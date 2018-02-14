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Заброшки


Заброшки

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

... невероятных масштабов подземное сооружение, заброшенное с начала 2000-х годов, прежде бывшее гигантским хранилищем зерна на случай глобальной беды.

За вентустановкой - расходящиеся узкие вентиляционные штреки. Узкие грязные выработки, ведущие неведомо куда.

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Ответвления от штреков приводят в помещения к размещённым попарно вентиляторам - таким же, как в первой венткамере

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Ух, здоровенные!

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Вернувшись по штрекам туда, откуда получилось в них свернуть, можно пройти в другую сторону - и увидеть еще одно ответвление с распахнутой железной дверью

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

За этой дверью размещён блок холодильных установок - большое и разноцветное помещение с компрессорами, насосами и собственно холодильниками, со щитками и пультами управления всей этой непростой системой

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Абсолютная тишина вызывает недоумение - сознание ожидало бы, чтобы в таком месте стоял шум и гул... Хотя бы гудящее электричество! Но нет, - тишина глобальна.

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Вернувшись от холодильников в широкую выработку, с которой заходили к вентиляции, видим напротив себя спуск с решеткой

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Внизу находится достаточно большой сдвоенный резервуар для воды - зумпф - объем которого по документам состоит из двух ёмкостей по ~790 кубометров. По отметинам на стенах видно, что уровень регулярно колеблется. Эти резервуары помогают объекту оставаться сухим не взирая на непрерывный дождь из ствола...

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Резервуар сдвоенный - чуть дальше по коридору находится еще одна решетка - а между ними такой вот вход в помещение центрального водоотлива.

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Рудничная герметичная заслонка. Большая и прекрасная! 10 задвижек - и воде не выбраться в случае аварии.

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

За гермодверью находится несколько мощных насосов

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

В дальнем конце этого помещения обнаруживается яма в полу - до воды в зумпфе - а также лесенка наверх, выводящая к некоему конвейеру

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

От дыры можно двигаться в обе стороны - выбираем одну из них и отправляемся вперед

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Через несколько сотен шагов приходим к конвейерному оборудованию и пульту управления так называемой зерновой цепочкой

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Конвейер продолжается вдаль, тянется практически под потолком выработки еще более обширной, чем прежде встреченные коридоры!

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Решаем вернуться по конвейеру назад, т.к. прогулка по огромной выработке может затянуться или даже прерваться раньше запланированного - на момент осмотра нет информации о присутствии или отсутствии жизни в объекте, хоть и выглядящем мёртвым. Конвейер в обратную сторону тянется не столь далеко и довольно скоро упирается в очередной подъем наверх

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Во дела! Перед нами - такие же гермодвери, какие были около ствола. Такие же - но другие: открытые, с проложенными через них желобами, ведущими от такого же шнекоспуска

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)

Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч2)



Автор: Lana Sator.
Опубликовал: bokrenok.
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Сегодня, 12:50 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 0
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Ключевые слова: Зернохранилище гермодвери конвейер тишина заброшка

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