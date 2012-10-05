Валентин Гафт приснился

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:13

Причина: Стилистика автора сохранена

inkognito_2006 Просмотров: 286 Комментарии: 2 +2 Вчера, 09:13 by

Как видите, история давняя, но недавно пришлось вспомнить про нее снова. Мне, далёкому от советского и российского кинематографа, приснился актер Валентин Гафт. В принципе, я запомнил его только потому, что фамилия специфическая зацепилась и его внешность высокого худого человека. А так-то... Мне безразличны кинотеатральные дела, и я про них не думал. Да и живу в другой стране. Своих хватает актеров и тем, чтобы понапрягаться, поразмышлять. Соответственно, настаиваю, что сон — не плод умственных потуг моего мозга.Проснувшись (а комп совсем под носом), я немедленно кинулся в интернет читать про него. Оказалось, он долго болел и недавно впал в кому. Не разговаривает, не узнает близких. И вот снится мне, что я присел у его кровати, и он у меня спросил, кому подарить автомобиль после его смерти. Я посоветовал решить это до того, как... Говорю, мол, что подарите при своей жизни. Вы увидите радость одарённого, и Вам будет приятнее. Всё равно очевидно, что Вы с собой его не заберёте. Вообще-то Гафт не говорил, о каком автомобиле идёт речь. Я почему-то думал, что о каком-то раритетном экземпляре, имеющем коллекционную ценность в первую очередь. Потому важно было, чтоб этот человек был в теме и любил эти вещи. Сон резко начался и резко закончился. Понравился совет или нет — информации нет. Когда тогда давно я гуглил, то я не смог найти информацию про то, какой есть у него раритетный автомобиль. Что и показалось мне странным. И вот недавно мне снова приснился сон с кем-то из мёртвых. И я вспомнил сон про Гафта. Снова стал гуглить, и оказалось, что он умер и имеется наследственный спор на тему определения, кому должен отойти автомобиль «Мерседес» какой-то дорогой модели. Автомобиль был куплен в предыдущем браке со «старой» женой, а жил и умер он с «новой», и, видимо, юридические коллизии позволяли неоднозначно трактовать наследника данного авто. Очевидно мне теперь, что и при жизни Гафт понимал, что авто нужно оставить старой жене, а, наверное, хотелось отдать новой, вот и колебался (ну, я по себе равняю, наверное. Ибо не знаю, как мыслят богатые и известные).Вспоминая сон, я понял, что на самом-то деле он не говорил мне о марке авто. Это я сам решил, что авто раритетное, коллекционное. Потому что остальные возможные наследные вопросы, где просто вопросы просто денег, скорее всего, у таких людей утрясены заранее. Потому я думал, что он хочет подарить это авто не тому, для кого это дорогой предмет, а тому, для кого это коллекционная ценность и память про близкого Гафта. Но я, понятно теперь, что ошибся. Но факт общения с Гафтом в коме я для себя считаю однозначно ясным. Уважаемые читатели, конечно, можно было бы дополнить рассказ про сон какими-то яркими изюминками. Но я рассказываю как есть, резко начался, резко закончился. В ту же ночь снился и второй сон странного типа, на подобии этого. Очевидно, я поймал какую-то определённую информационную волну.

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