу - до воды в зумпфе - а также лесенка наверх, выводящая к некоему конвейеруОт дыры можно двигаться в обе стороны - выбираем одну из них и отправляемся впередЧерез несколько сотен шагов приходим к конвейерному оборудованию и пульту управления так называемой зерновой цепочкойКонвейер продолжается вдаль, тянется практически под потолком выработки еще более обширной, чем прежде встреченные коридоры!Решаем вернуться по конвейеру назад, т.к. прогулка по огромной выработке может затянуться или даже прерваться раньше запланированного - на момент осмотра нет информации о присутствии или отсутствии жизни в объекте, хоть и выглядящем мёртвым. Конвейер в обратную сторону тянется не столь далеко и довольно скоро упирается в очередной подъем наверхВо дела! Перед нами - такие же гермодвери, какие были около ствола. Такие же - но другие: открытые, с проложенными через них желобами, ведущими от такого же шнекоспускаАвтор: Lana Sator.Опубликовал: bokrenok.

Ключевые слова: Зернохранилище гермодвери конвейер тишина заброшка

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