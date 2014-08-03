Тайны острова Матуа

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:40 by

Матуа – один из немногих необитаемых островов, входящих в Большую гряду Курил. Но именно он, этот небольшой участок суши, таит в себе столько тайн, что их вполне хватило бы на все Курильские острова. По одной из версий, в переводе с айнского языка Матуа означает «адская пасть».Чуть более полувека назад здесь бурлила жизнь, причем, не только на земле, но и под землей. Сегодня остров Матуа абсолютно безлюден. Здесь нет охотников, геологов, горняков, нет туристов и даже в эфире — полная тишина. В устье единственной на весь остров реки Хесупо когда-то обитало племя айнов в количестве двухсот человек.В 1885 году всех айнов с Курил японцы переселили на остров Шикотан. Сегодня об аборигенах ничто не напоминает, зато об оккупировавших остров японцах сообщает каждый клочок суши. Выселив айнов, жители Страны восходящего солнца разместили на Матуа сторожевой пост, метеостанцию, станцию по охране котиков, рыболовный пункт, песцовый приемник. И это было только начало.Со временем потомки самураев решили перевести на Матуа 41-й отдельный полк армии Японии. Несмотря на то, что остров был надежно защищен неприступными скалами и высокими берегами, новые хозяева возвели на острове целую сеть укрепительных сооружений. В качестве рабочей силы использовали то ли военнопленных китайцев, то ли корейцев, то ли и тех, и других вместе взятых.На острове нет ни одного захоронения. Возникает вопрос: неужели люди не умирали? Климат там суровый, а японцы вряд ли особо церемонились с пленными. Может, тела увозили отсюда и предавали земле в другом месте или бросали в море? Последняя версия выглядит наиболее правдоподобно. Как бы там ни было, но эту тайну японцы не выдают до сих пор, как, впрочем, и остальные.К концу войны Матуа превратился в неприступную крепость посреди океана, взять которую было проблематично. Он представлял собой подобие муравейника – настолько был изрыт подземными ходами, галереями, окопами, блиндажами, противотанковыми и противопехотными траншеями, артиллерийскими и пулеметными дотами.Эти подземные коридоры, порой двух- и даже трехэтажные, постоянно петляли, образовывали тупики и лабиринты. Наземные постройки, не менее извилистые, соединялись между собой единой подземной галереей. То есть, находясь в одном конце острова, можно было совершенно спокойно попасть в другой по подземному переходу.Тем не менее, на Матуа есть единственный дот, не связанный подземным переходом с общей подземной системой острова. У него вообще нет подземного выхода. Поэтому наши пограничники называли его «дотом смертников».Почти везде по верхней линии обороны шла узкоколейка, по которой ходили вагонетки для централизованной подачи боеприпасов. Все доты располагались в определенной последовательности для эффективного использования перекрестного огня.До сих пор доты находятся в прекрасном состоянии, несмотря на то, что японцев тут не наблюдается с 1945 года. Что и говорить, военные инженеры получали свои иены не за красивые глаза.Особый интерес вызывает и то, как японцы обустроили свой быт на острове. Каждому офицеру в отдельной казарме полагалась своя маленькая комнатка с узким коридором. Комнаты обогревались печками, а несколько печей отапливали баню. В парной имелся небольшой бассейн с каменными сиденьями по бокам, вода в котором, судя по всему, постоянно подогревалась.Еще одна достопримечательность Матуа – это искусственно созданная руками японцев огромная сопка с правильными округлыми очертаниями высотой почти 125 метров, возвышающаяся над окрестностями и уступающая лишь хозяину острова — вулкану Фуё, или пику Сарычева.В сопке располагался целый комплекс сооружений: казармы для солдат, госпиталь, штаб, склады и прочее. И здесь строители показали на что способны: все камни тщательно обтесаны и идеально подогнаны друг к другу.Однако постройки не идут ни в какое сравнение с аэродромом. Это просто шедевр военно-инженерного искусства, не зря японцы им так гордились. Две параллельные полосы длиной по 1 570 метров и шириной 35 метров были покрыты превосходным бетоном.О качестве бетона можно судить хотя бы по тому, что он сохранился в лучшем виде до наших дней и на нем практически нет трещин. Аэродром расположен таким образом, что ветра, которые господствуют на Матуа не могли помешать ни взлету, ни посадке самолетов.Но самое поразительное то, что взлетное поле с подогревом. К полосам из местных термальных источников, бьющих на склоне вулкана, по специальной забетонированной канаве подводилась вода, имеющая одинаково высокую температуру круглый год.Желоба шли между двумя параллельными взлетными полосами, и под каждой из них были проложены трубы. По ним горячая вода и циркулировала всю длину полос, после чего она уходила в третью полосу, затем разворачивалась и шла обратно.В итоге, аэродром находился в полной боевой готовности круглый год, даже в самые лютые морозы и снежные бури. Его не нужно было чистить ни от наледи, ни от снега. Американцы неоднократно пытались уничтожить аэродром и островные объекты, потеряв в боях с десяток самолётов и как минимум две подводные лодки.Есть достаточно оснований полагать, что на Матуа находились какие-то секретные японские объекты. Вполне вероятно, что это были лаборатории по разработке химического или бактериологического оружия.Сюда приходили, совершив почти кругосветный поход, подводные лодки Третьего рейха, что косвенно подтверждают пустые немецкие бочки тех лет с маркировкой Kraftstoff Wehrmaght 200 Ltr. («Горючее вермахта, 200 литров»).В августе 1945 года, после капитуляции Японии, власть на Матуа в очередной раз поменялась. Японцы позаботились о том, чтобы скрыть от русских свои секреты. Времени на то, чтобы уничтожить все имеющееся там военное имущество или скрупулезно спрятать его до лучших времен, было предостаточно.На острове не было найдено ни одного самолёта, танка или орудия. На 3 811 сдавшихся японских солдат и офицеров оказалось в наличие всего-то 2 127 винтовок. При этом лётчики, моряки и артиллеристы куда-то исчезли, а в плен попали лишь стройбатовцы да вспомогательный персонал. Возможно, это была так называемая похоронная бригада, которая консервировала остров и всё прятала.Есть мнение, будто японцы утопили технику и секретное оборудование в море, либо спрятали под землей, взорвав пути подходов к подземным складам. До сих пор на острове встречаются замаскированные узлы и агрегаты военной техники, странные номерные стержни с резьбой, о предназначении которых можно только догадываться.В 1946 году остров находился уже под советским флагом. Там стояли пограничная застава и воинская часть, по всей видимости, обслуживающая радары. Разломанные установки и свалки электронного оборудования 1960–70-х годов разбросаны по всему острову.В юго-восточной части остров располагалось два населенных пункта – Сарычево и Губановка. В 1952 году на Матуа во время землетрясения под снежной лавиной погибло шестнадцать пограничников.В конце 1970-х годов там пропали трое пограничников. Сержант и двое рядовых бойцов из любопытства спустились в одну из вентиляционных шахт круглой сопки, и больше никто их не видел.В 2000 году погранзастава сгорела, и пограничники навсегда покинули остров. С тех пор он так и стоит заброшенный, и только птицы да звери хозяйничают на этом клочке суши. Кажется, дух Матуа, о котором твердили еще айны, не позволяет никому прижиться на этом острове.

Ключевые слова: Загадки дот остров тайна

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