Пирамида: советский город-призрак на самом краю земли

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:00 by

Советский город-призрак расположен за Полярным кругом. Это место будто заморожено самим временем и окружающая природа делает все возможное, чтобы принять искусственные постройки в себя. Олени, тюлени и лисы — вот пока что единственные обитатели места, которое в Советском Союзе называли новым фронтиром.Не стоит искать мистических подоплек в названии поселка. Городок основан у подножия горы пирамидальной формы, вот и весь секрет. До Баренцбурга, ближайшего населенного пункта, отсюда целых 120 километров, так что люди редко забредают в эти руины.Вообще-то, первое поселение основали здесь шведы. Компания Spetsbergens Svenska Kolfalt оборудовала шахту еще в 1911 году, а в 1931 продало весь рудник советскому тресту «Арктикуголь». До начала Второй мировой войны СССР успел отстроить здесь небольшой поселок и собственную шахту, но затем жителей пришлось эвакуировать.Уже после войны, в марте 1947 года из порта в Пирамиду пролегла первая улица. Поселок разрастался, геологи находили все новые горноразведочные выработки. За несколько лет здесь добыли примерно 70 тысяч тонн угля, и к 1980 году в Пирамиде проживало более тысячи человек.В планах было превратить небольшой поселок в новый районный центр, вокруг которого бы уже выросли новые поселения. Пирамида обзавелась капитальными многоэтажками, своим бассейном, библиотеками и даже зимним садом. Люди сами стремились обустроить свой быт, понимая, что поддержание высокого морального духа на Крайнем Севере может стать жизненно важным вопросом.https://lh3.googleusercontent.com/-AGsoOvRarqU/UgCeP2pHPYI/AAAAAAAAHc4/WVs8G1fkNe4/s720/IMG_5681.jpgДо самого 1998 года Пирамида оставалась самой северной действующей шахтой во всем мире. В 1995 году поселок посетил сам норвежский король Харальд V, почему-то пришедший в восторг от местной архитектуры и даровавший за это Пирамиде звание «жемчужины» архипелага.Решение о закрытии шахты было принято в конце 1997 года. На момент закрытия годовой план добычи угля составлял 135 тыс. тонн или 57 процентов проектной мощности шахты. Снижение уровня добычи угля было связано в основном с невозможностью своевременного восполнения очистного фронта работ из-за сложных геологических условий. Основными причинами принятия решения о ликвидации шахты являлись ограниченные запасы и высокие затраты на добычу угля, связанные с необходимостью выполнения большого объема проведения подготовительных горных выработок, а также постоянно растущие затраты на локализацию эндогенного пожара в шахте, возникшего в 1970 году и действующего по настоящее время.Город окружает недружелюбная северная местность. Горы, ледники и пустынные долины — такая обстановка может выбить из колеи и самого ярого оптимиста. Прямо напротив Пирамиды расположен огромный ледник, Норденшельд. Иногда с него откалываются гигантские глыбы льда и падают в море, превращаясь в айсберги.Автор: assino (текст и фото), elnarperm (фото).

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