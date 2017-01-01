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Заброшки


Заброшки

Старая вилла Бранка

Заброшенная старая вилла Бранка (Швейцария, Мелиде) находится она на берегу озера Лугано. Принадлежала семье Бранка, традиционным виноделам. Вилла была построена в 1912 году неизвестным архитектором. В 1920-х годах архитектор Америко Марацци добавил правое крыло здания. В верхней части здания были сделаны красивые висячие сады и беседки. На первом этаже находились входы в винные погреба, склады и офисы. Вилла была заброшена в 1981 году, когда умерла Адель Бранка.

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Автор: МИР БЕЗ ЛЮДЕЙ.
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Сегодня, 13:44 by ЛетягаПросмотров: 46Комментарии: 0
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Ключевые слова: Вилла Швейцария заброшка

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